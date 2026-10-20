Viggo Mortensen cumple 68 años: tres películas que convirtieron al actor en una leyenda del cine

Este martes 20 de octubre Viggo Mortensen cumple 68 años. Nacido en la ciudad de Nueva York, es una de las figuras más conocidas del cine de Hollywood y también un cineasta que le valió diferentes reconocimientos internacionales. Cuáles son las tres películas que convirtieron al actor en una leyenda del cine.

Breve biografía de Viggo Mortensen

El intérprete es hijo de una estadounidense y un inmigrante danés. Durante gran parte de su infancia vivió en diferentes países: Venezuela, Dinamarca y la Argentina. En este último construyó un afecto llamativo que hasta el día de hoy destaca por sus hábitos, como tomar mate.

Viggo Mortensen tomando mate durante el rodaje de una película archivo

En 1980 se graduó de la Universidad de St. Lawrence en Canton, Nueva York, como Licenciado en Español y Ciencias Políticas. Posteriormente, trabajó en diversas áreas en Europa y América mientras desarrollaba su lado artístico. En 1985 debutó en Witness, donde interpretó a un granjero amish.

Poco a poco, su carrera en el mundo del cine fue en ascenso y llegaron propuestas para hacer otras películas que se estrenaron fuera de los límites de los Estados Unidos. Hoy con 68 años, el actor lleva en su marcador ocho nominaciones que se reparten entre los premios BAFTA, Oscar y Globos de Oro, aunque ninguna le valió una estatuilla.

Tres películas que marcaron la trayectoria de Viggo Mortensen

1. Trilogía de El Señor de los Anillos

Como Aragorn, Mortensen se puso en la piel de uno de los héroes principales que lidera a la Comunidad del Anillo junto a Frodo y ayuda en la guerra contra Sauron. Viggo no fue la primera opción; reemplazó a Stuart Townsend, quien fue despedido el día antes de comenzar a filmar.

Viggo Mortensen como Aragorn en El Señor de los Anillos

En esta saga participó en La Comunidad del Anillo (2001), Las dos torres (2002) y El retorno del rey (2003). En la cuarta entrega, el actor decidió hacerse a un lado porque consideró que su edad ya no encajaba con los estándares del personaje.

2. Green Book

La película se estrenó en 2018 con la intención de Mortensen de incursionar en el género dramático. Aquí interpreto a un italoamericano que en 1962 se convirtió en el chofer y guardaespaldas de un reconocido pianista afro de los Estados Unidos: Don Shirley. Por ese papel, fue nominado en los Premios Oscar.

Tráiler de Green Book

Esta cinematografía muestra la gira por el sur de los Estados Unidos con un viaje que los adentra en un territorio y una época subyugados al racismo.

3. Falling

Viggo Mortensen en Falling (Fuente: Netflix)

La película fue su ópera prima como director, compositor de la banda sonora, guionista y actor. Se estrenó en 2020 e interpretó a John Petersen, un hombre gay que vive con su novio e hija adoptiva en California. Todo cambia cuando su padre enferma de demencia y debe cuidarlo. Allí se enfrenta con sus temores más profundos ante el desprecio de un progenitor homófobo y conservador.