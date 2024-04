Abren una aerolínea de vuelos de lujo para perros: los servicios que brinda, cuánto cuesta y cuáles son las rutas

Escuchar

Viajar con animales en un vuelo normal puede resultar una experiencia muy molesta. No solo para el animal, que no entiende qué es lo que está sucediendo y generalmente es obligado a ir en la bodega, sino también para las personas que los trasladan, ya que tienen que fijarse los requisitos de cada aerolínea para poder llevar a su amigo peludo a otro sitio. En respuesta, una empresa cerró un convenio para dos rutas aéreas que salen desde Nueva York y ofrecerá un servicio de confort para que los perros no se estresen durante la travesía.

El anuncio de Bark air en sus redes sociales Instagram @BarkAir

“Lanzamos BARK Air porque simplemente no existe una solución buena o conveniente para viajar largas distancias con su perro”, se explica en un comunicado de la empresa detrás de este invento. La compañía manifestó que desde hace un tiempo dialoga con aerolíneas con el propósito de buscar un servicio que sea más adecuado para las mascotas.

Bark es una empresa de juguetes para perros que se popularizó en Estados Unidos. Ahora, comenzó con este sistema de vuelos al asociarse con una empresa de alquiler de aviones. Lo que buscaban era “crear meticulosamente una experiencia que se centre únicamente en la comodidad y la felicidad del animal primero y del ser humano después”, indicaron.

Los perros contarán con distintos tipos de servicios, los cuales harán que su viaje sea más placentero BarkAir

¿Cómo es el trato VIP para los perros?

En la página web, se explica que Bark Air es una experiencia de vuelo para perros construida “desde cero”. Se efectúa la compra de un pasaje, la empresa se comunica con los dueños para recopilar la información sobre la mascota y el plan de viaje; una vez que se presentan en el aeropuerto -lo deben hacer una hora antes como en cualquier otro viaje- un agente capacitado llevará al animal hasta su asiento para que se acostumbre al lugar.

El espacio que se le otorga está preparado con elemento para tranquilizar, como feromonas, música, toallas refrescantes con aroma a lavanda y otras comodidades. El personal además tiene un paquete con golosinas, correas y bolsas de residuos. Una vez que todos aborden, a los perros se les servirá una bebida a elección (agua, caldo de huesos o lo que le guste), y esto se hará tanto durante el ascenso como en el descenso, con el objetivo de aliviar los dolores de oídos que provoca el cambio en la presión de la cabina.

Habrá personal capacitado para poder acomodar a los perros dentro del avión BarkAir

¿Cuánto cuestan los vuelos de lujo para perros?

Detrás de todo este servicio aparece un precio alto. Un vuelo, para un solo perro y un humano acompañante, cuesta no menos de 6000 dólares por tramo. Los primeros aviones de Bark Air despegarán el 23 de mayo y las rutas de vuelo son dos: desde el aeropuerto del condado de Westchester, en Nueva York, hasta el Stansted en Londres, y otro hacia el Van Nuys de Los Ángeles. El primero tiene un valor de US$8000 y el segundo de US$6000.

Desde la compañía aseguran que “escuchar a los amantes de los perros y brindarles más formas de mimarlos es lo que impulsa cada decisión comercial que tomamos”. Una vez que Bark air funcione, planean agregar más rutas, infraestructura, equipos, personal y servicios exclusivos.

A sabiendas de los costos, adelantaron: “Esto nos permitirá bajar los precios de los billetes, abrir rutas a nuevos mercados, ampliar la oferta a más amantes de los perros y, quizás lo más importante, conseguir que la industria aérea reconozca que la vida es mejor cuando estás con tu perro”.