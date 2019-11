La emoción de Lizy Tagliani por una participante de Pequeños Gigantes

Lizy Tagliani se emocionó hasta las lágrimas por la presentación de una participante y contó momentos duros de su infancia Crédito: Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2019 • 12:15

Lizy Tagliani protagonizó un momento muy emotivo luego de la presentación de Delfina, una niña de 9 años, en " Pequeños Gigantes",el segmento de talentos del programa de Susana Giménez. La participante logró conmover a todos: Susana se quedó sin palabras, Tini Stoessel no podía contener las lágrimas y Soledad Pastorutti tampoco. En este clima, Tagliani abrió su corazón y contó: "Yo fui uno de esos chiquitos que interpretaste hoy, que pedía el pan que había sobrado en las panaderías".

Delfina Pesse Crisman fue una de las grandes revelaciones del domingo, cuando hizo su baile con telas mientras sonaba la canción "Vor I Vaglaskogi". La niña, a través de su performance, contó una triste historia, que dejó a todos conmovidos.

"Esa parte de actriz que te salió al principio, mostrando que estabas sola en el mundo, y el mundo te rechazaba y te subías a la tela, te salió increíble. Sos una gran actriz", le dijo Giménez muy conmovida. La pequeña reveló que venía desde Villa Cañás, provincia de Santa Fe, para participar del programa de la diva de los teléfonos.

La emoción de Lizy Tagliani por una participante en Pequeños Gigantes - Gentileza: Telefé 03:28

Video

Pastorutti intervino y le dijo a la conductora: "Que te cuente de dónde le surgió la inspiración para esta historia que interpretó". Y la niña le confesó: "Hay muchos chicos que van a pedir comida a la panadería donde trabaja mi mamá y a mí me da lástima verlos así. Y así como están ellos, hay muchos más que duermen debajo de un cartón".

Sorprendida, la presentadora le preguntó: "¿Y vos les das comida a los nenes?". Delfina dejó a todos boquiabiertos con su respuesta: "Les doy las facturas, pero eso les calma el hambre sólo por un ratito". Ahí llegó la intervención de Tagliani, que estaba en su rol de jurado: "Yo era uno de esos chiquitos que iban a pedir el pan a la panadería. Me acuerdo del almacenero Don Aguirre y un verdulero al que le decíamos Don Romero, que siempre me preparaba verduritas".

La cómica profundizó sobre los momentos difíciles de la infancia: "Me esperaban cuando mi mamá bajada del colectivo en Camino de Cintura para darme la comida y que me esperaran y me reciban con amor era mi mejor alimento. Ese cariño de gente que no me conocía". Luego agregó: "Yo te quiero agradecer en nombre de todos porque lo que hacen vos y tu mamá, demuestra que con muy poquito uno puede hacer muy feliz a otros, y darles una esperanza". Entre lágrimas, se fundió en un abrazó con la niña y todos quedaron muy emocionados por lo visto y por las historias contadas.