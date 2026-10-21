MasterChef Celebrity: de los insultos de Karina Mazzocco a la inesperada revelación de Rocío Robles sobre su relación con Adrián Suar

Este martes, los concursantes de MasterChef Celebrity no solo tuvieron que cocinar. Apenas entraron al estudio, les informaron que además de preparar pastas rellenas con salsa, serían convocados en algún momento de la noche para realizar una serie de tareas domésticas.

Así, mientras amasaban y preparaban sus rellenos, cuando sonaba una alarma debían doblar sábanas, colgar ropa mojada en el tender, regar plantas, cambiar una lamparita y colgar cuadros en una pared. El único que fue excusado de realizar esos quehaceres fue Pablo Giralt, el ganador de la medalla plateada por su desempeño durante la ronda anterior. Su privilegio incluyó elegir entre los miembros del jurado a su reemplazo, y el escogido fue Damián Betular.

En medio del clima de tensión, todos se mostraron muy enfocados en sus preparaciones. Pero hubo alguien que en varias oportunidades buscó disipar sus nervios insultando en voz alta: Karina Mazzocco. Lejos del carácter aplomado que suele mostrar frente a cámara, la conductora temió no contar con el tiempo suficiente para terminar su plato, y por eso en los últimos minutos le dio rienda suelta a los improperios. Finalmente, logró cumplir con la tarea en los plazos estipulados.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, Rocío Robles fue la primera en pasar al frente con sus sorrentinos de espinaca rellenos de cabutia, jamón, muzzarella y nuez con salsa fileto. “¡Están exquisitos!“, exclamó Maru Botana, luego de probar su plato. Y agregó: ”La masa está fina, bien lograda, está bien condimentado".

Al oír las palabras de la pastelera, la concursante se emocionó. “Creí que me había salido todo mal”, explicó. “Tiene sabor y olor a domingo. La vara de hoy arranca muy alta”, coincidió Betular.

“Ya sabés qué cocinarle a tu futuro marido”, la despidió la conductora, Wanda Nara. Y entonces, Robles reveló: “Yo me quería casar, pero después me arrepentí. Y estamos bien. Para mí lo que está bien no se toca. Aunque el hombre cuando quiere se compromete...”.

Entonces, Wanda le preguntó si Adrián Suar, gerente de programación de Eltrece, iba a ir a verla al programa. “Debería”. Siempre lista para redoblar la apuesta, la conductora disparó: “Imagino que a esta hora su televisor está puesto en este canal”.

En segundo lugar pasó Campi, que presentó sorrentinos rellenos de ricota, panceta y creso crema con salsa de cebolla. “El relleno está sabroso, la masa está bien, pero la salsa es una aberración. Es una cebolla cruda procesada con crema. No logro entender cómo a alguien se le puede ocurrir hacer eso”, expresó Germán Martitegui. Y Botana agregó: “Creo que podría haber sido más simple. Y nunca hagas una salsa de cebolla. Es raro. Por ahí si le ponías un filetto, era espectacular, porque la masa está bien”.

Después, llegó el momento de Sebastián Presta y sus sorrentinos rellenos de cabutia, muzzarella y cebolla caramelizada con salsa a la mutanesca. “Está bien el relleno y la masa está muy bien. La salsa tiene una acidez tal que tengo miedo de no poder dormir esta noche”, indicó Betular.

Luck Ra fue el siguiente participante. En su caso, presentó sorrentinos verdes rellenos de cabutia, nuez y muzzarella con salsa rosa. “La masa está un poco cruda”, consideró Botana luego de probar. Y su colega sumó: “La cantidad de relleno está muy bien, pero hoy es un problemón la salsa”.

Luego, pasó Nazareno Casero, con sus raviolones deconstruidos de ricota, queso crema, espinaca y nuez, con salsa fileto. “Sos caprichoso. Cuando pasé por su estación estaba muy seguro de lo que quería hacer y a pesar de que yo le dije que cerrara los ravioles, no falló. A mí me gustaron. La salsa con el tomate y los pimientos rostizados está muy bien, muy sabrosa. Es la más sabrosa que probé hasta ahora. A veces hay que jugársela y hoy te la jugaste”, reconoció Martitegui. Betular, a su vez, consideró que el pesto, los tomates rostizados y el sazón del relleno estaban muy bien logrados.

Grego Roselló, a su vez, presentó raviolones rellenos de ricota, nuez y espinaca con manteca de salvia. “Los raviolcitos están bien... Un poco como cagados a palos. Se pelearon entre todos. No hay uno que esté cuadrado”, observó Betular. “Elegiste sabores muy etéreos, muy suaves, que merecen otra presentación”, indicó el pastelero. Y Botana agregó: “Acá, lo que falta es la salsa. Está rara. Tiene mucha agua, con la manteca ahí de fondo y poca salvia”.

Julieta Nair Calvo decidió presentar pappardelle relleno de cabutia, ricota, queso crema y parmesano a la manteca de alcaparra y panceta. “Me encanta que hayas hecho esta pasta. Es superoriginal y no es fácil, porque te puede quedar crudo adentro, pero la mesa está bien de grosor, está bien presentado. Me encantó”, elogió Botana. “Está bien humectado, nada seco, todo esta en su punto. Muy bien”, coincidió Betular.

Después, pasó Hernán de Mala Fama con sus sorrentinos rellenos de ricota, jamón y queso, con salsa de pollo y chimirriqui. “Es un plato que ya da casero, por la presentación. Puede dar medio a bodegón, pero también a casa. El relleno está muy rico, está en el top tres de los rellenos de hoy. Y esa salsa, casera, con esos pedazos de pollo muy bien cocidos y muy sabrosa, me gustó”, indicó Martitegui. “Muy hábil usar el pollo para la salsa. Le da un sabor muy bueno. Y el relleno es muy consistente”, acordó Betular.

Inmediatamente después llegó el turno de Giralt y sus raviolones de ricota, verdura y nuez con salsa boloñesa. “Soy muy autoexigente y a veces tengo que entender que las cosas no salen como uno pretende. Y llegó Germán en el momento justo para salvarme”, indicó el participante, antes de que los miembros del jurado probaran su plato.

“Hay mucha salsa para tres ravioles. Fue un error procesar la salsa, porque en el paladar sucede algo extaño, no sabés que estás comiendo. Está bien el relleno; menos mal que lo volviste a hacer. Y la masa está cocida, está bien”, indicó Betular. Y Botana, una vez más coincidió: “Estoy de acuerdo con Betu, porque el relleno está muy rica y es una lástima que la salsa parezca un picadillo”.

El anteúltimo lugar fue para Alejandro Lerner y sus raviolones rellenos de ricota, queso, jamón y nuez con salsa bechamel. “La masa salió muy bien, está finita. Al relleno le falta más ricota y la bechamel te salió bien”, consideró Botana. Betular, sin embargo, indicó: “Para mí, la salsa blanca es para cuando queremos gratinar. A todo le falta un poco de sal y pimienta. Se pasó de etereo”.

Para el final, quedaron Mazzocco y sus ravioles de ricota, espinaca y nuez con salsa a la puttanesca. “Cuando la pasta rellena es chiquita, sentís el sabor, la porción exacta de la masa. Está muy bien el relleno y la ricota está bien. La salsa es puttanesca... Me siento como en un hotel en Venecia. Impresionante”. “Había arrancado tan hormonal y de mal humor, y ahora me voy toda contenta”, indicó la participante.

Después de deliberar, los miembros del jurado llamaron primero a Robles, Calvo y Mazzocco. “Estamos muy orgullosos de ustedes. Lograron una pasta deliciosa, finita, rica. Buenas ideas y buena ejecución. Trabajaron muy bien. Son las mejores de la noche”, les anunció Botana y las invitó a subir al balcón. Casero y Hernán de Mala Fama tuvieron el mismo destino.

Los demás, obtuvieron el delantal gris y deberán medirse en la noche de última chance para asegurarse un lugar en la próxima ronda.