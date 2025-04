IRS: esto es lo que pasa si no presentas tu declaración de impuestos antes del 15 de abril de 2025

El 15 de abril vence el plazo para declarar impuestos en Estados Unidos. No presentar la declaración a tiempo puede generar cargos por demora, intereses acumulativos y deudas fiscales que crecen con el paso del tiempo.

Declaración de impuestos: qué pasa si no se presenta a tiempo

Cada año, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) lanza oficialmente la temporada fiscal con nuevas herramientas para facilitar los trámites. En 2025, millones de contribuyentes ya enviaron sus formularios por vía electrónica, pero quienes aún no lo hicieron tienen poco margen de maniobra.

Las consecuencias por no presentar los impuestos no aparecen de inmediato, pero llegan. Así lo explicó el preparador fiscal Freey Erazo en una entrevista con Univision. Según dijo, si una persona no entrega su declaración, el IRS puede confeccionar una estimación basada en la información disponible y notificar la deuda mediante carta.

Freddy Erzo, preparador fiscal reveló qué puede pasar si no se presentan los impuestos a tiempo Captura de video Univisión

“La carta no solo incluye el monto adeudado. También detalla penalidades y recargos por intereses que aumentan mes a mes”, señaló Erazo.

El sistema automatizado del IRS continúa el proceso, aunque el contribuyente no tome ninguna acción, lo que puede derivar en deudas mayores con el paso del tiempo.

Multas, recargos y otras consecuencias

Las penalidades varían según el tipo de incumplimiento y el perfil del contribuyente. No es lo mismo no declarar que no pagar. Ambos casos generan sanciones distintas. Si bien el IRS permite solicitar extensiones, eso solo evita la multa por presentar tarde, no por falta de pago.

La multa por incumplimiento se aplica si no se presenta la declaración de impuestos antes de la fecha de vencimiento Shutterstock

Estos son algunos posibles escenarios:

No presentar ni pagar : se aplica una penalidad combinada que puede alcanzar el 5% del impuesto no pagado por cada mes de retraso.

: se aplica una penalidad combinada que puede alcanzar el 5% del impuesto no pagado por cada mes de retraso. No pagar a tiempo : el recargo suele ser del 0,5% mensual sobre el saldo, hasta un máximo del 25%.

: el recargo suele ser del 0,5% mensual sobre el saldo, hasta un máximo del 25%. Declaración estimada por el IRS : puede omitir deducciones o gastos que reducirían la deuda.

: puede omitir deducciones o gastos que reducirían la deuda. Acumulación de intereses: los intereses se calculan diariamente sobre el saldo pendiente y se suman hasta que se salda la cuenta.

“Cada caso es un universo distinto. Pero cuanto más se demore alguien en resolver su situación, más pagará”, advirtió Erazo.

Opciones disponibles para quienes no pueden pagar

El IRS contempla planes de pago para personas con dificultades económicas. El solicitante puede acordar cuotas mensuales, según su capacidad, y evitar así sanciones mayores. Para acceder a estos programas es clave presentar la declaración, aun sin pagar el total.

“Si no tiene el dinero completo, igual conviene declarar. Después puede pedir un plan de pagos. Pero si no presenta nada, el sistema asume que está en falta y activa los recargos automáticamente”, explicó Erazo.

Además del formulario 1040, el IRS ofrece herramientas digitales para declarar desde casa, como Direct Pay, IRS2Go o la cuenta en línea. Todas permiten consultar el estado fiscal, programar pagos y reducir errores. Se espera que en los próximos años se sumen billeteras digitales como nueva opción.

La recomendación, incluso para trabajadores independientes o personas sin estatus legal claro, es siempre la misma: declarar año a año. Eso evita complicaciones mayores y permite controlar lo que se debe y cómo pagarlo.