Es actriz, vive en Nueva York y mostró el peculiar visitante de su departamento: “No lo voy a desalojar”

escuchar

Desde hace algún tiempo los ratones se convirtieron en habitantes ineludibles de Nueva York. Estos roedores suelen generar rechazo, dado que pueden ser portadores de enfermedades. Incluso hay quienes les tienen fobia al punto de experimentar terror y repulsión. Aunque no para todas las personas es así. Una actriz estadounidense recientemente mostró que vive en un departamento de esta ciudad y tiene un peculiar visitante de cuatro patas, al que presume sin pena alguna.

Julia Fox, cuya popularidad estalló en 2019 tras su papel en la película Uncut Gems (Diamantes en bruto), de los hermanos Safdie, se define como una persona a la que no le gusta lo ostentoso, a pesar de tener el poder adquisitivo para comprar cosas caras. En un video que publicó, dijo que disfruta de lo simple y que las manifestaciones excesivas de riqueza la “hacen sentir asquerosa”. Por eso, no tuvo problemas en revelar a sus seguidores de TikTok (@juliafox) que en su departamento vive una rata. No solo eso, hasta le agradece por sus actividades diarias, como roer la comida que está tirada en su piso.

“Nunca pensé que en un millón de años haría esto, pero creo en la máxima transparencia”, dijo al inicio del clip la nominada en 2019 a los Premios Gotham como Mejor Actriz Revelación. En ese sentido, quiso hacer un recorrido por su pequeño departamento para mostrar cómo es que vive. Primero expuso la sala de estar, que en realidad la convirtió en el dormitorio principal. Ahí hay una cama que comparte con su hijo. Decidió adaptar los espacios de esta manera para que la habitación funcionara como una sala de juegos para su niño.

Una joven mostró su departamento que comparte con una rata

También dejó al descubierto su “espejo de la nostalgia”, donde tiene varias fotografías de sus seres queridos. “Este es Valentino (su hijo) cuando nació. Esta es mi amiga Harmony, que falleció hace un tiempo. Esta es mi amiga Jana, quien también murió”, dice mientras señala varias postales. También mostró un collar donde tiene un poco de las cenizas de uno de sus familiares fallecidos.

Unos pasos más adelante se encuentra un pasillo muy largo. Allí hay otros objetos con menos valor sentimental, como el horario escolar de su hijo y otros artículos como ropa y juguetes. Por el lado de la cocina, dijo que era un espacio que siempre estaba desordenado: “También tengo cajas de zapatos en la cocina, que es muy común para los neoyorquinos”, se excusó.

Para el final del video, fue cuando reveló que tiene un “pequeño problema con un ratón”, sin embargo, decide tomarlo con filosofía, ya que mientras ella y su hijo duermen, los roedores salen y limpian las migajas. “Yo como que lo dejo rockear (…) y no lo voy a desalojar en un futuro cercano”, aseveró.

Una mujer ofreció un recorrido por su departamento en Nueva York TikTok / @juliafox

Nueva York y su problema con las ratas

El problema de la ciudad de la Gran Manzana con estos animales es tal que en diciembre del año pasado, la oficina del alcalde Eric Adams lanzó un puesto de trabajo para contratar a una persona que exterminara ratas: “¿Tienes lo necesario para hacer lo imposible?”, era parte de lo que decía el anuncio. Las autoridades ofrecían un salario anual que estaba entre los US$120.000 y los US$170.000. La persona que decidiera aplicar debería tener habilidades como planificación urbana, gestión de proyectos o administración pública.

LA NACION