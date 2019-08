Guerra mediática: Nacha Guevara vs. Graciela Alfano y Yanina Latorre

Nacha Guevara, en medio de una polémica Fuente: Archivo

14 de agosto de 2019 • 13:19

"No sé hacer nada, me voy a hacer panelista", esta frase de Nacha Guevara desató una inesperada polémica entre la artista y algunos panelistas de la televisión.

Todo comenzó en el programa de radio de Marcelo Polino -donde también están Yanina Latorre y Amalia Granata. Tras esta fuerte reflexión, las integrantes del ciclo radial reaccionaron y Nacha, sin intención de aclarar sus dichos, redobló la apuesta. "Ella se siente la mejor y bue, si la hace feliz. Decía el Rey Arturo: no se puede ser feliz y malvado al mismo tiempo. Si la persona es feliz, no existe posibilidad de ser malvada, así que revisa eso", disparó la diva sin filtro en referencia a Latorre. Y agregó: "A veces la lengua es muy poderosa y hace daño".

Pero la guerra no quedó ahí. Esta mañana, la mujer de Diego Latorre recogió el guante y continuó el conflicto en el piso de Los Ángeles de la mañana. "Ella llamó para pedirle laburo a Ángel [De Brito], así que me sorprende lo que dijo. Es más, pidió demasiado (camarín, luces, esto, lo otro) y no llegó a un acuerdo. Ser jurado del 'Bailando' también es ser panelista, es un panelismo encubierto. Así que no entiendo su crítica", señaló la ángelita que, por la ausencia de Ángel de Brito, ofició de conductora hoy.

Enseguida, Graciela Alfano dio su opinión al respecto y, lejos de calmar las aguas, tiró una bomba: "Los detractores dicen que ella no canta como Valeria Lynch, no baila como Mora Godoy. Es una buena imitadora de Eva Perón y nada más". Y, anticipándose a la respuesta de Nacha, advirtió: "Que se enoje cien veces si quiere. Cuando una persona dice que los otros no saben hacer nada, es soberbia. 'Decís que sos meditadora; una persona que medita no dice lo que dice con esa soberbia'".

Una pelea del pasado...

Frente a la mirada atónita de sus compañeras -que le preguntaron si había "algo más" detrás de su enojo- Graciela trajo al piso un antiguo conflicto del pasado entre ella y la cantante. Parece que en 2014, la artista dijo que si Alfano estaba en el jurado del 'Bailando', ella no aceptaba. Y convocaron a Soledad Silveyra en su lugar. "Ese año me habían llamado para ser jurado y después me bajaron. Que la señora Nacha diga que soy quilombera es una falta respeto al gran trabajo que hice en el 'Bailando' durante mucho tiempo. Además nunca en mi vida dejé a nadie sin trabajo porque es de una bajeza moral increíble", disparó. Y enseguida recordó una anécdota que compartió con ella una vez que coincidió como reemplazo en el jurado: "Un día la grabación se prolongó porque Marcelo Tinelli no llegaba y ella salió por los pasillos a los gritos diciendo: 'Yo no voy a esperar a nadie. ¿Quién se cree que es?' Y se metió en el camarín enojada. ¿Quién es la quilombera entonces?", remató indignada.

Para dar por finalizado el tema y en apoyo a su colega de LAM, Latorre reflexionó: "Nacha no respeta al periodismo porque siempre fue una mujer muy criticada. Ella cree que puede hablar del otro porque es artista pero le molesta que nosotras -que no somos artistas- hablemos de ella". ¿Qué dirá Nacha al respecto?