Acciones de Alphabet, matriz de Google, caen por resultados inferiores a lo previsto

Las acciones de Alphabet, matriz de Google, cayeron más de un 7% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street el miércoles, después de que la empresa reportara un beneficio inferior al esperado y una desaceleración en su negocio de publicidad.

El beneficio neto cayó un 25% interanual, hasta 26.200 millones de dólares en el período de julio a septiembre, o 2,12 US$ por acción, y se ubicó muy por debajo de las previsiones de los analistas encuestados por FactSet.

Alphabet registró una pérdida de 8.700 millones de dólares en sus inversiones de capital, que incluyen importantes participaciones en SpaceX.