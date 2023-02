5 cosas que en Latinoamérica son “normales”, pero en Canadá son un lujo, según una tiktoker

escuchar

Las costumbres entre países son distintas, incluso cuando se encuentran en el mismo continente. Es por eso que las personas que deciden emigrar deben enfrentarse a las diferencias de estilos de vida. Ese fue el caso de una colombiana, quien se mudó a Canadá y, tras su experiencia, hizo una lista de los aspectos latinos que en territorio canadiense “son un lujo”.

La joven, identificada como Karen, decidió cambiar de residencia hace poco tiempo con la finalidad de explorar nuevos caminos. Si bien es común que se aborden los lujos de las naciones norteamericanas en contraste con las latinas, en esta ocasión ella ofreció una visión particular. En su travesía, descubrió que a Canadá le faltaban cosas esenciales que tenía su natal Colombia. Esto lo explicó en un video de TikTok (@karenencanada), que tuvo el objetivo de contarles a sus compatriotas cómo era su experiencia en el país del norte.

Estas son las 5 cosas de Latinoamérica que no hay en Canadá, según una colombiana

“Esto es para que valoren Latinoamérica mis amores, porque también es una chimba (palabra colombiana que se refiere a algo bueno)”, fue la frase con la que inició su clip. Desde su perspectiva, todas las naciones tienen algo que las hace peculiares y por eso deberían ser valoradas. Las cinco características que en Canadá son difíciles de encontrar son los siguientes.

1. Luz solar

La joven explicó que desde que llegó a territorio norteamericano debió acostumbrarse a la oscuridad. Alrededor de las 17.30 hs ya es de noche, por lo que extraña pasar las tardes de verano soleado en su país.

2. Las fiestas

Para nadie es un secreto que las festividades en América Latina pueden extenderse por varias horas. En medio del baile, la música y la diversión, los asistentes de una reunión pueden llegar a permanecer allí hasta altas horas de la madrugada. No obstante, eso no pasa en Canadá. “Puedes hacer ruido en tu casa solo hasta 23.00 hs, hay una multa fija y cara (para quienes no cumplan)”, dijo la también tiktoker. Además, en las discotecas “te apagan la música y te prenden la luz a las 2.00 hs, así de violento”.

3. Las bebidas alcohólicas

Todavía en la temática de las fiestas, la colombiana destacó que las bebidas alcohólicas en su nuevo hogar son muy diferentes. El precio y el sabor no son iguales a las de Latinoamérica: “Aquí es mucho más caro y además no se siente, es como jugo”, afirmó.

4. La comida

Por otro lado, la extranjera mencionó que el sabor de los alimentos y su consistencia son distintos: “La comida chatarra en Latinoamérica es deliciosa. Las frutas y verduras en este país no saben a nada, son muy caras y tampoco es como que podamos pedir comida para el día, como decir ‘quiero un aguacate para hoy’, eso aquí no”, admitió.

La vida en Canadá y Latinoamérica es distinta

5. Servicios

Finalmente, la joven hizo énfasis en que uno de los mayores problemas cuando un objeto se descompone en Canadá es que no hay nadie que lo repare. “Falta gente que te arregle los zapatos, la ropa, el computador, el celular, eso aquí no existe”, reveló. Es que, desde su experiencia, en esa nación se tiene la costumbre de que si algún artículo se daña es mejor reemplazarlo por uno nuevo.

LA NACION