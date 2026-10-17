Rating: cuánto midió el estreno de Masterchef Junior con Vero Lozano

Tras los buenos números de rating Masterchef Celebrity, Telefe decidió apostar por la versión con niños del reality. La cocina más famosa de la televisión recibió a una nueva generación. Masterchef Junior debutó con una edición llena de emoción, creatividad y mucha diversión. Con Vero Lozano en la conducción, catorce niños y niñas fanáticos de la cocina se convirtieron en los grandes protagonistas de los desafíos más sorprendentes.

La gala comenzó con un piso de 9,9 puntos que le dejó Telefe Noticias liderando la franja. Los pequeños participantes tuvieron que cocinar en duplas bajo la atenta mirada de un estricto jurado integrado por Maru Botana, Germán Martitegui y Ian Lucas, ganador de la temporada 2025 de famosos. “Para mí es espectacular estar acá porque hice la primera, era de esas personas que me escapa de los chicos pero terminé jugando a la mancha con todos y después fui papá“, admitió el famoso chef.

“En la cocina el delantal los protege, les da comodidad pero hoy ustedes se los van a tener que ganar”, les adelantó Maru Botana. Los jóvenes chef tuvieron que pegarle a una piñata con cucharas para conseguirlos y quienes tuvieron el mismo color, cocinaron juntos. Con la base que encontraron en las cajas de sus estaciones, el desafío fue preparar la mejor hamburguesa completa, pero no una cualquiera, que fuera smash (aplastada) sobre una plancha bien caliente. Además debían tener una salsa, papas chips y un aderezo elaborado por cada uno.

A medida que fueron preparando los platos, el rating trepó a 10,2 puntos mientras los jurados iban recorriendo las estaciones y aconsejando a los niños. Tras los sesenta minutos que tuvieron, los platos fueron evaluados con resultados dispares. Los primeros en presentar su plato fueron Alma (9) y Dante (8), una hamburguesa doble completa con salsa smash y chips por la que fueron felicitados. “Está buenísimo, está bien cocida dentro y crocante, el jamón y queso le queda muy bien. ¡Me encantó! Muy buen comienzo”, reconoció Martitegui. Luego fue el turno de Zoi (9) y Camille (10) con una hamburguesa con huevo, pimientos, lechuga, tomate y papas que no salió del todo bien.

La siguiente pareja, integrada por Toto (9) y Ambar (12), presentó una hamburguesa completa con pepinillos; seguidos de Valentín y Tomas de 11 años con una hamburguesa completa con salsa de cheddar y papas por la que fueron felicitados, y Giulietta (11) con Teo (12) que prepararon una hamburguesa completa con varias salsas.

Más tarde, Aurora (11) y Emilia (12) cocinaron una hamburguesa con queso, cebolla caramelizada y papas chips que les quedó medio cruda. Finalmente, Ringo y Renata, de 12 años, presentaron una hamburguesa con bacon y huevo frito por la que fueron felicitados por el emplatado. En medio de mucha emoción por parte de los niños, el jurado decidió que la mejor hamburguesa fue la de Alma y Dante, por eso ambos subieron al balcón. Finalmente, Zoi y Camille, junto con Aurora y Emilia tuvieron las presentaciones más flojas, sin embargo, los chef resolvieron que nadie se fuera a su casa.

A Masterchef Junior no le tocó una noche fácil ya que parte del rating se fue al cable por la transmisión del partido de Boca Juniors versus Talleres por el torneo Clausura. Sin embargo, logró liderar la televisión abierta con una marca máxima de 11,8 puntos. Cabe aclarar que el viernes es uno de los días de menor encendido televisivo de la semana En tiempos de multiplataformas el programa se pudo ver también por HBO y al día siguiente del estreno estará en TNT. Además. la experiencia también se vivió en el universo digital. ya que Streams Telefe acompañó en vivo con un React especial junto a Juli Castro y Mernuel, desde las 21.00, reaccionando en tiempo real a todo lo que sucedió en la cocina más famosa con más de cuarenta mil usuarios conectados.

La fórmula de Masterchef Junior es imbatible y de hecho el canal ya tuvo dos ediciones de este formato que condujo Mariano Peluffo, en 2015 y 2016, en las que María Sassola de 13 años y Sebastián Flores, de 12, se consagraron campeones, respectivamente, con mucho éxito. Vero Lozano es de las mejores profesionales de su generación, es fresca, sabe manejar como pocos los tiempos y fue empática con los niños en el debut. En un envío semanal, distinto a lo que viene pasando con estos formatos en general, el programa es un buen plan para la noche del viernes para toda la familia.