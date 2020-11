Cantando 2020: el inesperado cruce entre Carmen Barbieri y Nacha Guevara

En la primera jornada de súper duelo de Cantando 2020, Carmen Barbieri y Mariano Zito se enfrentaron a Lizardo Ponce y Antonela Cirillo. La capocómica y su compañero eligieron interpretar para la ocasión "Recuérdame", el tema principal de la película Coco. El influencer y la exparticipante de La Voz, en tanto, optaron por "Hawaii", de Maluma.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara. "No pasó nada con la canción. No estuvo a la altura ese 'recuérdame'. No pasó nada", le recriminó a Barbieri. "Para vos no pasó nada. Hay que esperar a los demás", la interrumpió Carmen, algo molesta. Y Guevara continuó: "Soy yo la que está opinando. No te hagas la simpática ahora. Lizardo, no pegaste una nota. Es un dilema porque ninguno de los dos me llegó. No me gustó la actitud de Carmen, por eso elijo a la pareja 2".

Karina "La Princesita" coincidió. "Yo tampoco sentí nada. Más allá del olvido de la letra, no compensaste a tiempo en la segunda parte. Lizardo desafinó mucho, y Anto, que es una de las cantantes que más me gusta, hoy no fue tu mejor noche. Ninguno me gustó". La cantante se decidió por la primera pareja.

"Yo sí te vi disfrutando, Lizardo. Me gusta mucho tu crecimiento. En el caso de Carmen y Mariano, a los que vimos la película, el que no llora es porque no funciona bien", agregó Oscar Mediavilla, que votó al influencer.

Moria Casán, en tanto, indicó: "Me pasó lo mismo. Me tapé las orejas porque sonaba raro, pero la pareja uno tiene profesionalismo. Nunca escuché esta canción. Me llegó como que no la padecieron. Con Lizardo, aunque Anto es una genia, me tuve que tapar los oídos muchas veces más". La exvedette se inclinó por la pareja de Barbieri y Zito.

"Lizardo está mucho más suelto. A mí me aburre si solo cantan y nada más. En el caso de Carmen, hubo un olvido, pero ella es luz en el escenario, a Mariano me lo llevo a casa con saco y todo", cerró el quinto juez invitado, Flavio Mendoza, que también votó a la primera pareja. De esta manera, Barbieri sigue en concurso y Ponce deberá seguir luchando por un lugar en la competencia.

