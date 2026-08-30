85 estadounidenses permanecen desaparecidos en Nepal, según EE.UU.

Unos 85 estadounidenses permanecen desaparecidos tras los devastadores deslaves en una remota región del Himalaya nepalí, informó el domingo el Departamento de Estado

La cifra de estadounidenses representa solo una fracción de las más de 2500 personas que siguen desaparecidas tras el desastre

Las autoridades han confirmado la muerte de 781 personas después de que una masa de agua, lodo y escombros arrasara la zona y anegara aldeas enteras en la madrugada del miércoles

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, declaró al programa "This Week" de la cadena ABC que nueve estadounidenses han sido evacuados y que no tenía constancia de ningún ciudadano de ese origen fallecido en el desastre

"La ubicación remota dificulta la obtención de información fiable. Pero nuestra dedicación y nuestro compromiso se mantienen firmes", afirmó

Estados Unidos y Canadá anunciaron que aportarían 3,6 millones de dólares cada uno en concepto de ayuda, mientras que el Reino Unido ofreció 6,8 millones. Por su parte, las Naciones Unidas destinaron 2,5 millones de dólares en fondos de emergencia

Parte de la financiación estadounidense se destinará a la reparación de carreteras y a la "movilización de medios de transporte especializados" para llevar alimentos y otro tipo de ayuda a las zonas remotas, señaló Pigott

El desastre fue provocado por el colapso de un glaciar, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS); expertos chinos señalaron que se fracturó un "glaciar en la ladera sur del pico Lirung, en Nepal"