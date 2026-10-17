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El emotivo último adiós a Fernando Confessore, el meteorólogo que trababaja en TN

En la ceremonia que se realizó esta mañana asistieron, además de sus familiares, sus compañeros de la señal de noticias

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Guillermo Lobo, Lorena Maciel y Luis Otero
Guillermo Lobo, Lorena Maciel y Luis OteroGerardo Viercovich

Esta mañana, en una sala de la avenida Córdoba al 5000, se realizó el velatorio de Fernando Confessore, el meteorólogo de TN que falleció en la madrugada del viernes, a los 58 años.

A la ceremonia, asistieron, además de sus familiares, sus compañeros de trabajo, como Lorena Maciel, Luis Otero, Guillermo Lobo y Federico Seeber, entre otros.

Alrededor de las 14, sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Chacarita.

El viernes por la mañana la noticia sobre su muerte fue informada por TN. Confessore se había descompensado durante esa madrugada en su casa al sufrir un paro cardíaco. Su esposa, Paula, había llamado al 911. Los médicos del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) se acercaron al domicilio e intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, sin éxito; constataron su muerte en el lugar.

Confessore trabajaba en Artear desde diciembre de 1995. Además de informar sobre el pronóstico del tiempo, integró el equipo de TN Campo. Se formó como despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) y obtuvo la licencia de operador radiotelefonista de la Comisión Nacional de Comunicaciones. En 1992 se recibió como pronosticador meteorológico universitario de la Universidad de Buenos Aires.

Entre 1992 y 1994 trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en recepción e interpretación de imágenes satelitales.

Además de integrar varios programas de TN, fue columnista en Radio La Red. En el último tiempo formó parte de la franja del mediodía en los noticieros TN de 10 a 13 y Nuestra Tarde.

El periodista Guillermo Lobo y la madre de Fernando Confessore,
El periodista Guillermo Lobo y la madre de Fernando Confessore, Gerardo Viercovich
Paula Franco, la esposa de Confessore, y sus dos hijas, Jimena y Candela
Paula Franco, la esposa de Confessore, y sus dos hijas, Jimena y CandelaGerardo Viercovich
Marcelo Bonelli, columnista político de TN
Marcelo Bonelli, columnista político de TNGerardo Viercovich - LA NACION
Diego Poggi, quien trabajó en la señal de noticias y ahora conduce ciclos en el streaming de Telefe
Diego Poggi, quien trabajó en la señal de noticias y ahora conduce ciclos en el streaming de TelefeGerardo Viercovich - LA NACION
El periodista de eltrece Luis Otero
El periodista de eltrece Luis OteroGerardo Viercovich - LA NACION
El meteorológo de TN Matías Bertolotti
El meteorológo de TN Matías Bertolotti Gerardo Viercovich - LA NACION
La periodista Lorena Maciel
La periodista Lorena Maciel Gerardo Viercovich - LA NACION
El dolor de sus compañeros de trabajo
El dolor de sus compañeros de trabajoGerardo Viercovich - LA NACION
El periodista deportivo Diego Ruscitti
El periodista deportivo Diego RuscittiGerardo Viercovich - LA NACION
El periodista Fernando Carnota
El periodista Fernando CarnotaGerardo Viercovich - LA NACION
La periodista cultural Mariana Mactas
La periodista cultural Mariana MactasGerardo Viercovich - LA NACION
El periodista y conductor Guillermo Lobo
El periodista y conductor Guillermo LoboGerardo Viercovich - LA NACION
El periodista de TN y eltrece Federico Seeber
El periodista de TN y eltrece Federico Seeber Gerardo Viercovich - LA NACION
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