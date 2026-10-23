Rating: cuánto midió el partido de Estudiantes versus Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores

El fútbol sigue siendo una de las pocas cosas que concentra una gran cantidad de audiencia, dentro de una televisión abierta que viene enfrentando una pronunciada caída del encendido año a año. En 2026, los números de rating que dejó el Mundial de fútbol FIFA demostraron que cada vez que el contenido es atractivo, el público aparece.

Telefe viene siguiendo todo el camino de Estudiantes de La Plata dentro de la Conmebol Libertadores. En un encuentro disputado y trabado, Flamengo y el Pincha igualaron 0-0 en Argentina por la ida y definieron al segundo finalista de la Copa en el mítico estadio Maracaná en Río de Janeiro. Mientras tanto, Palmeiras se convirtió este miércoles en el primer finalista, tras superar por 5-3 a Fluminense en la definición por penales.

Estudiantes eliminó por 3 a 2 en penales al equipo brasileño y jugará la final de la Copa Libertadores. MAURO PIMENTEL - AFP

Desde las 21.15, comenzó la previa del partido por la vuelta de las semifinales con relatos y comentarios de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt y Manu Olivari desde el campo de juego. La pelota empezó a rodar pasadas las 21.30 con 8,6 puntos liderando la franja. El conjunto brasileño tuvo mayor posesión en el comienzo del partido, aunque no consiguió crear situaciones claras de gol. Por su parte, el Pincha tuvo dos oportunidades inmejorables para abrir el marcador. Primero, tras un córner y una pelota que bajaron de cabeza, Marcos Rojo remató al arco y Agustín Rossi respondió con una atajada. En el rebote, le dio nuevamente, pero se fue apenas afuera. Poco después, Baltasar Rodríguez probó desde lejos y su disparo dio en el palo tras otra intervención del arquero. Luego, Emerson Royal sacó un remate al arco tras una buena jugada, dentro del área, en una de las primeras aproximaciones de Flamengo, pero Santiago Núñez se interpuso y bloqueó el disparo. La marca máxima fue de 9 puntos liderando la noche, con un resultado de 0 a 0.

El segundo tiempo arrancó con 8,7 puntos liderando la franja. El mediocampista Baltasar Rodríguez recibió la segunda tarjeta amarilla por sujetar de la camiseta a Samuel Lino. El equipo platense debió disputar casi todo el segundo tiempo con un futbolista menos ante Flamengo. El vigente campeón no logró imponer condiciones pese a su superioridad numérica. Tras el empate sin goles en ambos partidos, el finalista se definió por penales con una marca máxima de 12,1. Estudiantes eliminó por 3 a 2 al equipo brasileño y jugará la final de la Copa Libertadores.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

Cada vez que hay fútbol los números de la competencia de la noche cambian y si bien Telefe lideró con el encuentro Estudiantes Flamengo, eltrece mantuvo sus promedios habituales. Es mi sueño entró en la segunda etapa: cada uno de los famosos obtuvo como máximo ocho acompañantes de la primera ronda y ahora se juzgará a las duplas por puntaje. El ciclo que conduce Guido Kazcka arrancó con un piso de 5,4 puntos y llegó a una marca máxima de 6,2, segundo en la franja. En la noche de hoy se pudo ver a Gastón Angrisani y Gisela Ressia que hicieron bailar a todos, bajo la atenta mirada del jurado integrado por Ángela Leiva, Abel Pintos, Benjamín Amadeo y Carlos Baute.

LAM y Bendita compitieron por el tercer puesto en la franja con 3,8 y 3,6 puntos, respectivamente. Más tarde, BTV y Bienvenidos a ganar pelearon por el tercer puesto con picos de 2,6 y 2,2. Pasadas las 22.35 comenzó Mario Pergolini con Otro día perdido con un piso de 5,4 puntos, con el cantante Carlos Vives como invitado central. El late show del eltrece se mantuvo segundo en la franja y obtuvo una marca máxima de 5,9 puntos, durante el monólogo inicial cuando el conductor adelantó hasta cuándo se emitirá el ciclo durante este año.