El emotivo último adiós a Fernando Confessore, el meteorólogo que trababaja en TN

Esta mañana, en una sala de la avenida Córdoba al 5000, se realizó el velatorio de Fernando Confessore, el meteorólogo de TN que falleció en la madrugada del viernes, a los 58 años.

A la ceremonia, asistieron, además de sus familiares, sus compañeros de trabajo, como Lorena Maciel, Luis Otero, Guillermo Lobo y Federico Seeber, entre otros.

Alrededor de las 14, sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Chacarita.

El viernes por la mañana la noticia sobre su muerte fue informada por TN. Confessore se había descompensado durante esa madrugada en su casa al sufrir un paro cardíaco. Su esposa, Paula, había llamado al 911. Los médicos del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) se acercaron al domicilio e intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, sin éxito; constataron su muerte en el lugar.

Confessore trabajaba en Artear desde diciembre de 1995. Además de informar sobre el pronóstico del tiempo, integró el equipo de TN Campo. Se formó como despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) y obtuvo la licencia de operador radiotelefonista de la Comisión Nacional de Comunicaciones. En 1992 se recibió como pronosticador meteorológico universitario de la Universidad de Buenos Aires.

Entre 1992 y 1994 trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en recepción e interpretación de imágenes satelitales.

Además de integrar varios programas de TN, fue columnista en Radio La Red. En el último tiempo formó parte de la franja del mediodía en los noticieros TN de 10 a 13 y Nuestra Tarde.

El periodista Guillermo Lobo y la madre de Fernando Confessore, Gerardo Viercovich

Paula Franco, la esposa de Confessore, y sus dos hijas, Jimena y Candela Gerardo Viercovich

Marcelo Bonelli, columnista político de TN Gerardo Viercovich - LA NACION

Diego Poggi, quien trabajó en la señal de noticias y ahora conduce ciclos en el streaming de Telefe Gerardo Viercovich - LA NACION

El periodista de eltrece Luis Otero Gerardo Viercovich - LA NACION

El meteorológo de TN Matías Bertolotti Gerardo Viercovich - LA NACION

La periodista Lorena Maciel Gerardo Viercovich - LA NACION

El dolor de sus compañeros de trabajo Gerardo Viercovich - LA NACION

El periodista deportivo Diego Ruscitti Gerardo Viercovich - LA NACION

El periodista Fernando Carnota Gerardo Viercovich - LA NACION

La periodista cultural Mariana Mactas Gerardo Viercovich - LA NACION

El periodista y conductor Guillermo Lobo Gerardo Viercovich - LA NACION