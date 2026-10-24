Rating: cuánto midió la primera gala de eliminación de Masterchef Junior

Masterchef Junior tuvo una exitosa vuelta a la pantalla de Telefe, tras dos temporadas que se realizaron en 2015. Esta nueva versión conducida por Vero Lozano alcanzó en su debut un promedio de rating de 10,8 puntos y un share de 53.06% (porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un programa de televisión específico en relación con el total de televisores que están encendidos en ese mismo momento).

Catorce niños y niñas se enfrentaron a un primer desafío en duplas para preparar la mejor hamburguesa smash con papas y una salsa creada por ellos. Ante la atenta mirada del jurado integrado por Maru Botana, Ian Lucas y Germán Martitegui, los pequeños cocineros sorprendieron con cada uno de sus platos.

Pero en tiempo de redes no todo fue felicidad. En pocas horas, estalló el primer escándalo porque muchos televidentes comenzaron criticar a uno de los participantes, Toto, por cierta actitud que había tenido con su compañera durante el programa. El niño no se hizo cargo de la hamburguesa mal cocida que presentaron y dijo que fue responsabilidad de la otra cocinera. Pero, luego de que hiciera un pedido, a través de un video donde se lo ve llorando, suplicando que no ataquen y explicando que ya le pidió disculpas a Ámbar, si bien muchos salieron a defenderlo, otros comenzaron a atacar a su madre por exponerlo.

Este viernes la primera gala de eliminación arrancó con un piso de 7,9 puntos que le dejó Telefe Noticias liderando la franja. Con la sorpresiva visita de Damián Betular, en el jurado, el segundo desafío para los jóvenes cocineros fue crear la mejor cookie para la noche de Halloween. “Hoy nos espera una nueva prueba para seguir en este increíble certamen. La semana pasada Dante y Alma se destacaron y entregaron una hamburguesa genial. Por eso, como beneficio suben directamente al balcón”, anunció Botana.

Cada uno de los niños tuvo que descubrir qué personaje les tocó para el desafío. “Esta noche van a tener que hacer una preparación clásica de Halloween, cookies de chocolate decoradas con el tema que tiene cada uno, en cuarenta y cinco minutos”, les adelantó Betular. Si bien los participantes tuvieron la receta, no fue tan fácil la realización de algo original como les pidió el jurado. A medida que fueron apareciendo las complicaciones, el rating trepó a los 9,1 puntos.

A la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares: las primeras en presentar sus preparaciones fueron Zoi y Camille, con galletitas red velvet de fantasmas y calaveras de vainilla y ralladura de limón con chips de chocolate, respectivamente. Luego llegó el turno de Toto con cookies de vainilla con chips de chocolate y Aurora que entregó fantasmas de vainilla con coco rallado, ambos con problemas en la cocción y la decoración.

Más tarde, Gulietta presentó arañas de vainilla con chips de chocolate y vainillas tostadas por las que fue felicitada: “Te quedó bien el punto, tenés que estar muy orgullosa y contenta”, le dijo Betular. Ringo entregó una cookie de vainilla con chips de chocolate; Ambar preparó murciélagos de vainilla con chips de chocolate y Emilia, cookies ghost con fondant de chocolate y marshmallows que le quedaron un poco secas.

Por último, Teo entregó cookies de vainilla con frambuesa y chocolate blanco pero no se quedó muy contento con la preparación. Renata optó por cookies de vainilla con frambuesas y chips de chocolate. Tomás presentó calaveras de vainillas con chips de chocolate y Valentin, murciélagos de vainilla con chips de chocolate.

El jurado decidió que las cookies de Teo y Giuletta fueron las mejores, por eso ganaron un beneficio y subieron al balcón, mientras que Toto y Emilia fueron eliminados. En su segundo programa al aire, Masterchef Junior llegó a una marca máxima de 10,1 puntos, liderando la noche.