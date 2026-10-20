En fotos: el emotivo último adiós a Antonio Grimau

Este martes se realizó el velatorio del actor Antonio Grimau, que falleció esta madrugada a los 82 años. La ceremonia se hizo en la cochería Zuccotti, ubicada en la avenida Córdoba 5080. En tanto, mañana a las 13, sus restos serán creamados en la Cementerio de la Chacarita.

Esta tarde, el cantante Raúl Lavié, el productor teatral Carlos Rottemberg, la actriz Ana María Picchio y el actor Arturo Puig fueron algunas de las figuras que se acercaron a la sala velatoria.

El cantante Raúl Lavié Gerardo Viercovich - LA NACION

“Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza”, expresó la cuenta de la Asociación Argentina de Actores.

El productor teatral, Carlos Rottemberg Gerardo Viercovich - LA NACION

El actor de cine, teatro y televisión, nacido en la localidad bonaerense de Lanús el 10 de marzo de 1944 bajo el nombre de Antonio Rebolini, comenzó su trayectoria a los 16 años, luego de presentarse a una convocatoria para integrar un elenco teatral en el teatro Charles Chaplin de Almagro. “Aquella experiencia marcó el inicio de un recorrido de más de seis décadas”, destacaron desde la asociación.

Victor Laplace Gerardo Viercovich - LA NACION

Sobre ese momento bisagra en su vida, Grimau había rememorado en diálogo con LA NACION: “Un día vi un aviso en un diario en el que buscaban actores y fue insólito para mí. Me acompañó un amigo, Pepe Elizalde, pero hasta la puerta porque ya era de noche y en el fondo del pasillo se veían unos tipos con libretos y le dio miedo. Yo entré y me quedé cuatro años (risas). Estaban ensayando Los fusiles de la madre Carrar, de Bertolt Brecht, me dieron un monólogo para aprender en media hora; lo leí y cuando me tocó subir al escenario lo hice con una naturalidad y una comodidad insólitas. Ya me había picado el bichito, porque mis hermanas y mi madre escuchaban radioteatro y a mí me fascinaba”.

Ana María Picchio Gerardo Viercovich - LA NACION

Entre los trabajos teatrales del intérprete se encuentran El tren amarillo, Los Linares, 30 dineros, Aquí hay gato encerrado, Papas fritas, Alta sociedad, Vidas privadas, Ladrones a domicilio, Historia de un caballo, Salven al cómico y Cartas de amor. En 1990 protagonizó Los invertidos, de José González Castillo, bajo la dirección de Alberto Ure, junto a Cristina Banegas y Lorenzo Quinteros, en una producción del Teatro San Martín que constituyó un momento significativo de su trayectoria, indicaron también desde Actores.

Arturo Puig Gerardo Viercovich - LA NACION

Y con la intención de remarcar todos sus papeles, sumaron: “Su labor escénica incluyó también Cristales rotos, El acompañamiento, El reñidero, El anatomista, El precio, Segovia (o de la poesía), Darse cuenta, Yepeto, La mandrágora, Guayaquil: una historia de amor, De casas y melancolías, La matanza, Mares de piedra, El corso, Príncipe azul, La gata sobre el tejado de zinc caliente, Al final del arcoíris, Piel de Judas, Filomena Marturano, El avaro, Hamlet, Danza macabra, Rotos de amor y La ternura. Participó, además, en Cándida, Espíritu travieso, La zarza ardiendo, Reconocernos, El hombre perfecto, Masculino singular, Vidas paralelas, Un guapo del 900 y El tiempo y los Conway, esta última dentro del ciclo ”Teatrísimo", a beneficio de la Casa del Teatro”.

En televisión, Grimau construyó una amplia trayectoria. Sus primeros trabajos fueron en reconocidos ciclos como Rolando Rivas, taxista, Cuatro hombres para Eva, Extraños y amantes, Por siempre mujercitas, Poliladron, Cha Cha Cha, Verdad consecuencia y Ricos y famosos.

La cochería Zuccotti, donde se realizó el velatorio Gerardo Viercovich - LA NACION

Durante las décadas siguientes trabajó en Soy gitano, Padre Coraje, Sin código, Hombres de honor, Se dice amor, Algo habrán hecho por la historia argentina, Mujeres asesinas, Mujeres de nadie, Todos contra Juan, Vidas robadas, Herencia de amor, Valientes, Herederos de una venganza, Historias de corazón, Solamente vos y Cuentos de identidad. En su extenso recorrido interpretó numerosos personajes de distintas características, ampliando el registro con el que se había dado a conocer como galán de telenovelas”, señalaron desde Actores Argentinos.

“Uno de sus trabajos de mayor reconocimiento fue su interpretación de Roberto Sánchez en la etapa adulta de Sandro de América, la miniserie dirigida por Adrián Caetano y emitida en 2018. Por ese papel recibió el Premio Martín Fierro como actor protagonista de unitario o serie”, recordaron.

Su recorrido cinematográfico abarcó Buenas noches, Buenos Aires; La Mary; Rolando Rivas, taxista; El amor infiel; Proceso a la infamia; Los orilleros; La obertura; Una mariposa en la noche; De cara al cielo; …Y mañana serán hombres; Ritmo a todo color; El hombre de arena; Los insomnes; Los corruptores; Tres alegres fugitivos; Deliciosamente peligrosa; Caballos salvajes; La maestra normal; ¿Dónde queda el paraíso?; Secretos compartidos; Mar de amores; Acrobacias del corazón; Nada por perder y Angélica, tal como enumeró la Asociación Argentina de Actores en su comunicado.

En 2005, Grimau fue reconocido por parte de la entidad y el Senado de la Nación con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.

“No bajar los brazos”

Consultado por la posibilidad de retirarse, el actor había descartado esa idea por completo. “¡No! Me impresiona mucho cuando veo eso reflejado en otros compañeros. Es lo que no quiero. Lo mío es tener salud y fuerzas para seguir porque personajes hay", había dicho a este medio.

“La parálisis física y mental me aterra, y las internaciones que he tenido también me sirvieron para darme cuenta hasta de eso. Puedo respirar y caminar, y lo valoro y lo disfruto muchísimo. Mi actitud es no bajar los brazos, porque cuando eso sucede todo se termina”, había reflexionado al respecto, agradecido de las propuestas laborales que le llegaban.

Incluso, en numerosas ocasiones habló de cómo la actuación le salvó la vida más de una vez, especialmente cuando en 2010 murió su hijo Lucas Rebolini, fruto de su relación con Leonor Manso. “No me gusta hablar de esto, pero cuando perdí a mi hijo yo estaba haciendo El anatomista y (José María) Muscari me propuso suspender las funciones por el tiempo que necesitara. Le pedí una semana y no lo hice por el espectáculo sino por mí. Necesitaba meter la cabeza en el laburo. Otra vez me salvó la vida. Y me salvó de una adolescencia muy dura con tantas pérdidas familiares. La vida es una de cal y una de arena”, dijo en 2025 a LA NACION.

Pese a que había tenido una infancia muy feliz y de haber sido “un niño mimado”, con solo 11 años Grimau debió afrontar la muerte de su hermana mayor, de su padre y de su madre en el lapso de siete meses. “Mi hermano se convirtió en mi tutor. Estudié hasta tercer año del industrial con especialidad en motores Diesel, que era el futuro. Pero no era lo mío, no soportaba el olor a nafta. Entonces, mi hermano me dijo que si no estudiaba tenía que trabajar. Y eso hice. Trabajé en un bazar, en una fábrica de fideos, fui peón de obra. Y en una fábrica de zapatos en Barracas descubrí mi vocación”, recordó. Esa que le salvó la vida.