La serie de Manifiesto (Manifest) aterrizó en Netflix con un gran éxito. El 2 de junio pasado, se estrenó la cuarta y última temporada de la producción creada por Jeff Rake, cuyo final dejó boquiabiertos a los espectadores. Los protagonistas dieron el salto a la fama con la aclamada historia del vuelo 828, pero también contaron con apariciones previas en la pantalla chica. Próximamente, una de las actrices tendrá un papel en una serie que se estrenará en el streaming.

Netflix estrenó la temporada final de Manifiesto el 2 de junio

Los 191 pasajeros del vuelo 828 de Montego Air buscaron una explicación de su aterrizaje en Nueva York, cinco años y medio después de lo previsto, luego de disfrutar de unas relajantes vacaciones en Jamaica. Los espectadores se eclipsaron con las historias de sus protagonistas, Ben Stone (interpretado por Joshua Dallas), su hermana Michaela (Melissa Roxburgh) y su hijo Cal (Jack Messina); entre otros.

En los próximos días, aterrizará en la plataforma de Universal Premiere la segunda temporada de Quantum Leap (Salto cuántico). La historia relató cómo el Dr. Ben Song (interpretado por Raymond Lee) consiguió sumergirse en las diferentes líneas temporales, luego de 27 años desde que lo hizo el Dr. Sam Becket.

Melissa Roxburgh aparecerá en el primer episodio de la serie IMDB

La producción, que se estrenará el próximo 4 de octubre, contará con la aclamada aparición de Melissa Roxburgh, quien dará vida a Ellen Grier. Así lo confirmaron hace unas semanas en la Comic-Con de San Diego, donde NBC anunció que la actriz de Manifiesto tendrá su debut en Quantum Leap en el primer episodio de la segunda temporada, titulado This took too long!; según consignó IMDB.

Quantum Leap aterrizará próximamente en el streaming con su segunda temporada

El increíble cambio físico de dos protagonistas de Manifiesto para su papel en otras producciones

La mayor parte del elenco de Manifiesto dio su salto a la fama con la serie creada por Jeff Rake, pero muchos contaron con una trayectoria previa ante las cámaras. Fue el caso de Josh Dallas, quien dio vida a Ben Stone en la ficción, quien interpretó al príncipe de Blancanieves en Once Upon a Time (2011) o a Fandral en la película de Marvel Thor (2011).

Josh Dallas interpretó a Fandral, uno de los Tres Guerreros Marvel

El actor, que estrenó recientemente El descenso 2 (The descent 2), encarnó a Fandral, uno de los Tres Guerreros, junto a Hogun y Volstagg, que aparecieron en los cómics originales de Marvel. Pero su cambio físico con respecto a su papel en Manifiesto se llevó todas las miradas. Y es que Dallas apareció con un peinado mucho más alzado y barba, además de la vestimenta propia de su personaje.

Por su parte, J. R. Ramírez, quien interpretó al detective Jared Vásquez, apareció previamente en producciones como Power (2014) o Jessica Jones (2015), aunque su salto a la fama lo dio en Manifiesto. En octubre de 2014, se estrenó la tercera temporada de la serie de ciencia ficción Arrow, donde el actor dio vida a Ted Grant en cuatro episodios.

El actor interpretó a Ted Grant en Arrow IMDB

Así, protagonizó el papel de un exboxeador y exvigilante que era propietario de un gimnasio para jóvenes sin privilegios, conocido como Wildcat. Ramírez contó con un look con menos barba, casi rapado y con un perfil menos formal que el de un inspector de policía.