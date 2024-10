Madre hay una sola; obras de teatro sobre madres, muchas

Escuchar

Madre: dícese de la mujer que ha parido al menos un hijo. Esa es la definición fría del término que el diccionario de la Real Academia Española propone, dejando de lado todo el contenido subyacente que, desde Freud hasta acá, la psicología ha sumado. Para paliar el déficit explicativo están, por ejemplo, las artes, que nos confrontan desde distintas disciplinas con un sentido mucho más complejo y rico del maternar. Y entre ellas, en primer lugar, el teatro, que a lo largo de la historia ha brindado retratos tan disímiles como los de Yocasta en Edipo Rey, de Sófocles, Anna Fierling en Madre coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht, Mama Rose en Gypsy, de Arthur Laurents, y Thelma (a secas) en Buenas noches, mamá, de Marsha Norman.

En la actualidad, la cartelera porteña nos ofrece una amplia gama de madres, tanto en comedias como en dramas, musicales y unipersonales, que las muestran en todas su variantes. Las hay cariñosas, lunáticas, posesivas, omnipresentes, enfermas y autoritarias. Algunas de las obras que las tienen por protagonistas o ejes fundamentales de sus argumentos son:

Mamá

La comedia que acaba de estrenarse en la Avenida Corrientes hace foco en las insospechadas maneras en que una madre puede complicarle la vida a sus hijos. En principio Sophie, la madre en cuestión, una mujer mayor y viuda, malhumorada y resentida, vive con una de sus dos hijas (la más humilde) y su yerno, en las afuera de Nueva York. La convivencia resulta ser un infierno hasta que, por cuestiones de fuerza mayor, la pareja debe intempestivamente mudar a la octogenaria al centro de Manhattan, al piso de su otra hija y de su otro yerno, los adinerados de la familia, dueños de una galería de arte, que no la esperan ni desean su presencia. Allí, como es de suponer, la convivencia será mucho más conflictiva… y mucho más divertida para el público.

Mamá, con Betiana Blum

Si bien los timoneles del espectáculo son Marcelo De Bellis y Romina Gaetani (como la pareja sofisticada del East Side neoyorquino) –muy bien secundados por Magela Zanotta y Nacho Toselli (la otra pareja) y Alberto Fernández de Rosa en su retorno al teatro– el alma mater de la comedia es Betiana Blum que, a sus 85 años, hasta aparece en ropa interior con tal de desatar las carcajadas generalizadas. En Multiteatro Comafi (Av. Corrientes 1283), los miércoles, jueves y viernes a las 20:30, los sábados a las 20 y 22, y los domingos a las 20.

Matar a mamá

Dolores (Florencia Raggi) invita a su casa a su hermana María (Inés Estévez) para hablar de lo que ha descubierto sobre su madre (María Rosa Fugazot): que la octogenaria mujer es furor en YouTube con videos críticos y mordaces en los que ventila aspectos privados de ellas dos. Luego de salir del asombro, y especular con distintas teorías sobre lo sucedido, deciden confrontarla e intentar detener la situación. ¿Lo lograrán?

Matar a mamá @maderenaudier

La graciosa obra de Laura Oliva (que dirige Paula Ransenberg) explora la complejidad de la comunicación humana, el vínculo entre hermanas y la impactante realidad de conocer la opinión que los demás, especialmente una madre, tienen de nosotros. En el Teatro Politeama (Paraná 353), los viernes y sábados a las 20, y los domingos a las 19:30.

Hay que darle el gusto a mamá

La madre, Sofía Del Mar, es una estrella del cine y la televisión que defiende estrictos valores de belleza hasta niveles impensados. Las hijas son bien diferentes entre sí: Victoria sigue los pasos de esa madre, es actriz y puro glamour; Soledad es una intelectual desaliñada que debe lidiar con el rechazo maternal. Tal vez la solución estaría en darle el gusto a mamá, pero… Lidiando con todas ellas está Edidmundo, el leal mayordomo de la diva, testigo y garante de los sentimientos que verdaderamente une a las tres.

Hay que darle el gusto a mamá

Muy lejos del drama, se trata de una comedia desopilante protagonizada por el transformista Eduardo Solá (de larga trayectoria en el grupo Caviar), en su primer rol (el de Sofía Del Mar) en una obra de texto, y Judith Gabbani, Mónica Salbador (también autora de la pieza) y Manuel Bello. En el Teatro Belisario (Av. Corrientes 1624), los viernes a las 20.

Mi madre, mi novia y yo

Una comedia divertidísima, que trata sobre los conflictos que tiene un joven solterón a la hora de presentarle su novia, en una cena, a su posesiva madre. La fecha elegida se presta para que todo sea paz y amor: el 24 de diciembre. Pero la Nochebuena tal vez no resulte tan “buena”… Es que la novia no sabe que su prometido aún vive con su madre, y la madre cree que se trata de una relación pasajera. En esa cena a pura tensión, finalmente, pasará de todo: habrá sorpresas y secretos revelados, que llevarán a cada uno hasta el límite. Y los invitará a preguntarse: ¿Pueden el amor de madre y el amor de pareja realmente coexistir?

Mi madre, mi novia y yo Gentileza Mi madre, mi novia y yo

Esta disparatada comedia (muy bien dirigida por Diego Reinhold) va por su tercera temporada, siempre con el mismo elenco: los talentosos Sebastián Presta y Victoria Almeida y la todoterreno Graciela Tenembaum, en el rol de la avasallante madre. Los martes a las 20 en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660).

Casi normales

El musical de Broadway (ganador del Pulitzer Award) que desde su estreno en la Argentina (allá por 2012) se convirtió en un espectáculo de culto (impulsando a sus productores a constantes reposiciones del mismo), se centra en la historia de una familia que lucha por ser “normal” pese a las adversidades. El eje de todo es Diana Goodman, la madre, un ama de casa con serios problemas de personalidad que se enfrenta a diario con el mundo de las pastillas y los psiquiatras. Dan, su incondicional y abnegado marido, es el que necesita que siempre esté “todo bien”. Natalie, la hija que trata de ser perfecta y se siente invisible en su casa, sólo piensa en abandonarla; mientras que Gabriel, el hijo, es el que a pesar de todo quiere quedarse.

Casi normales Gerardo Viercovich - LA NACION

Al igual que en la mayoría de las temporadas, en ésta, la número once, la emotiva obra está protagonizada por Laura Conforte en el extenuante rol de Diana, y la acompañan Martín Ruiz, Eliseo Barrionuevo y Máximo Meyer, entre otros. En el Teatro Metropólitan (Av. Corrientes 1343), los martes y viernes a las 20, y los sábados a las 21:30.

La casa de Bernarda Alba

La obra que Federico García Lorca escribiera en 1936 es una tragedia sobre nueve mujeres movidas por sus pasiones más profundas. La acción transcurre en la casa familiar, liderada por una madre opresiva, una mujer despótica que, tras la muerte de su segundo marido, obliga a sus hijas a guardar junto a ella un luto riguroso. La aparente armonía de la casa se verá perturbada por la presencia de un hombre que desatará el infierno: una catarata de sentimientos encontrados, un corredero de chismes entre hermanas y criadas y muchos secretos que desatan el peor de los finales.

Bajo la dirección de Marcelo Cosentino, y con un elenco de actrices independientes, regresa el clásico español que nos habla de las mujeres y la presión social, del poder y del deseo de rebelión y libertad, en un clima de tensión brevemente descomprimido por pequeñas ráfagas de humor. En Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764) los sábados a las 21.

La señora que me parió

Después de un extenso recorrido por el circuito off, el escritor Hernán Casciari llegó a la Avenida Corrientes con una obra que, a su decir, “está basada lamentablemente en hechos reales”. Y para reconfirmar sus dichos, la co-protagoniza con Chichita, su propia madre.

Recordemos que Casciari es el autor de la recordada Más respeto que soy tu madre (que durante años protagonizó Antonio Gasalla), y que estaba inspirada libremente en la vida de su progenitora.

La señora que me parió, obra de Hernán Casciari

Hoy, el proyecto teatral que lo une a su madre –de obvio tinte cómico– es producto del espacio Orsari (que él creó, donde se desarrollan experiencias de producción gráfica y audiovisual), de la asociación con el Paseo La Plaza y de cientos de socios productores, que impulsaron la primera experiencia de producción teatral en comunidad. Los jueves a las 20 en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660).

Volvió una noche

Manuel visita a su madre, Fanny, en el cementerio judío, le cuenta que se casará en tres días. ¿Y qué hace ella? Impactada por la noticia, decide salir de su tumba y volver a la vida para evitar el casamiento.

La obra de Eduardo Rovner recorre, siempre en tono de comedia, tópicos como la tensión entre generaciones y los modelos de vida heredados y elegidos. Por último, se pregunta: ¿es posible escapar de los modelos familiares para seguir un camino propio?

Con Patricia Palmer, como la madre, Dan Breitman, como el hijo, y elenco. Los sábados a las 19 y los domingos a las 20, en el Teatro Picadilly (Av. Corrientes 1524).

La mami

Es año nuevo y La Mami ya no está, se murió. Y el pueblo chico, donde el calor no afloja y las chicharras aturden, puede convertirse en cualquier momento en un infierno grande. O no. De los tres hermanos, hijos de La Mami, dependerá. La que tiene la llave del baúl donde La Mami guardaba (¿o escondía?) cosas es la hermana mayor. Esa llave podría cambiar sus vidas para siempre o encadenarlos a una desconocida pesadilla. Eso es lo que insinúa esta delirante comedia, que también es una historia plagada de silencios de siesta y olor a recuerdos, que no siempre fueron verdades.

La obra, escrita y dirigida por Paolo Sambrini, que acaba de estrenarse esta semana, tiene por elenco a Graciela Tenembaum (como la hermana mayor), Abian Vainstein y Jorgelina Vera. Todos los lunes a las 21 en el Teatro La Carpintería (Jean Jaures 858).

Okásan, Diario de viaje de una madre

Una mujer viaja por primera vez a Japón para visitar a su único hijo que se fue a vivir a ese lejano país. En medio de esa cultura tan bella y extraña descubre que su hijo es parte de ese paisaje nuevo y desconocido. En fin, que ya no le pertenece como antes. A partir de ahí el viaje se convierte en la aventura de encontrar quién será ella a partir de ahora.

Okasan, con Carola Reina @irishsuarez

Basado en el libro homónimo de Mori Ponsowy, es un exquisito unipersonal a cargo de Carola Reyna, que cuenta con dirección de Paula Herrera Nóbile y un delicado trabajo audiovisual de Ivana Kairiyama. Los lunes a las 20 en el Teatro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857).

La madre

En breve se estrena y seguramente dará qué hablar. Es del mismo autor de El padre (que en teatro la protagonizó aquí Pepe Soriano, y en cine la estelarizó Anthony Hopkins): Florian Zeller. ¿Puede una madre amar demasiado? ¿Existen límites para ese amor? ¿Qué ocurre cuando un hijo crece y se va? Concretamente, ¿qué le pasa a esa madre en ese momento? Anne ha construido toda su vida alrededor de su hijo Nicolás, y ahora que se ha ido debe enfrentarse a la pérdida, al nido vacío y al verdadero vínculo con su marido. ¿Ha vivido para ella o para los demás? ¿Ha valido la pena? ¿Hay algún sentido para lo que queda?

obra La madre, con Cecilia Roth y Gustavo Garzón. Andrea Garrote y Slipak

Lo que se anticipa como una obra tan atrapante como conmovedora, estará protagonizada por Cecilia Roth (la madre), Gustavo Garzón (el padre) y Martín Slipak (el hijo). Y dirigida por Andrea Garrote (la misma directora de Prima Facie). Desde el 31 de octubre, en el Teatro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857), los jueves a las 20, los viernes a las 22, los sábados a las 20 y los domingos a las 18:30.

También en streaming

Teatrix agasajará a las madres (y a todas las mujeres, en general) este fin de semana con un regalo único y gratuito. Durante todo el sábado 19 y el domingo 20 liberará el espectáculo Cosa de minas, de Dalia Gutman, para que todas lo puedan disfrutar sin necesidad de estar suscriptas a la plataforma. Simplemente deberán ingresar a www.teatrix.com y clickear en el mencionado título, un aclamado stand up (y notorio hit de Teatrix) sobre el universo femenino concebido por Gutman y Alejandra Bavera.