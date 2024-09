Valentín, el hijo de Romina Yan que fue a los Martín Fierro con Cris Morena y sorprendió por lo grande que está

Escuchar

Valentín Giordano Yankelevich, el segundo hijo de Romina Yan y Darío Giordano, hizo su primera aparición pública durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2024 acompañado a su abuela, Cris Morena. A los 23 años, el joven automovilista, quien había mantenido un perfil bajo hasta entonces, sorprendió a todos al desfilar por la alfombra azul del evento, donde las cámaras y las redes sociales destacaron el notable parecido con su madre, fallecida cuando él tenía apenas ocho años.

Los usuarios de X no tardaron en expresar su asombro al verlo. “Es Romina Yan pero en hombre” y “Es imposible no recordar a Romina en los ojos de Valentín”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la red social, resaltando la conmoción que causó entre el público.

La primera aparición pública de Valentín Yan en los Premios MartÍn Fierro (Foto: Instagram @Valenyan_)

Valentín se mostró muy emocionado durante el homenaje a Cris Morena, en el que se proyectaron imágenes inéditas de su madre. De pie y sonriente, el joven acompañó a su abuela en cada instante del tributo, que culminó con unas palabras llenas de emoción por parte de ella: “Gracias Romina, hija de mi alma… Mi musa inspiradora, siempre”.

Al finalizar la ceremonia, la productora de grandes éxitos infantojuveniles le entregó la estatuilla dorada a su nieto. Valentín, orgulloso del momento, compartió en sus historias de Instagram una foto con el galardón junto a un mensaje conmovedor y con humor: “Mirá mamá, gané un Martín Fierro jajajaja”.

Valentín Yan se emocionó durante el homenaje a Cris Morena, en el momento en el que aparecieron las imágenes de su madre, Romina Yan (Foto: Instagram @Valenyan_)

Valentín y su pasión por el automovilismo

Lejos del mundo del espectáculo que caracterizó a su madre y a su abuela, Valentín decidió forjar su propio camino en el automovilismo. Con más de 33 mil seguidores en redes sociales, el joven comparte ahí su progreso como piloto en el TC 2000 y sus aspiraciones para debutar oficialmente en 2025.

En una reciente entrevista con la revista Gente, Valentín habló sobre su trayectoria y sus objetivos a futuro, y destacó: “Quiero crecer como piloto y como persona. Es un honor poder hacerlo en un equipo con tanta experiencia y que trabaja muy profesionalmente. Esto es básicamente lo que buscaba para dar el salto del karting a los autos de turismo”.

Valen Yan comenzó su carrera como piloto desde muy pequeño (Foto: Instagram @Valenyan_)

Además, resaltó la importancia de su plan de prueba para comenzar a sentirse cómodo arriba de un auto de carrera profesional. “Quiero progresar día a día y vislumbrar la oportunidad de debutar en 2025 dentro de la categoría”, expresó, con una visión clara y ambiciosa que refleja su deseo de evolución constante.

En esa entrevista también se refirió a su mamá y a lo que ella pensaría al verlo practicar este deporte de riesgo: “Creo que mi vieja estaría con muchísimo miedo, pero no me lo transmitiría porque yo me daría cuenta. Ella sólo me diría: ‘Vos podés, tranquilo, hacélo a tu manera, nadie te apura... ‘ Y estaría orgullosa. Eso me pone contento”.

Valentín Yan realiza sus práticas en el Autodromo Oscar Cabalen de la localidad de Alta Gracia, Córdoba (Foto: Instagram @Valenya_)

LA NACION