Primicia. ¿Quiénes son los protagonistas de Querido Evan, el musical de culto?

El teatro musical de Broadway todavía busca resemantizarse y comenzó ese proceso hace poco más de una década. Menos parafernalia, más teatralidad, mejores historias. Next to Normal (Casi normales) fue una pieza fundamental en este proceso, al que siguieron otros títulos como Fun Home, Finding Neverland, Once (Una vez en la vida), El día de la marmota, Band’s Visit, Hadestown, la última versión de Once on this Island y Dear Evan Hansen, entre otras.

El director Michael Greif circunscribe Dear Evan Hansen, en la misma huella de su inolvidable Casi normales. Pero no solamente eso las une. También están enlazadas por su producción en la Argentina ya que Pablo Del Campo y Javier Faroni, dos de los productores de Querido Evan (junto con Pablo Terruzzi), son los mismos hacedores de ese gran suceso icónico que fue Casi normales.

De los mentes creadoras de éxitos como los films La La Land y El gran showman y la serie Smash, Querido Evan se estrenará el 4 de mayo, en el teatro Metropolitan Sura, de Buenos Aires. Estrenada primero en el off Broadway y luego en Broadway y el West End, se convirtió casi de inmediato en una obra de culto, seguida por muchísimo público joven.

Cuenta la historia de un muchacho solitario con trastornos de ansiedad que se enfrenta a una situación inesperada y totalmente fuera de control que lo lleva, de un día para otro, a transformarse en un fenómeno viral. Es un relato inspirador y actual que narra un camino lleno de malentendidos que ayudarán a Evan a descubrirse a sí mismo, abrirse al mundo y encontrar una salida tanto para él como para quienes lo rodean.

Está concebida por Steven Levenson, Benj Pasek y Justin Paul y arrasó con los Premios Tony. Un texto fuera de lo común, personajes complejos y una partitura deliciosamente dramática le brindan lucimiento a la moderna puesta en escena de Greif, quien se nutrió no sólo de prodigiosas voces sino de intérpretes superlativos, como Ben Platt (The Politician) y Rachel Bay Jones, sólo por citar algunos.

La versión porteña está dirigida por Sebastián Irigo (Regreso en Patagonia, Maten a Hamlet), con dirección musical de Tomás Mayer Wolf y producción general de Pablo Del Campo.

Julia Zenko encarnará a Heidi, la madre del protagonista, en Querido Evan, un comprometido papel dramático

Para el personaje protagónico de Evan se inscribieron más de 600 jóvenes a una convocatoria on line. Fueron parte de las audiciones artistas experimentados y otros novatos, pero con alta preparación. El elegido fue Máximo Meyer , quien fue parte de los elencos de Casi normales, Una vez en la vida y ¿Quién retiene a quién?, entre otras. También, entre los inscriptos, se descubrió a Franco Valerga, quien acudía a una audición por primera vez en la vida. Los productores dicen que es “un diamante en bruto” y será el alternante para el papel de Evan en algunas funciones semanales.

Máximo Meyer, protagonista de Querido Evan

Para el importante papel de Heidi, la madre de Evan, fue elegida la experimentada cantante popular Julia Zenko , quien ya demostró su talento como actriz en musicales como María de Buenos Aires, Zorba, Orestes y Hermanos de sangre, entre otras.

El elenco coprotagónico lo integran Guido Balzaretti, primera figura del musical en España, con muchos importantes títulos en su haber en aquel país y en la Argentina, quien encarnará a Connor; mientras que Laura Conforte (actualmente en Madres y protagonista de Casi normales y La novicia rebelde) y Fabio Aste, talentoso actor de cine, televisión y teatro (actualmente en La casa de Verónica), encarnarán a sus padres. El resto del elenco lo completan Rocío Hernández (Casi normales), Mariel Percossi (Hair, Alicia en Frikiland) y Mariano Condolucci (La desgracia). Por su parte, Tomás Mayer Wolf (actualmente parte del grupo Les Luthiers) liderará una orquesta de ocho músicos.

Querido Evan, sin dudas, es uno de los títulos más esperados para los cultores del teatro musical y se espera que vuelva a atraer un sinnúmero de espectadores jóvenes que conocen a los personajes, a las canciones y saben del derrotero de esta obra de culto en el mundo. Hará funciones de miércoles a domingos y se suma a otros musicales de origen norteamericano que se estrenarán esta temporada, como Tootsie, Matilda y Heathers.

“Querido Evan”

En 2021 se estrenó en los Estados Unidos la versión fílmica de Dear Evan Hansen, dirigida por Stephen Chbosky. En la Argentina no se llegó a estrenar en salas, pero puede verse por streaming. Cabe aclarar que la película no es una versión filmada del musical teatral, sino un replanteamiento cinematográfico completo, con nuevos números musicales y el desarrollo de un personaje secundario en una joven completa y compleja. Estuvo protagonizada también por Ben Platt –acompañado por Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amy Adams–, pero no vale la pena verlo. Dista mucho de la excelencia de su versión teatral.

En Broadway debutó en el Music Box Theatre, en diciembre de 2016 tras su estreno mundial en el Arena Stage de Washington DC, en julio de 2015, y una producción off Broadway, entre marzo y mayo de 2016. La edición física de la banda sonora en compact disc se publicó el 24 de febrero de 2017 y, un año después recibió el premio Grammy a mejor álbum de teatro musical. Esa temporada, Dear Evan Hansen arrasó con los premios Tony. De nueve nominaciones ganó seis: Mejor Musical, Mejor Libreto, Mejor Banda Sonora, Mejor Actor protagónico de musical, Mejor Actriz de reparto de musical y Mejor Orquestación. También la obra se adjudicó dos Drama League, tres Drama Desk, dos Obie y tres premios Helen Hayes.

Franco Valerga, el "descubrimiento" de la producción para alternar en el protagónico de Querido Evan

