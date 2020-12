La divertida revelación de Soledad Silveyra sobre Carlín Calvo: "Fue el hombre que más me peleó el cartel en mi carrera"

12 de diciembre de 2020 • 14:28

"Me puse a llorar como una nena", confesó Soledad Silveyra sobre cómo fue su reacción al enterarse de la muerte de su colega Carlos Calvo. Tras asegurar que su colega la luchó hasta el último minuto, la actriz hizo una inesperada revelación.

"Fueron 20 años de lucha y la peleó como nadie (.) Su latiguillo siempre fue 'Es una lucha' y paradójicamente su vida fue una lucha", comentó expresando Silveyra en Hay que ver, el ciclo conducido por Denise Dumas y José María Listorti.

Y enseguida recordó cómo fue trabajar con el actor después de sufrir su primer ACV. "Hacer teatro fue muy duro para él, pero lo que luchó ese pibe... Él tenía un problema con el brazo y la pierna, había que montarle hasta el camarín en el escenario, pero a los actores se nos van los egos en esos momentos y todo es a disposición del compañero, estar juntos, acompañar", señaló.

Mientras advirtió que jamás tuvo un romance con el "galanazo", hizo una revelación inesperada: "Nunca me tiró los perros, pero era terrible de soltero. De lo que siempre me acuerdo y con mucho humor es que fue el hombre que más me peleó el cartel en mi carrera. Siempre lo conté con humor, me pareció muy tierno".

Ante el asombro del panel, Solita relató con lujo de detalles una situación que ocurrió cuando hacían temporada en Mar del Plata. "Hacíamos La pulga en la oreja con dirección de China Zorrilla y él pidió estar primero en el cartel. Como yo no accedía, decide darme la izquierda a mí, pero hizo poner su nombre un poquito más arriba. Cuando arranca la temporada, le dice a Javier Faroni de hacer publicidad en el avión que va por las playas. ¿Qué hace? Como había que hacerlo en una sola línea se puso primero", recordó entre risas.

Tras asegurar que esta tarde irá a despedirlo al teatro Liceo, Silveyra opinó sobre cómo hay que recordarlo. "Detrás de cámara era así. Te hacía reír, siempre estaba jorobando. Hay que recordarlo como el varón por excelencia", remató con cierta nostalgia.

