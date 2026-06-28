LN+ renueva sus mañanas con una dupla cálida y explosiva: Roberto Funes Ugarte y Cecilia Insinga

LN+ renueva sus mañanas. Desde el miércoles 1° de julio, a partir de las 6.45, Roberto Funes Ugarte y Cecilia Insinga serán los encargados de acompañar a la audiencia con Mañanas mías, un nuevo ciclo que promete mucho humor y todo el rigor de la información con la calidez distintiva de sus conductores.

“Queremos que todas las mañanas la gente se levante con la mejor de las ondas. Con información y con servicio, pero también con la posibilidad de ver a una pareja que despierta simpatía y humor”, destaca Funes Ugarte en la previa al estreno.

El programa Mañanas mías va a estar bien acompañado: será precedido por el ciclo La pre mañana (de lunes a viernes de 6 a 6.45), con Matías “Chiquito” García y Abigail Oliverio, y sucedido por Buen día Nación (de lunes a viernes a partir de las 10), con la conducción de Francisco “Pancho” Olivera y Paula Rossi.

Mañanas mías, con Roberto Funes Ugarte y Cecilia Insinga

Funes Ugarte e Insinga se conocen desde hace años, pero nunca antes trabajaron juntos. Tampoco coincidieron en un canal o compartieron pantalla como invitados. “A Robert lo conozco de la calle, de cuando éramos movileros nos cruzábamos en diferentes coberturas, de todo tipo: desde las más divertidas a las más difíciles. La patria movilera tiene esto de que no importa a qué medio pertenecés o que estés en plena competencia de aire, cuando se apagan las cámaras todos nos tratamos de ayudar”, señala Insinga.

Ahora, por primera vez, van a trabajar codo a codo persiguiendo el mismo objetivo. Así lo resume Funes Ugarte: “Con Mañanas mías vas a arrancar el día bien informado y te vas a reír un rato. Las noticias bien contadas hacen la diferencia. Vamos a trabajar para que la audiencia digiera las noticias con alegría. Y, si tenemos que dar una mala noticia, que se sienta acompañado. Acompañar a la gente a la mañana es nuestra misión. De hecho, es lo que aprendimos en la calle: a escuchar y estar con ellos“, resume Funes Ugarte.

—¿Cómo se preparan para este nuevo desafío laboral en la pantalla de LN+?

Insinga: —Implica una responsabilidad enorme, pero estoy muy feliz. Conducir es algo que quise y que esperé durante gran parte de mi carrera. Siento que estoy cumpliendo un sueño. Me encanta que sea en LN+, que es una pantalla que está en plena expansión y crecimiento, así que estoy más que ansiosa, entusiasmada y emocionada por lo nuevo que se viene. Hace 25 años que trabajo en el medio, ni bien me recibí empecé a trabajar: primero en radio, después en televisión, y siempre haciendo móvil en exteriores. Las veces que me tocó conducir, fueron suplencias. Así que esta es mi primera gran oportunidad, en un programa que se gesta desde cero, con esta dupla con Robertito, que es un personaje súper adorable y muy instalado. Me parece que nos vamos a divertir mucho.

Funes Ugarte: —En mi caso, soy conductor desde hace años y ya me tocó estar en la primera mañana. Me parece que la mejor manera de empezar el día es con alguien que te entusiasme, que te levante el ánimo para que, en el tiempo que tengas frente al televisor cuando te despertás, puedas estar informado y al mismo tiempo entretenido, que puedas reírte un rato. Es una apuesta muy alta del canal y un gran cambio con esta pareja matutina, y a mí siempre me gusta empezar con el pie derecho y despacio, tomármelo con calma.

"Con Mañanas mías vas a arrancar el día directamente informado y por lo menos te vas a reír un rato porque las noticias bien contadas hacen la diferencia", asegura Robertito Funes Ugarte sobre el nuevo ciclo que conducirá junto a Cecilia Insinga

—Ya se conocían, pero es la primera vez que van a trabajar juntos. ¿La química de la dupla se dio de forma instantánea?

Funes Ugarte: —Cuando estábamos haciendo las promociones para el lanzamiento del programa, nos miramos y nos empezamos a reír. Yo tiré un par de frases, ella me las retrucó y dije: “Ah, mirá, tan ácida y cáustica como yo”. Siempre con humor, por supuesto. Ella me respondió a la altura y pensé: “Encontré un par”.

Insinga: —Sí, cuando me propusieron la conducción en LN+ con Robertito ni lo dudé porque me parece que tiene una chispa enorme para ver más allá de lo que está pasando y tratar de sacarle una sonrisa al que está del otro lado.

—Esa sería la premisa del programa, ¿cierto?

Insinga: —Claro, eso es lo que hablamos con Robert. Vamos a ser el noticiero donde la gente va a encontrar información, pero también va a poder relajarse. La idea es que no sea toda data dura para salir de tu casa con la cabeza explotada. Uno se levanta apurado, pensando en todo lo que está por venir: reuniones, colegio, actividades; entonces, nosotros como dupla queremos acompañar aportando un poco de humor y mucho amor.

—Una de las secciones del programa, que se llama “La vuelta a la manzana”, los hace salir del estudio. ¿La idea es no perder el contacto directo con la gente?

Funes Ugarte: —Los dos manejamos el termómetro de la calle. Es lo que más me gusta. De hecho, yo fui el primer conductor que salió del estudio en esta última camada de conductores. Disfruto del piso, pero también quiero salir para no perder contacto con la realidad, para no sacar los pies de la tierra. Cecilia y yo hemos estado mucho tiempo en la calle y eso va a seguir manteniéndose, ese contacto con la gente nunca lo vamos a perder. La calle te da la realidad y te da la devolución inmediata de lo que le pasa a la gente. También vamos a tener una línea abierta para tener ese contacto permanente.

Insinga: —Sí, la idea es no perder nuestra esencia. Los dos llevamos la calle en el ADN y eso significa estar cerca de la gente. Obviamente vamos a tener un montón de cronistas, que son buenísimos, pero también vamos a salir nosotros para aportar nuestra mirada, escuchar y tener esa devolución directa de lo que piensa la gente. Muchas veces en la calle me ven y me dicen: “Ceci, te saludo como si te conociera porque entrás todos los días a mi casa”. Eso va a ser un poco lo que va a representar este noticiero, que la gente sepa que no estamos solo detrás de una pantalla sino que también somos dos conductores que vamos a seguir pateando la calle.

Llega Mañanas mías a la pantalla de LN+

—¿Qué pueden adelantar de “¿Co’ te va, co’ te va?“, otra de las nuevas secciones?

Funes Ugarte: —“¿Co’ te va, co’ te va?" es una frase mía, que impuse haciendo mis móviles en Punta del Este desde 2008. Hay una muletilla en las playas de José Ignacio que las mujeres, en vez de decir “¿cómo estás?” o “¿cómo te va?” dicen “¿co’ te va?”. Y yo les contestaba: “¿Pero qué me están diciendo? ¡Les falta el ‘mo’!“. Así nació. Eso lo llevamos al programa como una sección medio irónica, donde pueda reírme de mí mismo, de mucho humor. Pueden ser noticias internacionales, noticias locales, una crítica constructiva de algo. Va a ser una mirada ácida de la realidad.

—También tendrán un segmento llamado “Informaditos”, donde las noticias van a ser contadas por los más chicos.

Funes Ugarte: —La gente va a mandar sus videos y nos va a contar sus noticias. ¿Viste que los chicos en ese horario van al colegio? Buscamos interacción, un intercambio con la gente que está viendo la tele con sus hijos. Vamos a tener muchas secciones, nuestro equipo de trabajo muy grande, contamos con más de diez columnistas.

Insinga: —Los pilares fundamentales de las noticias, el tiempo y el tránsito van a estar, pero además vamos a tener un montón de columnistas con todo tipo de información, cada uno con su enfoque. Ya los van a ir conociendo y seguramente se van a identificar con ellos también. Por ejemplo, vamos a tener al Dr. Jorge Tartaglione en Salud o a Caro Cufré hablando de Inteligencia Artificial, Tecnología y Clima. Va a ser un formato muy dinámico.

Funes Ugarte: —Yo voy a llevar adelante una sección especial de animales de la que también va a participar un médico veterinario. Hay mucha gente, grandes y jóvenes que están solos, que tienen como única familia a su perro. Entonces decidimos ayudarlos con todos los tips para que puedan mantener a sus mascotas con buena salud.

"Cecilia y yo hemos estado mucho tiempo en la calle y eso va a seguir manteniéndose, ese contacto con la gente nunca lo vamos a perder", señala el conductor sobre una de sus prioridades a la hora de hacer periodismo

"No estamos solo detrás de una pantalla sino que también somos dos conductores que vamos a seguir pateando la calle", agrega Insinga

—Mañanas mías va a comenzar a las 6:45. ¿Les cuesta levantarse tan temprano?

Insinga: —Creo que el que más va a tener problemas con el madrugón va a ser Robert, lo vi un poco preocupado. Yo no le tengo miedo porque madrugo desde que iba al colegio. Siempre me levanté muy temprano, cuando estudiaba en la universidad y también en casi todos mis trabajos, a excepción de un período de 6 meses. Hubo una época en la que entraba al móvil a las 4 de la mañana, así que imaginate que no le tengo miedo, al contrario, me parece el mejor horario para las noticias porque todo está por comenzar.

Funes Ugarte: —Sí, a mí me cuesta, no voy a mentir. Me cuesta muchísimo, creo que el gran desafío va a ser levantarme a esa hora.

—¿Tienen alguna cábala o ritual antes del gran debut?

Funes Ugarte: —No, no soy muy cabulero, pero siempre rezo un rosario cuando me levanto y me pongo mi skin care.

Insinga: —Para el inicio del programa ya tengo todos mis amuletos listos, que no los voy a contar por cábala. Son accesorios que llevo siempre conmigo... Y si la vestuarista me deja, como buena hincha de Racing que soy, quiero empezar con algo celeste y blanco.