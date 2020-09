Cantando 2020: Lola Latorre y Lucas Spadafora deslumbraron al jurado

Lola y Lucas pisan cada vez más firmes en el Cantando 2020 Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de septiembre de 2020 • 01:27

De a poco, la dupla de Lola Latorre y Lucas Spadafora va ganando solidez en el certamen. Y así lo consideró el jurado luego de verlos interpretar "Chau", uno de los grandes hits de Julieta Venegas. Bajo la atenta mirada de Yanina y Diego Latorre, su hija pudo brindar una de sus mejores galas.

Cuando tomó la palabra el jurado, Nacha Guevara consideró que el dúo iba progresando: "Lola, la afinación está mejor. Hubo algunas notitas, pero está más linda la voz. Vos Lucas cantás muy bien, pero ahora estás más relajado, más seguro, y eso se refleja. Me gustó, se nota que trabajan mucho" (7). Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda opinó que una canción de Julieta Venegas "es fácil, porque no es muy exigida", pero destacó: "Por momentos lo hablaron el tema, eso estuvo bueno. No puedo negar que están mejorando, y creo que pueden dar mucho más todavía" (6).

En su turno, Oscar Mediavilla felicitó a Lucas por su voz, y a Lola le dijo: "Mejoraste lo que estás haciendo. Creo que lo hicieron bien, con respecto a la vez anterior hubo un cambio notable. Creo que el secreto es la elección del repertorio" (voto secreto).

En el cierre, Moria Casán simplemente destacó que la pareja "estuvo genial, y ellos me hacen creer todo, por eso les pongo buena nota" (8). Con 21 puntos en total, Lola y Lucas tienen pase directo a la siguiente ronda.