A cinco años de su polémica irrupción, cierra el circuito LIV Golf

Cinco años después de su polémica irrupción, cerrará el circuito disidente LIV Golf, al anunciar el jueves que se ha descartado el intento de relanzarlo tras perder a sus patrocinadores saudíes originales.

El anuncio se produce después de informaciones conocidas el miércoles de que BC Partners Credit, el principal inversor en el relanzamiento del llamado LIV 2.0, se había retirado del proyecto por las dificultades que había encontrado para convencer a varias estrellas de comprometerse plenamente con el futuro del circuito.

En un comunicado, LIV Golf se limitó a decir que los intentos de aplicar su Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) con BC Partners se habían frustrado.

"A pesar de amplias discusiones, las partes implicadas finalmente no pudieron alcanzar una resolución consensuada de ciertos términos pendientes de la Transacción contemplada por el RSA", dijo LIV Golf.

"A la luz de las circunstancias actuales, creemos que orientarnos hacia una liquidación ordenada es el camino más responsable para el circuito en este momento".

El comunicado confirmó las declaraciones del abogado de LIV, Matthew Williams, realizadas en una audiencia de 13 minutos en el tribunal de bancarrotas de Nueva Jersey el jueves.

El otrora poderoso circuito financiado por Arabia Saudita, que había puesto el mundo del golf patas para arriba al atraer a superestrellas lejos del tradicional PGA Tour, comenzará a liquidar sus activos restantes el lunes, según se informó en el tribunal.

A principios de este año, el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita cortó abruptamente un grifo de inversión en el circuito estimado en unos 5.000 millones de dólares desde 2022.

En septiembre, LIV Golf presentó una solicitud de protección por bancarrota, al mismo tiempo que sus directivos se comprometían a relanzar la competición la próxima temporada, un LIV 2.0, con un calendario más corto, bolsas de premios reducidas y participaciones accionarias en la liga para los jugadores.

Para ello se esperaba que su nuevo inversor principal, BC Partners Credit, pusiera sobre la mesa una financiación inicial de hasta 300 millones de dólares.

En las últimas semanas, sin embargo, algunas de las mayores figuras del circuito disidente, como el español Jon Rahm, anunciaron públicamente su deseo de desvincularse del mismo.

El estadounidense Bryson DeChambeau, el otro gran nombre que permanecía en LIV Golf, tampoco se comprometió públicamente a seguir.

El proyecto de LIV Golf se complicó aún más después de que el circuito europeo DP World Tour revocara su permiso para que golfistas compaginaran su participación en ambas competencias, forzando a jugadores como Rahm a elegir.