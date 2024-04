La Divaza rompió el silencio sobre la denuncia pública de Thalí García contra La Casa de los Famosos: qué dijo

Escuchar

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos ha sido un torbellino de emociones, con descalificaciones, abandonos y despedidas emotivas. Sin embargo, lo que sucede afuera de las cuatro paredes que habitan es un misterio para los participantes, quienes permanecen incomunicados del mundo exterior. Luego de su salida voluntaria del programa, La Divaza finalmente pudo ponerse al día, incluida la denuncia pública de su excompañera de concurso, Thalí García, contra Telemundo y la productora del programa por presunta manipulación.

Desde que abandonó el programa, la influencer venezolana, quien se identifica como femenino, aprovecha el tiempo de calidad con sus seres queridos, mientras procesa toda la información que recibió después de estar aislada durante su tiempo en el programa. En una entrevista con People en Español, compartió su reacción al enterarse de dicha denuncia.

La Divaza admitió que aún no ha hablado directamente con su excompañera del equipo Tierra al momento de realizar la entrevista Captura de pantalla People en Español

La Divaza reveló que, al salir del programa, se sintió abrumada. “La psicóloga me dijo que no podía darle tanta información al cerebro de una vez”, compartió. Sin embargo, esa misma noche, no pudo resistir la tentación y revisó Instagram.

¿Qué pasó con Thalí García en La Casa de los Famosos?

Uno de los eventos más relevantes, y a su vez escandalosos, que tuvieron lugar mientras estaba en el reality fue la denuncia pública de Thalí García. La actriz utilizó su cuenta de Instagram para hacer una denuncia pública en vivo donde detalló los motivos que la llevaron a escaparse de la casa, lo que le valió de una sanción que terminó en expulsión.

La exparticipante, madre de dos niños, dijo que fue víctima de acoso laboral, secuestro, de ser medicada sin su consentimiento y difamación por parte de Telemundo y Endemol, lo cual habría culminado en la cancelación de su contrato. A esto se le sumó el comunicado del canal televisivo que afirmaba que tomaría cartas sobre el asunto para esclarecer lo sucedido.

Thalí García se escapó de La casa de los famosos y fue descalificada Captura de pantalla Youtube @Telemundo60SanAntonio

En ese sentido, la personalidad venezolana dijo que estaba completamente ajena a esta situación y que se impactó al enterarse de que su compañera del equipo Tierra ya no participaba del programa. “A mí me sorprende mucho cuando Thalí se va porque obviamente ella se va de una manera, todavía lo recuerdo, en la suite, se escapa… y obviamente nosotros quedamos como qué pasó”, agregó.

Las reacciones en vivo de La Divaza

Aunque uno de los desafíos dentro del juego es el aislamiento, este no era riguroso. Durante su tiempo en la casa, tenía acceso limitado a información del exterior, pero, aun así, intentaba mantenerse al margen de lo que sucedía. “Tenemos un televisor y tenía YouTube, entonces me metía a buscar La Jose Show para ver si mi amiga había subido podcasts”, dijo. Sin embargo, al intentar conocer un poco más sobre la situación con Thalí, se dio cuenta de que era demasiada información para procesar en ese momento.

La situación que estaba viviendo fuera su familia, incluido el diagnóstico de cáncer de su madre, fue lo que lo llevó a tomar la decisión de abandonar la casa Captura de pantalla TikTok @telemundo

Además, La Divaza aclaró que prefiere enterarse de cada uno de los detalles durante su nuevo podcast para que su reacción al hecho sea lo más genuino posible. Aún no tuvo la oportunidad de hablar directamente con la actriz, pero estaban en contacto a través de terceros.

“Me ha mandado algunos mensajes mediante Jose, pero de verdad que todavía estoy dosificando la información porque sí me parece mucha”, reveló. Sin embargo, comprende las decisiones de Thalí García y desea conocer más detalles de lo sucedido antes de emitir una opinión definitiva. “Quiero que La Jose me cuente bien y quiero guardar mi reacción genuina para el podcast”, cerró.