Gran Hermano: los participantes que aseguraron su continuidad, y un mano a mano entre dos de los jugadores más populares queda pendiente para el martes

Poco después de las diez y media de la noche, en un lunes atípico para Gran Hermano, comenzó una gala que debía culminar con un expulsado, pero eso no fue así. “¡Qué noche por favor, Argentina!”, exclamó Santiago del Moro cuando saludó al público del popular reality, que coreaba el nombre de sus participantes favoritos. Juliana “Furia” Scaglione, Martín Ku, Emmanuel Vich y Bautista Mascia eran los nombres que integraban una placa que se anticipaba muy peleada. Y al momento de presentar la velada, el conductor explicó: “La gala se va a dividir en dos etapas, y la votación termina ahora. Las cartas ya están echadas, esto es meramente televisivo, han votado desde el jueves y no han parado, en los próximos minutos se terminó. Así que les quería decir esto, porque es semejante gala, estamos en las últimas instancias y hay que disfrutarlo más que nunca”.

A continuación llegó la instancia en la que todos los nominados iban a tener su minuto para hablarle al público, a través del micrófono ubicado en el confesionario. Con el objetivo de persuadir a los televidentes para que no voten en su contra, la primera en hablar fue Furia, que expresó: “Este minuto es para decirles que estoy súper contenta. He cuidado la casa, la he honrado, me dedico a defender a la gente y no voy a cambiar. Tengo muchísimos valores y códigos, voy a jugar un juego troyano, no voy a ser bro jamás, hoy es la primera vez que lucho contra uno de ellos , tengo ganas de quedarme en la casa, me veo como una gran finalista. Les agradezco el apoyo, confío en ustedes, sé que vamos a poder. Estoy muy orgullosa de haber llegado hasta acá, así que Martín afuera, que se termine este imperio”.

En segundo lugar fue Martín el convocado al confesionario. Muy consciente que es uno de los jugadores más fuertes de la edición, el “Chino” se mostró muy firme y aseguró: “Creo que ya vieron todo, todo se ve y está grabado, no hace falta que aclare nada. Por momentos actúa y por momentos se le salta la térmica. Tranquilo con todo, y entregado a todo esto, feliz de vivir esta experiencia tan increíble, muchísimas gracias a toda la gente. Esta podría ser una final, por favor, bánquenos en esta placa”.

Sabiendo que es uno de los nombres fuertes de la casa, y que salió victorioso de numerosas placas, Emmanuel también tuvo su oportunidad de hablarle al público. Sentado muy cómodo en el confesionario, el participante expresó: “Estoy muy contento de llegar hasta acá, muy agradecido. Me siento muy honrado, muy feliz, siento que vengo luchándola desde siempre, con mi vida y en la casa de Gran Hermano. En esta ocasión estoy pidiendo porque saquen a Martín, me siento usado, decepcionado, él es un gran mentiroso, me falló un montón de veces a mí y a Juliana”.

El encargado de cerrar la ronda en el confesionario fue Bautista. Este participante, que no pasó por tantas placas, le pidió a la gente que “mande sus energías”, y una vez sentado en el sillón y a solas frente a los televidentes, él explicó: “Estamos en instancias finales, sé que esto termina dentro de poquito. A esta altura nadie puede ensuciar el juego del otro, habrán visto que se dicen muchas coas, pero cada uno hace lo que quiere. No se pueden dibujar mucho las jugadas, y cada uno tiene que pagar sus platos rotos. La gente empieza a decidir, y nosotros más que pedir apoyo, no podemos hacer mucho más. Estamos entregados a lo que tenga que ser, jugamos mucho tiempo, y este juego pasa a ser de la audiencia”.

A las once y media de la noche, Santiago del Moro comenzó a revelar los nombres de quienes quedaban en juego. Los nervios estaban a flor de piel, y todos los nominados escuchaban con mucha atención qué iba a suceder. “¡Continúa en el juego, Emmanuel!” exclamó el conductor , ante la mirada nerviosa de Bautista y Martín, que sospechaban que sus posibilidades de continuar se reducían.

Pero en ese momento, Del Moro anunció que “los votos están cerrados”, y reveló que el último en ser salvado de la placa era Bautista. De ese modo, queda un mano a mano entre Furia y Martín, que se resolverá durante la noche del martes.

