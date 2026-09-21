Abre el museo de "Sound of Music" donde la historia von Trapp llegó a Hollywood

SALZBURGO, Austria (AP) — Un museo austriaco cobra vida con “The Sound of Music” ("La novicia rebelde"), un recinto sin precedentes dedicado a la clásica película musical de 1965 protagonizada por Julie Andrews.

El museo The Sound of Music Salzburg, situado en una ciudad austriaca famosa por la música y quizá más conocida por ser el hogar de Wolfgang Amadeus Mozart, abrió el domingo.

Entre los asistentes estuvo Elisabeth von Trapp, nieta de Georg y Agathe von Trapp, cuya historia familiar inspiró el musical de Rodgers & Hammerstein y el éxito de taquilla de Hollywood. Ella sigue ofreciendo hoy visitas guiadas por los lugares de rodaje en Salzburgo.

“Es lo bastante íntimo como para que realmente tengas una hermosa sensación del hilo narrativo tanto de The Sound of Music como de los cantantes de la familia Trapp, mis parientes. Estoy muy orgullosa de eso”, dijo Elisabeth von Trapp sobre el nuevo museo.

Su padre, Werner, fue uno de los cantantes de la familia Trapp originales, aunque los espectadores lo conocen en la película con otro nombre. “Mi padre aparece en la película como Kurt; su nombre era Werner von Trapp. Solo para dejarlo claro”, dijo Von Trapp.

Ubicado en el palacio de Hellbrunn, del siglo XVII, donde se filmaron muchas escenas, el museo distingue la historia real de la familia von Trapp de la del musical de Broadway de 1959 y, más tarde, del éxito de Hollywood.

Con el trasfondo de la anexión de Austria por la Alemania nazi en 1938, la historia se centra en una institutriz llamada Maria que enseña a cantar y a amar la música a siete niños de la familia von Trapp, antes de enamorarse de su padre y empleador, el viudo Georg von Trapp.

Los responsables del museo señalan que el verdadero von Trapp, comandante de submarinos en la marina austrohúngara, “no era un paternalista estricto”, como lo retrató el protagonista de la película, Christopher Plummer, sino “un padre considerado, aunque muy agobiado”.

Los visitantes pueden ver casi 450 objetos, entre ellos utilería y vestuario de la película, carteles de cine y grabaciones de la música. Una pieza central es el quiosco donde la adolescente Liesl von Trapp y su pretendiente Rolf cantan el dúo de cortejo “Sixteen going on Seventeen”.

Los admiradores del filme, que obtuvo cinco premios Oscar, incluido el de mejor película, desde hace tiempo acuden en masa a Salzburgo: varios cientos de miles visitan la ciudad cada año.

John y Terry Combs, una pareja de Dayton, Ohio, acompañaban a Von Trapp en su recorrido a pie por Salzburgo.

“Me encanta la combinación de que sea, por supuesto, mucho sobre la película, pero también sobre la verdadera familia von Trapp, sobre la que he leído mucho a lo largo de los años. Y haber conocido y tratado un poco a Elisabeth, simplemente lo cerró todo”, dijo Terry Combs.

La nueva exposición estará abierta al público diariamente hasta el 1 de noviembre. Tras una breve despedida a los visitantes a finales de este año, está previsto que el museo reabra el próximo marzo.