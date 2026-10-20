Rating: cuánto midió la tercera gala de eliminación de Masterchef Celebrity

Tras la salida de Paula Trapani, los famosos que siguen en carrera en Masterchef Celebrity tuvieron una semana muy intensa: de enfrentarse a la famosa cinta transportadora a preparar los mejores cupcakes de sus vidas, los participantes tuvieron que hacer de todo. El reality de Telefe sigue con la fórmula que le ha dado resultado, en materia de audiencia en temporadas anteriores, un poco de cocina mezclado con una pizca de cruces mediáticos de Wanda Nara con las figuras del programa.

De la noche de última chance llegaron Lizy Tagliani, Edith Hermida, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Campi, Josefina ‘China’ Ansa, Julieta Nair Calvo, Diego Ramos, Mike Amigorena, Sebatián Presta y a ellos se sumó Grego Rosello que presentó los peores cupcakes en la gala de beneficios. Todos ellos tuvieron llevar el delantal negro que los deja a un paso de irse y presentar un buen plato en la competencia para evitar la tercera eliminación del programa.

La gala arrancó liderando la franja con un piso de 9,6 puntos que le dejó Popstars. Esta noche, Niki Nicole dio un concierto en vivo para las quince semifinalistas, Nico Vázquez y el jurado y luego cada participante tuvo que audicionar cantando, interpretando y creando una performance a partir de las canciones de la artista.

“Hoy es noche de cajas misteriosas especiales, no sólo porque son de color negro sino porque antes de ver lo que hay adentro, van a tener que tocar”, les adelantó Damián Betular. El desafío de la gala de eliminación de Masterchef Celebrity fue preparar en sesenta minutos el mejor plato con mondongo precocido, lo que reduce drásticamente el tiempo que se necesita para preparar el tradicional guiso o sopa. “Este es un corte que históricamente se dejaba para las clases bajas pero hoy en día se ha revalorizado y en grandes restaurantes se utilizan y se hacen platos espectaculares”, señaló Germán Martitegui.

A medida que empezaron con las preparaciones y las dificultades fueron apareciendo, el rating trepó a los 11,3 puntos, liderando la franja. A la hora de las devoluciones, los resultados de los platos fueron dispares: el primero en entregar su plato fue Grego con un guiso con crutones de mondongo pero le faltó cocción. Luego, llegó el turno de Campi con empanadas de mondongo por las que fue felicitado; seguido de Sebastián Presta y Edith Hermida, ambos con un guiso de mondongo.

A medida que fueron presentando los platos, el rating subió a los 12,1 puntos. La China Ansa entregó otro guiso de mondongo, Morena Beltrán preparó una milanesa de mondongo con huevo frito y puré de papas. “Está un poco gomosa y hay que animarse a salpimentar más”, la criticó Maru Botana. Luego, Julieta Nair Calvo preparó milanesas de mondongo con puré de coliflor y Diego Ramos hizo un guiso por el que fue felicitado por ser el mejor de la noche.

Más tarde, Lizy entregó un pastel de papa y mondongo; Nazareno Casero sorprendió con un chicharrón de mondongo con una ensalada fresca de repollo y manzana verde y Mike Amigorena cocinó un estofado de mondongo.

Finalmente, las dos milanesas fueron los peores platos y, sus autoras, Morena y Julieta Nair quedaron en la cuerda floja. Masterchef Celebrity lideró la franja con una marca máxima de 12,5 puntos, en la noche en que la periodista deportiva quedó fuera de juego. “Masterchef es un espacio que tiene la televisión que es hermoso, donde se comparten valores, aprendí, la pasé muy bien y me llevo un lindo recuerdo de mis compañeros”, dijo, visiblemente emocionada, antes de irse.