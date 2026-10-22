MasterChef Celebrity: del enojo de Juli Poggio y Martita Fort a la amenaza de Wanda Nara a Edith Hermida

Este miércoles, una segunda tanda de participantes de MasterChef Celebrity se enfrentó a un reto “asiático”, con una modalidad que los puso a todos en riesgo: debieron batirse a duelo.

“La gastronomía de Asia es una de las más ricas y variadas del mundo. Basada en el equilibrio de cinco sabores: dulce, salado, ácido, amargo y picante”, indicó Maru Botana, una vez que cada uno estuvo ubicado en su estación y los invitó a abrir las bolsas que tenían sobre sus mesadas. Allí había cinco tipos de salsas que debían utilizar en la preparación de un plato libre.

Pero eso no era todo: como eran diez participantes, los que habían recibido el mismo tipo de salsa debían batirse a duelo. De cada dupla, uno pasaría al balcón y otro iría directamente a la gala de última chance.

Como Luciana Geuna fue la merecedora de la medalla de oro durante la ronda anterior, pudo hacer valer su beneficio: elegir directamente a su contrincante. Como quería cocinar con salsa de ostras y prefería no enfrentarse a Mike Amigorena, la periodista eligió cambiar su lugar con Julieta Poggio y competir directamente con Pablo Mangiore. Esa decisión provocó el enojo de la finalista de Gran Hermano, que prometió vengarse cuando ella obtenga una medalla.

Para asesorarlos, contaron con la presencia del chef Tomás Xu, que les explicó para qué se usa cada una de las salsas y les dio algunos tips.

Mientras pasaba por las distintas estaciones, Wanda Nara, la conductora del ciclo, le puso los puntos a Edith Hermida: “Yo tengo buena onda con vos, pero no te metas con mi hermana. Yo veo tu programa [Bendita]. Ahora me dejaron un poco de lado a mí y empezaron a darle a mi hermana”, disparó.

La locutora recogió el guante y aseguró que le gusta la “segunda vuelta” de Zaira con Jakob Von Plessen. “Ah, ¿te gusta? Pero no dicen lo mismo en tu programa. Yo soy brava y ella es peor que yo. Es como vos, calladita. Y son las peores, así que tené cuidado", le advirtió la conductora.

Una vez terminado el tiempo establecido, la primera en pasar al frente con sus bocaditos en papel de arroz con tofu, vegetales, camarones, brotes de soja y maní tostado, con salsa de pescado, fue Juli Poggio. “Está bien, la verdad que cerraste bien el paquetito. Yo hubiese unido los langostinos con los vegetales”, indicó Betular, a quien no le pareció bien hacer una versión vegetariana. Botana, a su vez, señaló: “Está muy bien que te atreviste, que marinaste el tofu. En casa se come mucho esto, y ¿sabés lo que está bueno? Pasarlos un poco por la sartén, porque los deja más crocantes”.

Su competidor directo fue Mike Amigorena, que presentó besugo marinado en salsa de pescado con verduras salteadas. “Está muy bien el plato. Está bien lograda la salsa, el pescado está sabroso y las verduras están crocantes”, señaló Botana. Y Martitegui aseguró que quien le “salvó” el plato fue el chef invitado cuando pasó por su mesada: “La idea esa que te dio de cortar el besugo y pasarlo por fécula y freírlo quedó muy bien. Está brillante, emulsionado. Gustó”.

Luego llegó el turno de la China Ansa, que preparó un cerdo laqueado con fideos de arroz en salsa agridulce. La salsa que le había tocado en suerte era la hoisin, que suele acompañar a los rollitos primavera o el cerdo a la barbacoa, y ella decidió agregarle otros condimentos.

“El cerdo no está laqueado. Es como un cerdito hecho así, en una sartén. Hay que dejarlo solo y la salsa debería estar tirada sobre los fideos, sin intervenir. Es casi un postre de lo dulce que está”, señaló Martitegui. Y Damián Betular no estuvo de acuerdo: “A mí me gustó. El cerdo está bien de cocción y me gustan esas tres salsas mezcladas”.

Su contrincante fue Hermida, que optó por realizar un wok de pollo con vegetales. Al pasar al frente, contó que el chef invitado le recomendó que friera todos los ingredientes, algo que a ella no se le hubiese ocurrido porque no come fritos. “A diferencia de Tomás, yo los hubiese hecho como querías vos, los hubiese sarteneado, porque así el pollo larga su jugo. Pero me gusta que se embebieron todas las verduras en la salsa”, indicó Botana.

Y Betular agregó: “A diferencia del plato anterior, acá sí tiene salsa en demasía. Hay buenos sabores, están bien los vegetales, es un plato logrado”.

El tercer duelo de la noche tuvo a Migliore como uno de los protagonistas. El exfutbolista también realizó un wok de pollo con vegetales, pero en su caso, con salsa de ostras. Al pasar al frente, aseguró que se sintió “ninguneado” por Geuna, que lo eligió como contrincante porque lo consideró el más débil.

Luego de probar su presentación, Betular indicó: “Muy bien la utilización del aceite de sésamo, porque le dejó una fragancia final que está muy correcta. La próxima, más verduras”.

Geuna, a su vez, iba a presentar ñoquis, pero a último momento decidió pegar un volantazo y terminó haciendo fideos de arroz salteados con hongos, pollo, salsa de ostras, jengibre verde y ajo. “En el momento en el que te abatataste se quemaron un poco los hongos. Está buena la combinación, pero me hubiese gustado que tuviera un poco más de salsa”, indicó Botana. Y su colega pastelero señaló: “Estoy igual que con el plato anterior... Le falta vegetales”.

Luego llegó el turno de Elizabeth Vernaci y su wok de camarones, pollo y vegetales salteados con salsa Lao Gan Ma -elaborada a base de chile- y arroz blanco. “Me gustó mucho y te quiero felicitar por tu mise en place, los cortes de los vegetales y cómo habías preparado el cilantro, el jengibre, el ajo, todo en cuencos individuales... Y después, la cantidad de sabores que vos decís que hay ahí es increíble, pero no se notan. Lo único que siento es un picante terrible que tapa todo”, aseguró Martitegui.

Lizy Tagliani fue su contrincante, y presentó un wok de cerdo marinado con vegetales y salsa Lo Gan Ma. “La vajilla no me gusta nada. Está muy compacto. Tiene muchas verduras distintas y eso es bueno y la salsa está bien embebida. Al cerdo, quizá, le tendrías que haber puesto menos fécula”, consideró Botana. Martitegui, a su vez, aseguró: “Si lo como a ciegas, estoy en Vietnam, pero si lo veo vuelvo a Buenos Aires. Las dos son como en Yin y el Yan; una tiene la técnica y la otra el sabor”.

Para el final quedó Diego Ramos, con su chow fan de pollo agridulce, a base de unagi. “El pollo está excelente. El arroz, no. Se tiene que separar el arroz; está medio apelmazado”, indicó Betular, que al probar, encontró un trozo de cáscara de huevo. “Con un arroz blanco hubiese estado genial. Es como cuando pedís comida china en casa y vas probando, pero terminás sin saber qué comiste”, agregó Martitegui.

La última en pasar fue Martita Fort, que presentó un besugo marinado en salsa unagi, ralladura de lima, pepino, miel y mayonesa de caviar. “Tiene un espíritu japonés. La marinada del besugo está muy bien. Quizá lo hubiese cocinado más del lado que tiene la piel o se la hubiese sacado, porque quedó un poco dura. Las huevas suman, porque aportan acidez. Los pepinos deberían estar cortados más finos y les falta un poco de vinagre”, indicó Martitegui. Y Botana explicó: “El pescado está rico, sabroso, pero al arroz le faltó el tratamiento; se pegoteó”. Fort no estuvo de acuerdo: “Yo lo hice, yo lo probé, y no es así”.

Luego de deliberar, los tres miembros del jurado decidieron quiénes eran los vencedores de los cinco duelos. Fue así que Amigorena, Hermida, Ramos y Tagliani lograron subir al balcón y los demás deberán medirse en la noche de última chance para asegurarse un lugar en la próxima ronda.

La decisión despertó el enojo de la hija de Ricardo Fort, que no estuvo para nada de acuerdo con la devolución de Botana. “Me siento estafada”, aseguró.