Once de la mañana en Parque Chas. Antes de tocar el timbre, desde adentro de la casa sale el sonido de un piano. Quien abre la puerta es Julia Blanco, actriz y docente de actuación que hace 62 años está casada con Roberto Carnaghi. Aunque confiese mientras camina por el jardín de entrada que no sabe tocar el piano, se las ingenia para musicalizar la jornada de sol. En un living detenido en el tiempo, en donde hay muchos de los premios que su esposo y el padre de sus tres hijos recibió a lo largo de su trayectoria, el actor espera a LA NACION con su sonrisa de siempre y esa mirada tan entrañable. A los 88 años, una rodilla lo tiene a maltraer, pero su disposición a una extensa charla, que durará dos horas, está intacta, como siempre.

El lunes, a las 18, en la sala Casacuberta del Teatro San Martín (algo así como uno de los patios de su hogar por las veces que lo habitó) se realizará el encuentro “De Shakespeare a Tato: Todas las vidas de Roberto Carnaghi”, un homenaje en el que el Ministerio de Cultura de la Ciudad otorgará al actor el Reconocimiento Cultural Identidad Porteña por su aporte al patrimonio cultural y su trayectoria artística nacional. Estarán presentes funcionarios, algunas de las figuras claves en su trayectoria y, seguramente, su público (dato importante: la entrada es gratuita).

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El actor que todo lo puede: de Ricardo III con Alfredo Alcón en el escenario del San Martín a su trabajo en el programa de Tato Bores Archivo

“Me resulta insólito todo eso del homenaje, ¿viste? ¿Por qué a mí? ¿Qué voy a hacer? Me parece demasiado...“, confiesa el actor que nunca se la creyó, el señor de trato jocoso y amable. El que fue un león vendiendo platos duraderos en la publicidad de Durax, el que fue el noble fiel del Rey Lear que iba a protagonizar Alfredo Alcón y que terminó encarando Alejandro Urdapilleta, el que dejó el teatro de revista con Jorge Porcel y Alberto Olmedo para irse al San Martín, mientras empezaba a trabajar en los programas de Tato Bores, que fueron los que le dieron una popularidad desconocida para él, que nació en Avellaneda. Entre un listado imposible de enumerar en cine, teatro y televisión también fue el represor Lisandro Donosso en la telenovela Montecristo. Una de las escenas de esta tira con Joaquín Furriel, Paola Krum y Pablo Echarri fue evocada en una de las mesas de Mirtha Legrand en la que estaba sentado Carlos Calvo. El actor le remarcó a un emocionado Carnaghi que su mayor mérito es “provocar alegría en la gente”. No se equivocó.

Desde hace relativamente poco la pareja vive en esta casa con luz propia de Parque Chas. De la anterior en Villa Urquiza, que reciclaron con especial dedicación y en donde criaron a los tres hijos, Roberto extraña el gran jardín del fondo en donde había plantado un pino para la primera Navidad y que, cuando dejaron la casa, el árbol era ya enorme. “Acá sacamos un empapelado, pintamos todo, arreglamos la escalera y me traje algunas macetas para el patio”, cuenta el actor, mientras que ella repara en una planta copada por las hormigas.

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Un joven al que echaron de su trabajo por ser actor

De chico vivió en Avellaneda hasta que, junto a su familia, se mudó a Villa Adelani. Allí los Carnaghi construyeron su casa con la ayuda de un joven Roberto que le gustaba jugar al fútbol como wing derecho. “Empecé a trabajar en una imprenta a los 16 años, como hacíamos todos en aquel momento. Mi papá trabajaba ahí. Como era menor de edad hacía un turno de seis horas. En una gran empresa de esas que, con el tiempo y si ibas bien, podías ir ascendiendo hasta ser gerente”, cuenta con cierta emoción, mientras evoca aquellos lejanos tiempos.

Julia Blanco y Roberto Carnaghi hace 62 años que están casados Pilar Camacho

En esa deriva apareció el teatro en su vida. A mediados de los 50, se anotó en la Escuela de Arte Dramático de San Isidro. Como no le dejaban llegar un poco más tarde, algo que no podía evitar porque estaba trabajando, renunció a la empresa de futuro perfecto. Un amigo le hizo el gancho para entrar a una empresa textil en la que debía darle duro a una maquinita calculadora para controlar los gastos de la compañía. Durante el relato, reproduce el movimiento mecánico que aprendió rápidamente con tal de tener su propio salario. Salvo una joven del lugar nadie sabía que era actor. Pero, cosas que pasan, uno de los dueños se enteró y sin dar muchas vueltas lo echó. “No quiero actores acá”, le dijo el ingeniero de pensamiento estricto. Carnaghi ya estaba casado, tenía un hijo y estaba haciendo el último año del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, de donde egresó en 1966.

Una joven Ana María Picchio formó parte de su camada. “Mientras yo trabajaba en La Plata, ella triunfó en el Festival de Cine de Moscú [1969], por su actuación en la película Breve cielo, que dirigió David José Kohon. La pegó tanto que, al poco tiempo, Alejandro Romay la contrató. ”Era hermosa, buena piba y tremenda actriz. Andaba en pareja con uno de los chicos y yo la acompañaba a su casa para disimular un poco frente a la madre -cuenta con una sonrisa-. Éramos muy cómplices aunque, fijate vos, nunca trabajamos juntos”.

En su casa de Parque Chas rodeado de sus plantas y sus premios Pilar Camacho

Con título de oficial de actor, mientras hacía alguna obra con Carlos Gorostiza vendía libros y publicidad para el Circo de Moscú. Cuenta todo en medio de un living en donde están varios de los cinco Martín Fierro, incluso el de Oro, que obtuvo a lo largo de su trayectoria. Arriba del modular, con un reloj central en la pared, hay uno de una forma muy particular: es el que le entregaron en la Embajada Británica porque, según se enteró en aquella oportunidad, dos actores ingleses y él eran los que más habían representado obras de Shakespeare. Cerca hay otro que se lo otorgó la comunidad judía. Más allá, el de Vecino Destacado de San Isidro.

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Las largas noches con Olmedo y los problemas con Porcel

Uno de los Martín Fierro lo obtuvo por su participación en el programa El palacio de la risa, con Antonio Gasalla; pero el éxito y reconocimiento popular ya lo había conocido años antes cuando empezó a trabajar, desde 1979, en los ciclos televisivos del gran Tato Bores. “Yo ya era un actor conocido, había hecho teatro y publicidades, pero en ese momento explotó todo”, confiesa. A la publicidad había llegado de la mano de Alberto Ure, el gran director, quien luego lo convocó para una obra de teatro. Cuando Carnaghi cuenta al pasar que, antes de lo de Tato Bores también había hecho teatro, entre otras cosas se refiere a su paso por la revista porteña junto a Porcel y Olmedo. Pero sobre ese mundo toma distancia.

Roberto Carnaghi en El Señor Puntila y su criado Matti, uno de sus tantos trabajos en el San Martín TGSM

“Había mucha prostitución, cosas feas... De chicas que, para trabajar, tenían que acceder a todo —señala haciendo muecas—. De todos modos, me hice muy amigo de Alberto Olmedo cuando Olmedo era un tipo más tranquilo. Los sábados hacíamos tres funciones, terminábamos a eso de las 3 de la mañana y siempre me pedía que lo acompañara a cenar”.

—¿Seguramente iban a Fechoría [restaurante típico para la farándula en aquel momento]?

—¡Claro! Eso sí, en algún momento de la madrugada yo siempre le decía que me tenía que ir porque mi mujer me estaba esperando. ¡Era mentira..., pero era la forma de ponerle un freno! ¿Ves? Mi trato con Porcel fue distinto...

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—Varios actores y actrices tuvieron problemas con él.

—En mi caso fue desde el principio. La noche del estreno yo entraba a escena y cuando debía ingresar Porcel, no lo hacía. Me acuerdo que me acerqué al costado del escenario y los técnicos me hicieron señas para que siguiera. Yo empecé a inventar cosas que la gente festejaba con aplausos. Todo eso sucedía, mientras Carmen Barbieri quedaba desnuda en una de las patas del escenario porque se estaba cambiando para el próximo cuadro. Reconozco que se me hacía difícil seguir... [se ríe con picardía].

—¿Siguieron los problemas con Porcel?

—Sí. Un día lo encaré en el camarín. Yo lo trataba de usted. Le dije que no entendía para qué hacía todo eso, de demorarse en entrar a la escena. “Cada uno tiene su espacio y yo quiero trabajar bien con usted”, le dije y me hizo sentar en el camarín. Recién ahí lo empecé a conocer y, desde ese momento, tuvimos otro trato. Era un tipo bravo.

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El actor cómico de Tato Bores y el actor dramático del San Martín

En verdad, Carnaghi trabajó con varios tipos bravos del medio. Pero también con Tato Bores, quien le dio su lugar en sus programas de televisión. “Te cuento algo para que entiendas quién era Tato. Era él que elegía a su elenco. En la primera reunión que tuve en el canal nos aclaró el cronograma: a las 10 de la mañana él grababa el monólogo, a eso de las 12 se paraba para comer y luego venían las escenas de comedia del programa. En ese mismo momento, con cierto nerviosismo, a mí no me quedó otra cosa que aclararle que a eso de las 14 debía estar en el Teatro San Martín, porque era parte del Elenco Estable. ‘No hay problema. Entonces yo empiezo a las 8, a las 10 grabamos con vos y luego seguimos la rutina’, me dijo inmediatamente. Por eso, en varios programas me despedía diciendo: ‘¡Se va para el San Martín!’. Tato era un tipazo. Cuando murió me llamó el hijo, me contó la noticia y me dijo que su padre me quería como un hijo. Fui de los pocos por fuera de la familia que estuvo en su despedida en su departamento", comenta con la mirada un poco perdida en aquel momento.

En el programa, Carnaghi hacía del interventor del canal. Tenía una máquina compactadora que trituraba sus monólogos. Eran tiempos de la dictadura con todos los canales intervenidos. A partir de aquella intervención, la presencia del actor que será homenajeado en el San Martín fue una fija. “Nosotros no sufrimos presiones, si las hubo las padeció Tato. Pero él no hablaba de eso. Yo escuchaba sus monólogos y le daba a todos. Siempre fue así. Era un tipo maravilloso, inteligente”, apunta con profunda admiración hacia la figura clave del humor político en Argentina. En sus programas, pasó de ser el interventor enmascarado, con un grueso habano, a convertirse en el personaje del barrendero de Canal 13 y en tantas otras criaturas que habitaron ese ciclo clásico de la televisión argentina.

En paralelo, era un actor trágico del Elenco Estable del Teatro San Martín. “Después de que perdimos la Guerra de las Malvinas, en plena dictadura, fuimos a la URSS en una gira de un mes. Muy raro todo...”, señala el actor que nunca se dejó llevar por los prejuicios y esquemas rígidos (de hecho, fue parte de una película experimental como Moebius y años después protagonizó una nueva versión teatral de La jaula de las locas, junto a Miguel Ángel Rodríguez).

Roberto Carnaghi y Miguel Ángel Rodríguez en una versión de La jaula de las locas Archivo

“Esta es una profesión en la que cuando ganás tu espacio es difícil que el resto te cambie, pero tenés que pelearla mucho —dice en un momento de la charla—. Yo trabajé en el Maipo dos años con Porcel y Olmedo. Ya en la segunda temporada estaba tercero en el cartel. En un momento uno de los actores se fue y yo tuve que reemplazarlo. Como no aumentaron el sueldo me indicaron que hablara con Gerardo Sofovich, que era el director de los espectáculos. Él estaba enterado de que yo quería hablar con él, pero nunca me decía nada. Una noche, minutos antes de la función, me dicen que tengo que ir a verlo al camarín. Entro y estaba con dos mujeres y un tipo jugando al póker. Imaginate..., era todo muy raro. Le digo que, tal vez, no era momento de hablar pero, con su carácter siempre tan terrible, me dice que si me había llamado era para hablar. ‘¿Sabés lo que pasa Gerardo? —lo encaré—. Vos estás perdiendo la mano y paraste el partido para que yo hable’. El resto de los jugadores se cagó de risa; era así: estaba perdiendo. Tras cartón le pedí aumento de sueldo”.

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Esa noche hizo la función ya con nuevo salario. Al año siguiente cuando dejó la revista para irse al San Martín como contratado le ofreció mejores condiciones, mejor cartel. Pero no. No era lo deseado todo aquello, aunque en el San Martín ganara mucho menos. Como si fuera una historia circular, con Kive Staiff, director de la sala, también tuvo una escena de reclamo salarial. Al poco tiempo de ingresar al Elenco Estable el director del San Martín anunció que les bajaban el salario (“menos a dos mujeres y a dos varones”) a los del estable como señal de cierto descontento. Otra vez, no se quedó callado. Fue a su despacho del quinto piso y Staiff lo atendió. Le pidió que evaluara su trabajo y ante una respuesta sumamente favorable, fue directo al grano. “¿Y por qué me bajas el sueldo?”, lo dijo. Salió de ahí con la promesa de recuperar el salario original para todos (“porque yo no fui por mí”).

—Entre la variedad de títulos que presentaste en el San Martín, en 2006 empezaste a ensayar Rey Lear, según la puesta de Jorge Lavelli, con Alfredo Alcón. Pero al poco tiempo de los ensayos, Alcón se retiró del elenco y su papel lo terminó encarando Alejandro Urdapilleta. ¿Cómo fue ese tránsito?

—Alfredo no estaba cómodo con ese personaje y no andaba bien de salud. Urdapilleta entró pensando que todo el mundo le iba a hacer la contra, pero no. Mirá que era un tipo bravo, de un ego muy grande cosa que Alfredo no, para nada. Pero en escena nos llevamos bien... Además yo nunca tuve prejuicios. Cada uno hace de su vida lo que le parece.

—Tu trayectoria da cuenta de tu falta de prejuicios aún en términos actorales. Haz hecho de todo con todos.

—Es cierto...

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El hombre que nunca optó por callarse

La falta de prejuicios en Carnaghi viene de la mano de una fuerte defensa de sus convicciones. En algún momento de la nota la fotógrafa de LA NACION Pilar Camacho, aprovechando que el actor estaba sentado y reparando en su problema en la rodilla que le impide moverse con comodidad, le sugiere a Julia Blanco que pose junto a su marido. “No..., te pido perdón, pero es una imagen muy machista”, apunta con una amplia sonrisa imaginando la escena de un hombre sentado, junto a una esposa parada a su lado. Un Carnaghi auténtico.

Durante la conversación, no podía ser de otra manera, vuelve a aparecer el nombre de Antonio Gasalla. En 1997, trabajó con el gran cómico en sus programas de televisión. Se habían conocido en el Conservatorio. Gasalla pertenecía a la camada siguiente de este actor inclasificable que ha hecho todo lo imaginable. “La madre de Antonio vivía a la vuelta de nuestra casa en Ramos Mejía. Entre todos los del Conservatorio había una gran amistad. Antonio ya me había visto actuar. Íbamos siempre a bailar a un boliche en donde ahora se presenta una orquesta de tango”, cuenta sobre esa camada de la que también formaba parte Carlos Perciavalle. A diferencia de ellos dos, el camino de Carnaghi no fue por el lado del café concert.

A tantas décadas de aquellos tiempos, el lunes volverá a pisar el escenario de la Casacuberta. Las sensaciones que le generan son diversas, casi insondables. “Me resulta insólito todo esto, ¿viste? ¿Por qué a mí? ¿Qué voy a hacer? La gente ahí y yo... Me parece demasiado, te digo la verdad. Antes de que vinieras vos esta mañana pensaba en eso. Yo fui un actor más del San Martín, hay otros actores".

—Roberto, perdón que te corrija: no fuiste un actor más del San Martín.

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—Bueno... [se vuelve a quedar pensando y baja la mirada con cierto pudor]. Lo único que tengo o que tuve es el ir de frente, no me callaba la boca. Así fue siempre en el San Martín o en el Maipo, en donde conocí un mundo del que no quería formar parte por el modo en que se trataban a las chicas.

Roberto Carnaghi, en su casa de Parque Chas Pilar Camacho

—Para dejarte ir a almorzar tranquilo, ¿tenés ganas de volver a actuar?