Tras la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: la drástica decisión de Ana Paula Dutil ante las críticas

A poco más de una semana de que Julieta Prandi anunciara su separación de Emanuel Ortega, con quien se casó el pasado 15 de septiembre, Ana Paula Dutil, exesposa del músico, tomó una sorpresiva decisión en medio de las versiones que señalaban a una amiga suya como la tercera en discordia de la pareja.

En medio de las especulaciones mediáticas que salpicaron a su entorno más cercano, la exesposa del artista tomó una medida radical para resguardarse Alejandro Guyot

En las últimas horas y tras el aluvión de mensajes de odio en sus redes sociales, la exmodelo decidió cerrar su perfil de Instagram. Días atrás, en su última aparición pública tras confirmarse la ruptura del padre de sus hijos y Prandi, Dutil había hablado de manera categórica para distanciarse del conflicto. “Me sorprende que se hable como si yo tuviera que ver en esto. No tengo nada que ver, me separé hace muchos años de común acuerdo y hoy estoy enamorada de otra persona”, aseguró en diálogo con SQP (América TV).

Ana Paula Dutil se desentendió de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, habló de su amiga señalada como tercera y reveló: “Yo estoy enamorada de otra persona”

En esa misma entrevista, la exmodelo intentó llevar calma y bajarle el tono a las especulaciones de tensión con la conductora: “Con Julieta nos juntamos a tomar un café y nos dijimos todo. Le agradezco mucho porque ella empujó a Emanuel a volver a grabar y hacer música. Mis hijos la quieren un montón”. Sin embargo, pese a sus intentos por desligarse de la polémica, la presión mediática y el continuo hostigamiento virtual terminaron llevándola a tomar la drástica decisión de abandonar la famosa red social.

Cabe recordar que Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega construyeron una de las parejas más emblemáticas del ambiente artístico durante más de dos décadas. Se conocieron en el punto más alto de la carrera musical del cantante y formalizaron su relación a través del matrimonio, consolidando una familia junto a sus dos hijos en común, Bautista e India (además de los hijos mayores de la modelo, Lucas y Mateo).

Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega construyeron una de las parejas más emblemáticas del ambiente artístico durante más de dos décadas Instagram

A lo largo de las más de dos décadas que compartieron, la pareja mantuvo un perfil reservado y afrontó diversas etapas lejos del escándalo mediático, hasta que en 2018 confirmaron su separación en términos de profundo respeto mutuo.