“Es casi imposible”: el CEO de Snapchat reveló cómo les hace pagar el “derecho de piso” a sus empleados

El primer día laboral puede resultar complicado para la gran mayoría de las personas, pero lo que ocurre con el CEO de Snapchat y sus métodos no deja de llamar la atención. Evan Spiegel, cofundador de la compañía que supo competir contra Instagram y Facebook años atrás, reveló cómo les hace pagar el “derecho de piso” a sus empleados.

De qué se trata el método que implementa el CEO de Snapchat

En una entrevista que mantuvo con The Diary Of A CEO a través de YouTube, Spiegel reveló que junto a su equipo de trabajo compone una tarea prácticamente inviable de realizar para alguien que atraviesa su primer día laboral. Con este plan, lo que se busca es observar su creatividad y capacidad de resolución.

“En tu primer día tienes que presentar algo... Claro, en tu primer día, cuando no tienes contexto sobre lo que la empresa está haciendo... ¿Cómo se supone que se te ocurra una buena idea? Es casi imposible”, expresó el CEO ante la atenta mirada de Steven Bartlett, empresario británico que desde hace tiempo realiza entrevistas a diferentes colegas.

El método de Snapchat con sus empleados, un arma de doble filo

Esta compleja situación se enfrenta a dos posibles caminos: uno es el desánimo y frustración, en donde el emergente trabajador podría verse desanimado al no poder cumplir con su primer objetivo. El otro es la gran oportunidad de ofrecer soluciones, las cuales podrían ser muy bien valoradas por la junta directiva que lidera Spiegel.

“Tu peor miedo se ha hecho realidad: estamos todos juntos, considerando una idea que no es tan buena. A veces son bastante buenas, pero al final no tanto”, añadió para luego agregar: “Creo que eso abre la puerta a la creatividad, porque ya sucedió. Ya fracasaste”. De todas maneras, Snapchat hoy no pasa por su mejor momento.

Snapchat supo ser una de las aplicaciones más populares del mundo Getty Images - Archivo

La caída de Snapchat en los últimos años

Spiegel creó la aplicación en 2011 con el fin de enviar fotografías que no puedan ser reenviadas. Presentó este proyecto con el nombre de “Picaboo” como parte de un trabajo universitario en Stanford, y desde allí no paró de crecer. Un año más tarde, la red contaba con millones de descargas y una extensión para Android.

Sin embargo, el crecimiento exponencial de Instagram y el surgimiento de TikTok poco a poco desplazaron a Snapchat, quien debió reinventarse: ahora se pueden realizar videollamadas entre los usuarios, implementó la inteligencia artificial para sus fotografías y aún innova con los filtros animados, de la cual fue pionera.

Snapchat aún trata de darle batalla a las aplicaciones de Meta Shutterstock - Shutterstock

En tanto, otro pionero de las redes sociales como Mark Zuckerberg también tiene un método poco convencional con los empleados. El hoy dueño de Meta introdujo el término “metamate" para dirigirse a ellos.

"Se trata del sentido de responsabilidad que tenemos para nuestro éxito colectivo y para con los demás como compañeros de equipo", reveló en Facebook en febrero de 2022. “Les animo a reflexionar sobre estos valores y lo que significan para ustedes mientras empezamos a trabajar en este próximo capítulo”, añadió.

Snapchat inspiró a Facebook y otras aplicaciones masivas

Snapchat lanzó diferentes formas de entretenimiento que fueron reversionadas en otras apps Shutterstock

Snapchat fue pionera en varias innovaciones dentro de las redes sociales y la mensajería digital, y entre ellas se destacan:

Mensajes efímeros : introdujo los mensajes y fotos que desaparecen después de ser vistos, lo que revolucionó la comunicación digital.

: introdujo los mensajes y fotos que desaparecen después de ser vistos, lo que revolucionó la comunicación digital. Historias: fue la primera en lanzar publicaciones temporales de 24 horas que luego fueron imitadas por Meta.

fue la primera en lanzar publicaciones temporales de 24 horas que luego fueron imitadas por Meta. Filtros: popularizó los filtros interactivos y efectos en tiempo real.

popularizó los filtros interactivos y efectos en tiempo real. Bitmojis personalizados: integró los avatares personalizados Bitmoji en la mensajería y las historias.

integró los avatares personalizados Bitmoji en la mensajería y las historias. Mapa de Snaps: creó un mapa interactivo en el que los usuarios pueden ver la ubicación de sus amigos en tiempo real.