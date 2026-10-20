“Fue un susto grande”: el actor Fabián Gianola fue atropellado y deberá ser operado

El actor Fabián Gianola protagonizó un incidente vial cuando salía este lunes del shopping DOT, en el barrio de Saavedra. Según relató el intérprete de la obra Los 39 escalones, fue atropellado y tiene una fractura expuesta de radio y rotura del ligamento de la muñeca. Por lo que se espera que mañana deba someterse a una intervención en La Trinidad de San Isidro.

El incidente se produjo alrededor de las 15.30 en Deheza y Melian, según pudo saber LA NACION.

“Ayer, saliendo del DOT, me atropelló un auto, me levantó por el aire. Nunca frenó el conductor, estaba en la cinta peatonal cruzando, llegando a la otra vereda, y a un metro de la otra vereda me levantó por el aire”, contó a LA NACION Gianola.

"El auto me levantó en el aire", sostuvo Rodrigo Nespolo

Y agregó: “De hecho, me pegó con la parte delantera del auto. Caí en el charco del cordón de la vereda de enfrente. Me cubrí con el brazo, y, bueno, eso me provocó una fractura expuesta de radio y una rotura de ligamento”.

Mañana,a las 16, será intervenido. “Me tienen que poner una placa y tres tornillos”, dijo.

“La pasé mal porque la imagen del [auto], cómo me revolió por el aire, me quedó grabada en la cabeza toda la noche, y estoy medio así, como shockeado, pero pero, bueno, estoy bien”, indicó.

“Fue un susto grande. Y ahora salir del dolor y de la operación. Pero todo va a estar bien”, señaló.

El actor protagoniza en el Teatro Multiescena la obra Los 39 escalones, de Alfred Hitchcock, junto a Fabiana García Lago, Fabián Mazzei y Jorge “Carna” Crivelli. Gianola sostuvo a LA NACION que la función de mañana se suspendará. La obra, que ya tuvo varias versiones en el país, cuenta al historia de un hombre con una vida aburrida que conoce a una misteriosa mujer que dice ser espía. Cuando la lleva a su casa, ella es asesinada. A partir de entonces, este personaje será perseguido por una organización llamada los 39 Escalones, que no le perderá pisada.

El intérprete indicó que posiblemente necesite una semana para la recuperación.

Gianola consideró que su abogado está encargándose de los trámites vinculados al incidente que sufrió al salir del shopping DOT.