A qué hora abren Walmart y Home Depot en Black Friday

Luego de la cena del Día de Acción de Gracias, al día siguiente, es decir, viernes 29 de noviembre, llega el esperado Black Friday, el festival de ofertas y descuentos que amerita planificados tours de compras por parte de las familias. Como la mayor parte de las tiendas cierran por Acción de Gracias, sus horarios de apertura al otro día suelen ser mucho más temprano, para permitir que los consumidores cuenten con más tiempo para realizar sus compras en ese esperado día.

Walmart y Home Depot bien temprano y mucho antes

La empresa anunció un Black Friday extendido para este 2024. (Walmart USA)

Walmart: “3 en 1″

En el caso de Walmart su horario de Black Friday 2024 es extendido, ya que no solo abarca el 29 de noviembre, sino que se empezó a desarrollar desde el 11 del mes. El día 29, las tiendas abrirán a las 6 a.m. Sin embargo, no es preciso esperar, ya que mediante un comunicado la cadena ha detallado que “el momento de compras más esperado del año de Walmart abarca tres eventos, que ofrecen a los clientes ahorros espectaculares en juguetes, tecnología, hogar, moda, decoración y más”.

Primer evento: desde el lunes 11 de noviembre a las 12 p.m. exclusivamente para miembros pagos de Walmart+, y a las 5 p.m. para todos los clientes. En las tiendas el primer festival se iniciará el viernes 15 de noviembre a las 6 a. m.

exclusivamente para miembros pagos de Walmart+, y a las 5 p.m. para todos los clientes. En las tiendas el primer festival se iniciará Segundo evento: lunes 25 de noviembre a las 12 p. m. exclusivamente para miembros pagos de Walmart+, a las 5 p. m. para todos los clientes y comienzan en las tiendas el viernes 29 de noviembre a las 6 a. m. hora local .

exclusivamente para miembros pagos de Walmart+, a las los clientes y comienzan en las tiendas el . Finalmente, como adelanto, ya han anunciado que para el Cyber Monday que se realizará el 1 de diciembre, las ofertas comienzan el domingo 1 de diciembre a las 5 p. m., exclusivamente para miembros pagos de Walmart+ y a las 8 p. m. para todos los clientes en Walmart.com y la aplicación de Walmart.

En línea y en la tienda Walmart ofrecerá grandes descuentos para resolver las compras navideñas (Walmart USA)

Home Depot, un festival de herramientas a precios increíbles

En el caso de Home Depot, también la estrategia del evento extendido se incorporó este año, por lo que en su web y en las tiendas ya pueden encontrarse muchas ofertas de esta etapa pre Black Friday.

Específicamente, respecto al 29 de noviembre, las puertas de los comercios de la cadena en todo Estados Unidos abrirán a las 6 a.m. para permitir que los clientes cuenten con un buen tiempo para elegir entre los cientos de artículos que ofrecerán con descuentos.

Los expertos de America Retail han analizado los anuncios de ofertas para el Black Friday que realizó Home Depot y destacan las buenas oportunidades que se podrán encontrar en el segmento de herramientas inalámbricas, aptas tanto para entusiastas del bricolaje como para profesionales.

Herramientas de marcas reconocidas y populares como DeWalt, Husky y Milwaukee a precios increíbles serán las sorpresas de Home Depot para el Black Friday. (Canva)

Durante el festival de compras, los consumidores tendrán la oportunidad de adquirir herramientas de marcas reconocidas y populares como DeWalt, Husky y Milwaukee. Estas marcas son conocidas por incorporar las últimas innovaciones en el campo de las herramientas, ofreciendo productos que no solo son eficientes y fáciles de manejar, sino también duraderos. La alta calidad de estos productos convierte cada compra en una inversión a largo plazo, según afirman los expertos.

Para aquellos que planean asistir al festival, se recomienda elaborar una lista detallada de los artículos deseados y comparar los precios antes de realizar cualquier compra. Sin embargo, también es importante mantener una actitud flexible ante posibles cambios, como la disponibilidad de ciertos productos. Aunque el objetivo inicial puede ser adquirir un artículo específico, estar abierto a alternativas puede permitir encontrar productos igualmente satisfactorios y, en ocasiones, a un mejor precio.

Los especialistas sugieren que esta flexibilidad puede ser particularmente útil en eventos de gran magnitud como este festival de compras, donde la demanda puede afectar la disponibilidad de ciertos artículos.