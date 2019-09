Carolina Losada recibió un comentario machista en medio de un debate de Intratables

Carolina Losada fue agredida verbalmente, con un comentario machista de por medio, en medio de un debate sobre la marcha por el cambio climático en Intratables. "Vos estás acá porque sos linda", le dijo entre otras cosas Emiliano Caruso -un hombre que integra el Centro tradicionalista "La Manea" de Longchamps- para desmerecer los datos y las preguntas que la periodista le planteaba.

Ante la marcha por el cambio climático, los dos hombres, conocidos como "los gauchos", fueron invitados la programa de Fabián Doman para que den su parecer desde el punto de vista de los productores agropecuarios y de carne. En medio de la entrevista, Losada compartió información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y explicó que para producir 1 kilo de carne se requieren 15 mil litros de agua, y para producir 1 kilo de granos se requieren 1500.

El maltrato hacia Carolina Losada en Intratables - Fuente: América TV 01:54

Video

Ante este dato, Trolessi y Caruso comenzaron a agredirla. El primero le contestó: "Una vaca toma 50 litros de agua por día. Si no la matamos nos quedamos sin agua". Ante esta respuesta, Losada dijo: "No voy a contestar una cosa así".

Luego, Caruso acotó: "Hace dos minutos leíste dos o tres datos, mañana te los olvidás. Son todas estupideces (...) Repetís todo como un lorito". Losada le contestó que argumentaba de manera violenta: "No podés discutir, gritás. Tu forma de hablar es irrespetuosa. Quizá como sos galguero, estás acostumbrado a la violencia".

Fue entonces cuando el hombre le dijo que ella no sabía nada sobre galgos y la desafió: "Contame cómo se cuida un perro galgo". A lo que ella le dijo: "Les inyectan drogas". Fue entonces cuando Caruso le hizo un claro comentario machista: "No sabés nada. Estás acá porque sos linda".

Losada le contestó que además de violento era "misógino". En ese momento Doman intervino y aclaró: "No está acá por ser linda". Tras ello le dijo a Caruso que le pida disculpas a la periodista. "Le pido disculpas a la señorita. Me dijo misógino y no lo soy, pero está todo bien. Se me saltó la chaveta" lanzó el "gaucho".

"La Manea" fue centro de atención en los últimos meses ya que tanto Caruso como su compañero Pablo Trolessi salieron en los medios a defender a la industria de la carne y la agrícola frente a las manifestaciones de veganos que denuncian maltrato animal y contaminación.