ShowMatch: Lourdes Sánchez contó que propuso un nuevo ritmo y que fue felicitada por Marcelo Tinelli

28 de mayo de 2020

¿ Lourdes Sánchez se suma como productora de ShowMatch ? "Pero no me pagan. Lo hago ad honorem porque tengo la camiseta de LaFlia puesta y le tiro tips a Marcelo [Tinelli] ", advirtió la bailarina, en diálogo con Nosotros a la mañana . "Al Chato [Prada, su pareja] no le digo nada porque todo lo que aporto le parece un divague. ¡Pero Marcelo lo aprueba!".

Sánchez reveló que este año habrá un nuevo ritmo en el " Bailando por un sueño ", que ella misma inventó: "Se me ocurrió un ritmo que tiene que ver con una red social muy de moda y que hacemos mucho con El Chato, el Tik Tok . Se lo mandé a Marcelo y le encantó; me dijo que se sacaba el sombrero".

¿Acaso El Chato va a ser participante del "Bailando"? "Marcelo tiene muchas ganas de que el Chato esté en la pista, pero yo creo que no va a suceder. Baila muy mal, entonces yo, que en el fondo soy buena, digo que no", aseguró Lourdes.

La bailarina y panelista contó también que está disfrutando pasar tiempo en familia, durante esta cuarentena. "Siempre laburé un montón y ahora estoy recuperando tiempo con Valentín, que muchas veces me lo reprochaba. Me estoy reinventando, ya que no puedo bailar ni hacer teatro ni voy a Los ángeles de los mañana . Y encontré ese espacio de placer en la cocina. Y la gente hace las recetas que subo y me divierto", explicó.

Sánchez mostró su enorme vestidor, dijo que suele usar la ropa un par de veces y luego la manda a Corrientes, donde viven sus hermanas y cuñadas. "Tengo mucha ropa pero termino poniéndome un buzo, jeans y zapatillas. Soy bastante desordenada pero me gusta mucho la decoración. Todos los detalles de esta casa son míos; hay plotters en todas las paredes y hasta en el techo. Lo único que hizo el Chato en casa es un patio andaluz y el resto es decisión mía", señaló.

Para terminar, el conductor, Joaquín "El Pollo" Álvarez quiso saber si le gustaría tener más hijos. "No, por ahora no. Con Valentino estamos bien. Creo que no voy a tener más hijos", cerró Lourdes.