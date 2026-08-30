Aaron Donald pone fin a su retiro para volver a los Rams de la NFL

Aaron Donald, tres veces ganador del premio al Jugador Defensivo del Año de la NFL, se reincorporó a Los Angeles Rams tras poner fin a su retiro de dos temporadas, informó el equipo este domingo.

El tackle defensivo de 35 años, quien desempeñó un papel crucial en la victoria de los Rams en el Super Bowl de 2022, se apartó del deporte en 2024 tras 10 temporadas.

Sin embargo, Donald decidió salir de su retiro para unirse a su antiguo equipo en la liga de football americano de EE.UU., cuya defensa ya se ha visto reforzada con la llegada de la superestrella Myles Garrett a principios de la temporada baja.

Donald firmó un contrato de un año por un valor de 20 millones de dólares, de acuerdo con medios estadounidenses.

"He estado trabajando las últimas 12 o 13 semanas para entrenar mi cuerpo y llevarlo a un punto en el que sintiera que podía jugar al más alto nivel y mantener la resistencia", dijo el ocho veces All-Pro, citado por medios locales.

"Ahora estoy listo para regresar e intentar lograr algo especial con este grupo", agregó.

El retorno se produce en un momento en que los Rams buscan repetir su victoria del Super Bowl de 2022.

Aquella gesta tuvo lugar en su estadio, el SoFi Stadium de Los Ángeles, que albergará el Super Bowl de 2026-2027.

Donald es uno de los únicos tres jugadores que han ganado el premio al Jugador Defensivo del Año de la NFL en tres ocasiones (2017, 2018 y 2020), junto con Lawrence Taylor y J.J. Watt.

Fue seleccionado para el Pro Bowl en los 10 años que jugó en la liga, un récord que solo iguala el excorredor Barry Sanders, de los Detroit Lions.