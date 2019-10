Bodangres, una de las obras de la provincia de Buenos Aires

Obras muy diversas llegadas de todas las regiones del país se presentarán en ocho salas de la capital misionera

Alejandro Cruz 30 de octubre de 2019

Luego de una postergación y de varios conflictos internos dentro del Instituto Nacional del Teatro, el organismo gestor de este encuentro que va por su 34ª edición, pasado mañana se inicia en la ciudad de Posadas la Fiesta Nacional del Teatro, que reúne a los elencos de todo el país. En esta oportunidad serán 32 espectáculos que hasta el domingo de la semana próxima se presentarán en siete salas de la capital misionera, cogestora de este encuentro nacional. La programación estará constituida por diversidad de obras que dan cuenta de estilos, géneros y modos de producción representativas de cada región del país. Como es tradicional en este tipo de encuentro habrá actividad en salas tradicionales y en espacios no convencionales. Abre la Fiesta Nacional del Teatro la obra Cristales, de San Luis, una creación de Rubén González Mayo; y cerrará el encuentro la obra La dependencia, de Tucumán, una propuesta de José Arturo Pintos. La ciudad de Buenos Aires estará presente esta vez por las obras J. Timerman, de Eva Halac; Pundonor, con dirección de Andrea Garrote y Rafael Spregelburd, y Vientre, el hueco de donde venimos, puesta de Marcos Arano. La actriz patagónica Luisa Calcumil como la Murga de la Estación, de Misiones, recibirán un reconocimiento a sus trayectorias.

En el camarín

Vanesa maja y La otra cara del amor

En este rompecabezas permanente que es la cartelera porteña mientras algunas obras se van despidiendo otras cambian de horario. Es lo que sucede con El amor es una mierda, de Cecilia Meijide con la gran Vanesa Maja, que actualmente se presenta los sábados, a las 22.30, en El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960). En este elogiado trabajo una mujer se prepara y ensaya mil su encuentro con su exnovio para aparentar estar bien exponiendo sus propios miedos y frustraciones.

Los ecos de el descueve

Doblete en la sala dumont de Chacarita

En la sala de Chacarita de Santos Dumont 4040 se están presentando dos obras creadas por integrantes del mítico grupo de danza El Descueve. Los jueves, a las 21, se presenta Mis miedos, una creación de Mayra Bonard y Carlos Casella en la que ella despliega su amplio dominio escénica. Mientras que los sábados, a las 20.30, se repone Miedo, una propuesta de teatro físico interpretada por Diego Velazquez y Esteban Meloni bajo la dirección general de Ana Frankel.

En Santiago

Tim Robbins se solidarizó con los manifestantes chilenos

El actor y director norteamericano Tim Robbins estuvo por primera vez en Santiago de Chile este año, cuando presentó The New Colossus (la misma obra que abrió el Festival Internacional de Buenos Aires). En estos días el ganador del Oscar por su actuación en la película Río Místico se refirió a la situación en el país vecino. "Me solidarizo con los cientos de miles que han salido a las calles de Santiago. Esto no es una guerra, esto se llama protesta", señaló en su cuenta de Twitter.

Nacho Bartolone

Un dramaturgo y director con su propio circuito

El director y dramaturgo el sábado terminó la segunda temporada de La madre del desierto, esa potente obra que había estrenado en el Teatro Nacional Cervantes. Mientras tanto, el sábado repondrá Piedra sentada, pata corrida, obra que nació en Teatro Bombón. Esta vez se mudó a El Extranjero, de Valentín Gómez 3378, en donde se presenta a las 21. Claro que los viernes, a las 23:30, presenta La cruz, la rosa y la espada. Eso va en pleno Timbre 4, México 3554 (pleno barrio de Boedo)