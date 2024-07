Abren una nueva investigación contra el Servicio Secreto, mientras el móvil del tirador de Trump sigue siendo un enigma elusivo

Escuchar

WASHINGTON.- El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional norteamericano abrió una investigación sobre el manejo de la seguridad del Servicio Secreto para el expresidente Donald Trump el día que un hombre armado intentó asesinarlo en un acto en Pensilvania.

En un breve aviso publicado en el sitio web del inspector general, la agencia dijo que el objetivo de la investigación es “evaluar el proceso del Servicio Secreto de los Estados Unidos para asegurar el evento de campaña del expresidente Trump el 13 de julio de 2024″.

No se dio una fecha para el inicio de la investigación. El aviso se encontraba entre una larga lista de casos en curso que la oficina del inspector general está investigando.

El presidente Joe Biden ya había ordenado una revisión independiente de la seguridad en el acto.

La directora del Servicio Secreto, Kim Cheatle, dijo que la agencia comprende la importancia de la revisión ordenada por Biden y que participaría plenamente en ella, así como con los comités del Congreso que están investigando el tiroteo.

El tiroteo ha suscitado preguntas sobre cómo el atacante pudo subir a un techo con una línea de visión clara hacia el expresidente, que resultó herido en la oreja.

Trump momentos después del ataque Gene J. Puskar - AP

El tirador de 20 años, Thomas Matthew Crooks, pudo acercarse a 135 metros del escenario donde el expresidente republicano estaba hablando cuando abrió fuego. Esto a pesar de una amenaza contra la vida de Trump por parte de Irán, que llevó a una mayor seguridad para el expresidente en los días previos al mitin del sábado.

Un Trump ensangrentado fue rápidamente escoltado fuera del escenario por agentes del Servicio Secreto, y los francotiradores de la agencia mataron al tirador. Trump dijo que la parte superior de su oreja derecha fue perforada durante el tiroteo. Un asistente al resultó muerto y otros dos, gravemente heridos.

La directora del Servicio Secreto, Kim Cheatle, dijo que la agencia entiende la importancia de la investigación ordenada por Biden y cooperará plenamente con esa pesquisa, así como otras iniciadas por comisiones legislativas. Señaló que la agencia está trabajando para entender cómo ocurrió el tiroteo del sábado y para asegurarse de que algo así no vuelva a ocurrir.

La agencia de aproximadamente 7800 empleados es responsable de proteger a presidentes, vicepresidentes, sus familias, expresidentes, sus parejas e hijos menores de 16 años, y algunos otros funcionarios de alto nivel como el secretario de Seguridad Nacional.

Enigma elusivo

El consenso sobre las fallas de seguridad tiene su correlato en un dato que genera desconcierto: los motivos del tirador siguen siendo un enigma elusivo.

Crooks era una persona aparentemente inteligente y con pocos amigos, con una huella mínima en las redes sociales y sin indicios de fuertes creencias políticas que sugirieran un motivo para un intento de asesinato.

Incluso después de que el FBI accediera a su teléfono celular, examinara su computadora, casa y auto, y entrevistara a más de 100 personas, el misterio de por qué abrió fuego en el mitin de Trump el sábado seguía siendo tan elusivo como en el momento en que ocurrió.

Hasta ahora, no se ha revelado públicamente que el tirador dejara escritos, una nota suicida, una diatriba en redes sociales o cualquier otro indicador que explique sus razones para atacar a Trump. Un funcionario de la ley informado sobre la investigación en curso dijo a The Associated Press bajo condición de anonimato que el teléfono de Crooks no había revelado de inmediato ninguna pista significativa relacionada con el motivo, ni si actuó solo o con otros.

Las inclinaciones políticas de Crooks también eran confusas. Estaba registrado como republicano en Pensilvania, pero los informes federales de financiamiento de campañas también muestran que donó 15 dólares a un comité de acción política progresista el 20 de enero de 2021, el día en que Joe Biden asumió el cargo.

Thomas Matthew Crooks en 2022, en la escuela Bethel Park The Bethel Park School District

Como estudiante de primer año, Crooks había intentado ingresar al equipo de tiro de su escuela secundaria, pero fue rechazado por su mala puntería, informó anteriormente la AP. A través de su familia, era miembro del Club de Deportistas de Clairton, un campo de tiro a unos 17 kilómetros al este de Bethel Park.

“Sabemos muy poco sobre él”, dijo el presidente del club, Bill Sellitto. “Eso fue una cosa terrible, terrible que pasó el sábado, eso no es lo que representamos de ninguna manera”.

El club tiene un campo de tiro al aire libre para rifles de alta potencia con objetivos a distancias de hasta 170 metros.

Crooks estaba bien dentro de ese rango cuando abrió fuego contra Trump el sábado con dos ráfagas rápidas de disparos contra el expresidente con un rifle estilo AR-15.

Los edificios adyacentes a The Butler Farm Show, lugar de un mitin de campaña para el candidato presidencial republicano, el ex presidente Donald Trump, se ven el lunes 15 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania. Thomas Crooks disparó desde el techo del complejo de edificios e hirió a Trump el 13 de julio durante un intento de asesinato. Gene J. Puskar - AP

Su padre, Matthew Crooks, compró el arma en West Mifflin, Pensilvania, en 2013 en Gander Mountain, una cadena de tiendas de productos para la vida al aire libre.

El día antes del tiroteo, Thomas Crooks fue al club de deportistas y practicó en el campo de tiro, según un informe de inteligencia federal obtenido por la AP. El día del ataque, compró 50 rondas de munición de 5.56 mm para su rifle en una tienda local de armas y condujo solo a Butler, Pensilvania, el sitio del mitin de Trump.

Se estacionó en la playa de una estación de servicio a unos 500 metros del evento. Llevaba una camiseta gris con el logotipo de un popular canal de YouTube dedicado a las armas de fuego, pantalones cortos de camuflaje y un cinturón negro.

El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, aparece cubierto por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos tras un incidente durante un mitin el 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania. ANNA MONEYMAKER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Testigos y funcionarios de la ley dicen que Crooks caminó durante al menos media hora antes de subir al techo de un edificio adyacente a los terrenos de la Feria de Butler, donde Trump estaba hablando.

Sin una idea clara de lo que impulsó a Crooks, muchos en ambos lados de la división política estadounidense trataron de llenar el vacío con sus propias suposiciones partidistas, especulaciones sin evidencia y teorías de conspiración en los días posteriores al tiroteo.

Algunos republicanos señalaron a los demócratas por etiquetar a Trump como una amenaza para la democracia. Los demócratas, a su vez, señalaron la inscripción republicana de Crooks y la larga historia de retórica provocativa de Trump, incluida su continua alabanza a los alborotadores del 6 de enero.

El acceso a la casa de los Crooks permanecía bloqueado por cinta de la policía, con oficiales vigilando y evitando que los reporteros se acercaran.

