Rating: cuánto midieron el descargo de Mariana Fabbiani, la respuesta de Viviana Canosa y la palabra de Florencia Peña en LAM

Tradicionalmente, el Jueves Santo era un día donde la televisión ponía al aire programas grabados, algún canal ponía al aire un film bíblico acorde y la mayoría de los noticieros se dedicaban a cotejar el precio del pescado o los huevos de Pascuas. Pero ayer fue la excepción a la regla: sorpresivamente, se desató una guerra entre canales, en vivo, con Mariana Fabbiani y Viviana Canosa como grandes protagonistas .

Desde que el viernes 11 la conductora de Viviana en vivo lanzó duras acusaciones contra Lizy Tagliani, toda la pantalla chica se revolucionó. Lo que parecía un enfrentamiento mediático, terminó llegando a la Justicia con consecuencias impensadas. Canosa apuntó contra la presentadora de La Peña de Morfi y contó que le había robado, en la época que fue su peluquera en El Nueve. Pero el tema tomó otro color, cuando la periodista insinuó vínculos con menores, en medio de su alocución. Este enfrentamiento tenía todo para acaparar la atención de la audiencia: dos personajes conocidos, un escándalo de por medio, reproches cruzados y mucha tela para cortar.

Durante todo el fin de semana el tema creció, ya que en el debut de Infama, Marcela Tauro también apuntó contra Tagliani y recordó el episodio en el que la capocómica había querido seducir a su entonces novio, Martín Bisio, vía mensajes subidos de tono en Instagram. Más temprano, en La Peña de Morfi, Lizy había recogido el guante: “Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje. Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que soy así. Quizás puedan pensar que fingí todo este tiempo, pero nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando a la misma gente, los mismos amigos, los que me acompañan”.

Viviana Canosa y parte del descargo de este lunes 14 de abril

El lunes, Canosa fue por más e involucró a Lizy en supuestas fiestas de famosos en las que habrían participado menores de edad e incluso dio a entender que podría estar ligada a la causa que enfrenta Marcelo Corazza, exganador de Gran Hermano, acusado de integrar una banda que reclutaba jóvenes para su explotación sexual. “ El viernes decidí hablar, porque quería sacarle la careta a Lizy. Para mí ella es un lobo con piel de cordero . No encontraba el momento para contar todo lo malo que me hizo. Y no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo”. Estas palabras provocaron un encendido descargo de la conductora de La Peña de Morfi en el programa de Georgina Barbarossa, el martes, desmintiendo todo de manera enérgica, con un tono mucho más enérgico que el del domingo. Mientras tanto, la conductora de eltrece se encontraba en el despacho del fiscal Carlos Stornelli, en Comodoro Py, presentando una denuncia de la que no pudo dar demasiadas precisiones.

El rating fue creciendo día a día, a medida que Canosa fue contestando las críticas de varias personas del medio. Beto Casella, Paulo Vilouta, Laura Ubfal, Georgina Barbarossa y Flor de la V fueron algunos de los nombres que confrontó por sus dichos contra ella. Pero todo escaló a un punto impensado este jueves, cuando Mariana Fabbiani decidió levantar el guante por una disputa entre los dos programas a propósito del secreto de sumario en la denuncia : mientras que en El diario de Mariana Martín Candalaft afirmó que no existía tal medida judicial, en el ciclo de eltrece, el abogado Juan Manuel Dragani dijo todo lo contrario. Fiel a su estilo, Canosa le envió un mensaje a Mariano Chiade en vivo, productor y marido de la conductora de América, pidiéndole que “la corten” con lo que estaban diciendo o ella iba a hablar.

El fuerte descargo de Mariana Fabbiani contra Viviana Canosa

“Ayer me amenazaron en la pantalla de El Trece y por privado. Viviana Canosa, decí lo que tengas que decir. Tanto yo como mi entorno estamos muy tranquilos. La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Ya sabemos cómo es Viviana Canosa, todo el medio la conoce. Nació chancho y va a morir chancho. Te conocemos, Viviana, lo único que hiciste en tu espantosa y horrorosa carrera fue arruinarle la vida a todo el mundo, con una maldad sin límites . Lo que me sorprende es que todo esté pasando en la pantalla de El Trece. Una pantalla que ha tenido prestigio, calidad y calidez, que era responsable y creíble. Entonces le pregunto a Adrián Suar... ¿Qué estás haciendo con la pantalla de canal Trece? ¿Hasta dónde vas a llegar, cuál es el límite? ¿Qué es todo esto? Es una falta de responsabilidad total, por un punto de rating...”, disparó Fabbiani en su ciclo, que obtuvo un promedio de rating de 3,2 puntos y quedó tercero en la franja.

Viviana Canosa le respondió a varios periodistas y conductores, entre ellos a Mariana Fabbiani.

La respuesta de Canosa no se hizo esperar: mientras leía declaraciones que había hecho minutos antes su competidora, apuntó contra Fabbiani: “Ayer le dejé un mensaje a su marido, pero yo no amenazo. Yo nunca trabajé por ser la esposa de nadie, te guste o no. No llames más a mis jefes. Si Suar no me quisiera acá, no me hubiese contratado. ¿Querés pedir mi cabeza en El Trece? No lo vas a conseguir ”, sentenció Viviana. El ciclo de eltrece promedió 4,7 y quedó a 5 décimas de Telefe. Llamativamente, el programa de Verónica Lozano salió grabado y se habló, entre otras cosas, de las tradiciones de las pascuas. DPascuas maneras, lideró con 5.2 puntos. Todos los programas que tocaron el tema subieron sus números: A la Barbarossa cosechó 4,2; A la Tarde, con Luis Ventura, 4,1; Intrusos, 3,3; Puro Show, 2,9; y Los Profesionales de Siempre, 2,0 puntos.

Pero el escándalo escaló aún más cuando Tomás Méndez, periodista de canal Nueve, reveló la supuesta lista de nombres que la conductora habría presentado en Comodoro Py. Telenueve obtuvo un promedio de 2,7 puntos y quedó cuarto en la franja, detrás de Sálvese quien pueda, con Yanina Latorre, con 3,4. Florencia Peña, una de las nombradas por el periodista, fue a contar su verdad a LAM. “Yo soy una persona controversial siempre, soy picante y me banco el juego y el vuelto. Pero hay algo que me ha atravesado a lo largo de todos estos años y es mi honestidad. Les puedo gustar o no, cómo actúo, como conduzco… Pueden criticarme como mamá. ¡Pero soy honesta! Y cuando se meten con cosas que no solo me dañan a mí... ¡Tengo tres pibes! Dos escolarizados y creo que hay un límite. Y creo que de esto también es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota”, dijo, visiblemente angustiada. “ Yo estoy en todos los portales con un título como que estoy metida en una red de trata ¡Es un delirio que me excede! ¿Qué está pasando? Yo no querría estar acá sentada, pero vine porque siento que esto hay que frenarlo ya y hago un pedido al periodismo de que frenen un toque la pelota, y que tengan mucho cuidado con lo que escriben. Porque por rating y clicks están haciendo cualquier cosa, y no es sólo el programa de Canosa ¡Todos se están colgando de esto!”.

El ciclo que conduce Ángel de Brito cosechó una marca de 5 puntos y le ganó a Telenoche, que obtuvo 4,5 y a Bendita, que quedó cuatro en la franja con 3,4 . Más tarde, Méndez hizo un programa especial, a las 23, llamado TLN Denuncia, en el que dio más detalles de la causa, les contestó a todos con un promedio de 2,2 puntos y quedó tercero en la franja.

Todo esto repercutió de manera diferente en los canales: Telefe ganó las tres franjas y se quedó con el día con un promedio de 7,1 versus 4 puntos de eltrece. América consiguió mantener el tercer lugar con 3,2 y quedó a tan solo 8 décimas del segundo puesto. El Nueve cosechó 2,1, Net TV con 0,3 superó a la TV Pública (0,2) y Bravo TV marcó 0,1 puntos. Algo que empezó como un cruce más entre dos famosas, escaló a un punto de no retorno dentro de una televisión donde casi todos apelan a la confrontación y el escándalo por un punto más de rating.

Ariel López Cucatto Por