El desconsolado llanto de Hernán Drago ante la muerte de la “Locomotora” Oliveras

El país entero sigue conmovido por la prematura muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien murió a los 47 años tras haber sufrido un accidente cardiovascular (ACV) y estar dos semanas internada en terapia intensiva en un hospital de Santa Fe. La noticia encontró a Hernán Drago como invitado del programa Cortá Por Lozano (telefe) y, al enterarse, rompió en llanto ante las cámaras por quien era su amiga.

Drago y “Locomotora” compartieron pantalla en el ciclo de entretenimientos Bienvenidos a Bordo (eltrece) en 2022 y, desde ese momento, quedaron con un vínculo muy cercano. Al enterarse de la muerte de su excompañera de trabajo, el modelo no pudo evitar quebrarse en el ciclo que hoy conduce Sol Pérez. En ese instante, llevó sus manos al rostro sin poder entender lo que sucedía.

Hernán y Locomotora compartieron varios proyectos juntos en los medios de comunicación

“No lo puedo creer, fuimos compañeros, no me lo esperaba ni loco. Fuimos compañeros un par de años, yo hablaba seguido con ella, teníamos un par de proyectos, hemos hecho radio juntos. Más allá de las cosas televisivas hemos compartido charlas en camarines”, contó entre lágrimas.

Oliveras sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico el lunes 14 de julio y llegó al Hospital José María Cullen de Santa Fe ese mismo día por la mañana tras haber experimentado los primeros síntomas mientras dormía. Su cuadro requirió traqueotomía y le llevó a continuar hospitalizada en terapia intensiva con pronóstico reservado hasta su partida.

Durante estas dos semanas de internación, Drago reveló que se comunicó con la boxeadora para darle ánimos y desearle una pronta recuperación, a pesar del difícil cuadro clínico que enfrentaba. “Estos días estuve mandándole mensajes a su WhatsApp diciéndole que era cuestión de tiempo de que ella lo responda, que sepa que no estaba sola”, contó.

Drago contó que le envío mensajes a Locomotora durante su internación (Captura: Telefe)

“Ayer le mandé un mensaje porque había escuchado a sus hijos hablando en la televisión, contándole eso: 'escuché hablar a tus hijos con tanto amor, con tanto respeto, dando una buena noticia de que tenías algún reflejo, que habías abierto los ojos y que eso habla de la excelente madre que había atrás’. Eso fue lo último que supe de ella esta mañana buscando en las noticias", comentó Drago, que seguía muy conmovido por la noticia de la muerte.

“No lo esperaba ni loco, me mató, fue injusto, inmerecido, inesperado. Le mando un beso fuerte a la familia”, finalizó Hernán su despedida. Por su parte, Sol Pérez despidió el programa con un saludo cariñoso para la familia de la boxeadora y, a su vez, en el piso pidieron un aplauso en homenaje a la campeona.

Durante toda la tarde de este lunes, varias personalidades del deporte, el espectáculo y la política utilizaron sus redes sociales para despedirse de la “Locomotora” con mensajes que recordaron el legado que dejó no solo en el deporte, sino también en la vida.