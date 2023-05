Estrenos de teatro. El devenir de una pareja a través del tiempo es la temática de una nueva comedia

escuchar

La periodista Carolina Liponetzki cubre aspectos de la actualidad teatral porteña en el diario Ámbito Financiero. Profunda amante de la actividad, en 2017 decidió integrarse a ella y comenzó a formar parte del taller de dramaturgia que dicta el autor y director Javier Daulte. Allí conoció al actor y director Nacho De Santis con quien entabló una muy buena relación. Tan es así que el año pasado decidieron dar forma a un proyecto común. Se trata de Ensayo sobre nosotros, pieza de Carolina que Nacho dirige. Interpretado por Valeria Giorcelli y Pablo Chao, el espectáculo se estrena hoy, en El Cultural San Martín .

“Después de ser madre me sentía un poco atrapada y comencé a pensar qué me gustaría hacer –explica la dramaturga–. Amo escribir y apareció la posibilidad de volcarme hacia la dramaturgia. Siempre me interesó el teatro y por eso me inserto en él desde el periodismo. Escribí varias obras y en esta decidí que quería trabajar sobre una relación de pareja y plantear qué sucede con ella a través del paso del tiempo. Mostrar el pasado donde están el enamoramiento, los sueños, el disfrute, la pasión y qué sucede con todo eso al cabo de diez o quince años. Así se fue armando la trama.”

La autora comenzó a escribir su pieza en tiempos de pandemia. El encierro influyó a la hora de dar forma a los dos personajes de una historia que va creciendo mientras deben enfrentar algunas dificultades. Liponetzky recuerda que en cierto momento de su aislamiento tuvo necesidad de cubrir su balcón con plantas y trabajó con tierra y algo de la fertilidad, como tema, se trasladó a su texto.

Pablo Chao y Valeria Giorcelli, en Ensayo sobre nosotros

Después de haber transitado por muy diversas experiencias teatrales (en el ámbito alternativo como el comercial), tanto como actor o director, este trabajo le resulta a Nacho De Santis un verdadero desafío. Cuenta que cuando terminó de leer el borrador, más allá de que le venía atrayendo la historia, le propuso a la autora dirigirla porque sentía mucha necesidad de hablar sobre una relación de pareja. “Yo venía dirigiendo solo cosas propias o algunos textos de Maruja Bustamante y de Mariana Mazover en Microteatro, eran piezas cortas –comenta De Santis–. Pensaba a la vez qué pasaría conmigo si el día de mañana me llega una obra de otras características y me convocan como director. Mi trabajo en el teatro tiene que ver con ir desarrollándome en mi profesión entonces probar eso, una obra larga que me interpela y que no es mía, es un desafío. Cuando uno escribe imagina. Soy actor, director. Escribo imaginando todo. Soy muy controlador. No se me escapa fácilmente un personaje. Voy escribiendo en base a lo que observo. En cambio, cuando el texto es de otro tenes que resignificarlo. Hacer un trabajo que me parecía superinteresante. En la pandemia yo convivía con otra persona y era muy compleja esa convivencia, trabajar en el mismo lugar, desarrollar los deseos personales en esa etapa me resultaba muy complejo. Por eso siento cierta identificación con los protagonistas de esta obra.”

Ambos creadores mantienen similares intereses a la hora de concebir una pareja. Carolina Liponetzky está casada hace 13 años, tiene dos hijas. El suyo se diría es un mundo conservador, “más o menos como el de nuestros padres”, afirma. Y agrega: “lo estoy pudiendo mantener pero lo que se marca en la obra está ligado a las diferentes maneras que hay de construir una familia. En este caso los personajes quieren tener un hijo, desean convertirse en madre y padre pero no pueden. Entonces aparecen cuestiones como la ovodonación, la inseminación, el donante. Todo eso está presente y habla de las nuevas formas de familia. Inclusive esta pareja, hacia el final, queda unida de una manera totalmente atípica a lo que eran aquellas familias tradicionales.”

De Santis y Liponetzky exploran las relaciones de pareja a través de una comedia romántica Fabián Marelli - LA NACIÓN

“He probado todo tipo de pareja –explica Nacho De Santis– . El chip de formar una pareja clásica con los perros, hijos y demás, por lo menos a mí, que soy canceriano y romántico, no puedo quitármelo de la cabeza. Conozco a alguien y me imagino casándome por iglesia cuando nunca en mi vida pisaría una iglesia. La imagen que se me arma la llevé un poco a la obra y tiene que ver con la ilusión, la fantasía de una relación, como eso empieza a entrar en discusión con la realidad o en conversación, en diálogo. Creo que básicamente tiene que ver con los vínculos. No sé si existe una única forma de relacionarse. Creo que cierta forma a Caro le funciona. A mí me encantaría que me funcione. Lo que me atrae de la obra tiene que ver con la búsqueda personal. Cómo hacemos en esta época para que el desarrollo y el crecimiento personal, profesional, no se vea afectado por la construcción de a dos. Porque inevitablemente cuando las parejas son parejas, van a la par. Creo que así funciona pero es muy difícil lograr el equilibrio. Por lo general uno termina comiéndose al otro.”

En un comienzo en Ensayo sobre nosotros el espectador iba a tomar contacto con dos personajes, actores, que ensayaban una obra que una mujer iba escribiendo. Una experiencia de teatro dentro del teatro. La versión original sufrió algunas modificaciones. Esa escritora se ha transformado en la guionista de una película, exactamente de una comedia romántica, que se irá proyectando en escena. Así se irá produciendo un cruce entre lo teatral y lo audiovisual, generando un diálogo más intenso entre la realidad y la ficción.

“La obra posee una dinámica muy particular, es muy ágil –comenta el director–. Me gusta también el trabajo que hicimos con los actores. Es un verdadero duelo actoral. El texto va y viene en el tiempo. Hay un desafío físico y también mental. Esto de que sea un ensayo y después pasen al audiovisual hace que ellos deban acomodarse y desacomodarse todo el tiempo. Lo bueno es que se los ve armar y desarmar las escenas.”

Carolina Liponetzky y Nacho de Santis, amigos y socios creativos Fabián Marelli - LA NACIÓN

