MasterChef Celebrity: entre una nueva eliminación, y el “ajustado” look de Nazareno Casero que sonrojó a Wanda Nara

Poco después de las 22.15, Wanda Nara dio por inaugurada una nueva emisión de MasterChef Celebrity, que marcaría una tercera eliminación. Una vez más, los famosos que adquirieron un delantal negro consagrándose como los peores de la semana, ingresaron al estudio con el objetivo de superar la prueba de la noche. Esta vez, ellos eran Mike Amigorena, Lizy Tagliani, Diego Ramos, Campi, Edith Hermida, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Julieta Nair Calvo, la “China” Ansa y Grego Rosello.

Atentos a la palabra de los especialistas, todos escucharon con mucha atención la consigna dictada por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana. Y en este caso, el jurado anunció que había cajas interactivas en las cocinas, y Betular apuntó: “Hoy es noche de caja misteriosa especiales, no solo porque son de color negro, sino que antes de verla con sus propios ojos, van a tener que tocar”. Luego Maru agregó: “En la parte superior de la caja, hay una abertura tapada con una tela, no tengan miedo de meter la mano, pero tengan cuidado”, mientras que Germán concluyó: “Metan la mano y agarren con toda su fuerza”. Los participantes obedecieron la consigna, y así descubrieron que el mondongo sería la gran estrella de la noche. En ese punto, Betular anunció: “Hoy les toca hacer un plato con el mondongo como protagonista”.

Sin perder un minuto, los famosos fueron al mercado a buscar los ingredientes necesarios para sus respectivos platos, atentos de pensar originales maneras de presentar el mondongo (aunque spoiler alert, casi todos hicieron guiso).

Al momento de la degustación, el primero en pasar fue Grego que llevó un guiso de mondongo, sobre el que Maru aseguró: “Están bien los ingredientes, pero le falta un poco más de cocción”, mientras que Martitegui señaló “Los chicharrones son una idea espectacular, bien ejecutada, pero me doy cuenta de las cosas por separado, cuando un guiso exitoso es algo distinto”. Campi hizo unas empanadas de mondongo que fueron aprobadas por el jurado, y en esa línea Betular comentó: “Esta muy bien estirada la masa, y el relleno está jugoso. Hacer empanadas con repulgue, freír y de mondongo en una gala de eliminación, es digno de mi admiración”.

Presta apostó por un guiso, que en una primera impresión parecía no tener demasiado jugo, y por eso Martitegui consideró: “Está seco, no llega al guiso, el queso no es una opción adecuada, aunque el punto del mondongo está bien. Con más salsa, podríamos hablar de que te quedabas”. Edith acercó también un guiso, y se emocionó al recordar que era una receta de su madre. Y luego de probarlo, Germán destacó: “Es casi un guiso, pero el punto del mondongo está perfecto. La panceta es una buena opción, para mí con mas cocción hubiera quedado mejor la papa, pero está rico”.

Para sorpresa de nadie, la China Ansa hizo también guiso, pero apostó por presentarlo adentro de un pan, y Maru resaltó: “La idea del pan es linda, pero absorbe un montón. El guiso está rico, pero quizá el mondongo debiera estar un poco más chico”. Morena se la jugó e hizo una milanesa de mondongo, y Martitegui advirtió: “Esto puede ser una milanesa de chicle”. Y luego de probar, el propio Germán dijo que efectivamemte la milanesa “era lo más flojo del plato”.

Julieta Nair Calvo esquivó el guiso y elaboró también milanesa de mondongo, sobre la que Betular subrayó: “Hay un camino, pero faltan algunas cositas”. Diego Ramos llevó un guiso, y Maru fue muy positiva en su mirada: “Está delicioso, el condimento, las especias, los sabores, el tomate. Te animaste, condimentaste y es un cuadro de Salvador Dalí, está increíble”. A su vez, Betular concluyó: “Llegó Diego Ramos a MasterChef”. Lizy hizo un pastel de papa y mondongo, que en sus propias palabras contó que eran los sabores de su infancia. Luego de degustarlo, Betular consideró: “El puré está muy bien, pero ponele más relleno porque estaba muy bien. Está muy rico, muy sabroso”.

Nazareno Casero, que llevó una ajustada malla que al parecer revelaba más de la cuenta (al punto de incluso sonrojar Wanda), llevó chicharrón de mondongo con ensalada fresca, y Martitegui fue muy positivo cuando comentó: “Es un buen experimento, yo lo comería en la playa, la ensalada es original y la mayonesa le queda muy bien”. Mike cerró la ronda con un estofado, y Martitegui apunto: “La idea es espectacular, y el sabor quedó muy bien, es casi un milagro que hayas logrado con pocos ingredientes este sabor”.

Al momento del cierre, Presta, Nazareno, Mike, la China y Edith se ganaron una semana más de permanencia, aunque sin sobresalir. En segundo término, Diego Ramos, Lizy y Campi fueron destacados por su originalidad, pasión y técnica, y los tres fueron mencionados como los mejores de la noche. Gregorio, Morena y Julieta quedaron en la cuerda floja, entre los peores de la noche. Y al momento del anuncio, se reveló que Morena Beltrán era la nueva eliminada de MasterChef Celebrity.