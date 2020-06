Bienvenidos a bordo: Hernán Drago reveló por qué sus íntimos le dicen Cachulo

Hernán Drago y un curioso apodo que lo sigue desde que era chico. Crédito: Instagram

El paso de un taxista por Bienvenidos a bordo , despertó en Guido Kaczka el interés por saber si sus famosos invitados tuvieron o tienen algún apodo. A lo largo de los años y de las sucesivas encarnaciones de su programa de juegos televisivo la duda ha sido recurrente en él. Sin embargo, no siempre se ha encontrado con mejores respuestas que las del miércoles.

En el caso de Mariana Brey, sus allegados no se han inspirado demasiado puesto que su apodo concuerda con su apellido: "Para mi familia soy 'Brey'. Por ejemplo, mi hermana y mi hermano me dicen así". Igualmente, lo más interesante en el caso de la panelista de Los ángeles de la mañana , pasa por el origen de su nombre: " Yo me llamo Mariana porque era el nombre de una paloma que tenía mi hermana . Es algo que 'me encanta' contar, quedé estigmatizada".

Pero el premio a la historia más curiosa se lo llevó Hernán Drago, y un apodo que lo marcó durante toda su vida: Cachulo . Imposible intentar adivinar el porqué de semejante denominación. Por eso, ante la sorpresa de Guido, el modelo contó el origen: "Me lo dicen desde que era chiquito. Pasa que a mí me gustaban mucho los perros, pero en lugar de decirles 'cachorro', les decía 'cachulo'. Tendría dos, tres o cuatro años, y me quedó 'Cachulo' por los siguientes veinte años de mi vida. Es raro, pero lo llevo con cariño porque es distinto".

Y aunque hoy es difícil imaginar que alguien pueda asociar la imagen de Drago con semejante sobrenombre, él reconoció que todavía le sucede: "Si me encuentro algún amigo de aquella época me lo dice, pero en el día a día no". Le faltó decir: por suerte.