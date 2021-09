Rubén Barreira, un productor-orquesta en Madrid

MADRID.– Hombre orquesta. Productor ejecutivo, productor asociado, stage manager, gestor cultural, asesor de proyectos teatrales, Rubén Barreira, el realizador argentino radicado en Madrid, se prepara para estrenar tres obras de teatro en una sala ubicada en plena Plaza España y continúa creando propuestas artísticas.

En 2019, en pleno barrio de Las Letras, Barreira inauguró el Centro Artístico Ditirambo, un espacio donde además de brindar diferentes cursos de formación con expertos en diversas áreas del quehacer teatral, estableció su oficina de producción. Barreira tiene una extensa trayectoria en Buenos Aires donde, durante 12 años, fue director general y artístico del Teatro Margarita Xirgu. La pandemia, el confinamiento y la incertidumbre, lo obligaron a cerrar este espacio, pero sus ganas no se detuvieron y Barreira siguió gestando proyectos teatrales propios y ajenos, ya que también brinda apoyo logístico a empresas que quieren conocer y apostar por el teatro español.

Además de continuar con su labor de productor ejecutivo y stage manager de Doble o nada, la obra de Miguel Ángel Sola y Paula Cancio, un éxito en los Teatros Luchana donde Barreira se asoció a Tío Caracoles (la usina creativa de Ana Belén Beas y Miguel Ángel Chulia), tiene tres estrenos por delante, gestionados con la oficina que creó en la capital española: Ditirambo Arte Madrid. En el Teatro Soho Club Madrid, con una capacidad para 150 espectadores, en plena Plaza España, en el corazón de la ciudad, se estrena esta semana Chicos católicos, de Juan Paya, con elenco y director español, Fernando Manso. En este espectáculo de Geluk Producciones, Barreira es stage manager y productor ejecutivo. Además, en esta sala de Alejandro Collado Rodríguez, produce Barreira a Martín Kent, el maestro del transformismo, un actor argentino radicado en Alicante, quien se presenta a menudo, cada agosto, en Edimburgo, estrenará en Madrid el espectáculo El TransforMimo.

Hay un estreno que ilusiona mucho a Barreira. Opalala, un “esperpento diabólico y corrosivo”, como define el autor de la obra, protagonizada por Ramiro Blas y Lucas Ferraro, los actores que interpretaron a los hermanos Sandoval en Vis a Vis renovará la cartelera madrileña con esta singular propuesta. Los intérpretes coproducen esta obra con Barreira. Esta pieza de Joaquín Daniel, también argentino reúne en escena a estos dos actores tan queridos de un lado y otro del Atlántico. El estreno está previsto para octubre cuando Blas regrese de Italia, donde filmará una película junto con Vanessa Redgrave, dirigida por Franco Nero.

Ramiro Blas y Lucas Ferraro se preparan para el estreno de "los hermanos Sandoval" en el teatro Gentileza Rubén Barreira

Madrid se ha erigido como la capital del musical, un hecho, destaca Barreira, impulsado por la primera industria de España, que es el turismo. “Acá pasa un poco como ocurre con Nueva York, donde se recibe a turismo que también va a las salas teatrales, por eso hay tanta oferta de musicales, pero no siempre duran tanto tiempo. Pero también me pasa que hay ciertos espectáculos comerciales que noto que están un par de años atrás de nosotros, no sé por qué exactamente ocurre esto, pero a veces no se hacen obras divertidas”.

Martín Kent, el artista argentino radicado en España estrenará "El TransforMimo" Gentileza Rubén Barreira

En la actualidad hay un desembarco de actores y realizadores argentinos en España quienes buscan un nuevo horizonte profesional no solo en Madrid, sino en otras capitales o regiones del país. “He notado que muchos artistas argentinos que han venido hace 15 o 20 años se resisten con los nuevos argentinos, o a dar ayuda, o a abrir alguna puerta. No sé bien por qué, como si tuvieran el miedo a ser destronados en algo. Creo que cada uno va ganando su espacio de a poquito”, destaca quien sí ha brindado y brinda oportunidades y espacio a artistas argentinos.

Barreira se prepara para realizar una versión de Fresa y chocolate, del cubano Senel Paz, en Madrid, y también trabaja junto con Gabriel García (GRG Producciones) para realizar la producción ejecutiva de Ellas mandan, una comedia escrita por García

"Chicos católicos", de Juan Paya, tendrá su versión española Gentileza Rubén Barreira

Pero no todo es color de rosa. “No es fácil el desarraigo”, admite Barreira. “Uno puede venir con el mejor currículum, haber trabajado décadas con éxito, pero te pasa que de repente alguien te gritonea. En esos casos yo respiro hondo y no tengo que pensar quién fui en la Argentina, sino quién quiero ser en España. No me ha sido nada fácil. El argentino igual se la rebusca, porque siempre hemos vivido en crisis, pero no es fácil empezar de cero”, dice este creador con una agenda promisoria por delante.