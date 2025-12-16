Acuerdo de Trump Media con empresa de criptomonedas expone posibles conflictos de interés

WASHINGTON (AP) — Crypto.com estaba bajo asedio.

Durante más de un año, la empresa había sido investigada por el gobierno demócrata del presidente Joe Biden, como parte de un esfuerzo agresivo para regular la industria de las criptomonedas, en gran medida no regulada. Los reguladores financieros le habían dicho a la compañía que era probable que se tomaran medidas de ejecución.

Luego, Donald Trump ganó las elecciones de 2024 y el peligro legal de la empresa se disipó.

Crypto.com aumentó el gasto en un cabildero cercano a Trump y donó 11 millones de dólares a comisiones políticas vinculadas al presidente republicano, según muestran los registros. En cuestión de meses, la investigación fue abandonada. Para agosto, Crypto.com anunció que estaba invirtiendo aproximadamente 1.000 millones de dólares en activos en una empresa conjunta con un nuevo socio: la compañía de medios sociales de Trump.

Expertos legales y éticos señalan que la travesía de Crypto.com de ser un objetivo de una investigación a convertirse en socio comercial de Trump ofrece un estudio de caso sobre los conflictos de interés que han surgido en el segundo mandato del mandatario republicano. A diferencia de cualquiera de sus predecesores en la era moderna, Trump ha permitido que las empresas de su familia entren en acuerdos lucrativos con compañías reguladas por el gobierno federal, algunas de las cuales se han beneficiado de medidas tomadas por su propio gobierno.

En este caso, el acuerdo logrado con Crypto.com fue favorable para la empresa de medios sociales del presidente, que ha perdido cientos de millones de dólares desde su lanzamiento en 2021. Trump Media and Technology Group aportó poco efectivo pero recibió una participación sustancial en la nueva tesorería del token Cronos de Crypto.com.

Históricamente, los presidentes han hecho grandes esfuerzos para "evitar incluso la apariencia de que están usando el cargo para beneficio personal", dijo Kedric Payne, quien anteriormente fue un abogado principal de la Oficina de Ética del Congreso.

"Esto parece otro ejemplo de un gobierno de pago por jugar", dijo Payne, quien dirige el programa de ética en el Centro Legal de Campaña no partidista en Washington. "Claramente hay una percepción de que para obtener políticas y medidas favorables del gobierno, una empresa necesita proporcionar un beneficio financiero al presidente".

En un comunicado, la portavoz de Crypto.com, Victoria Davis, no abordó las preocupaciones planteadas por expertos legales y éticos.

"Crypto.com busca asociarse con empresas que estén a favor de las criptomonedas y compartan nuestra visión para su futuro", dijo Davis, quien calificó a Trump Media como "un pionero en medios digitales".

Trump Media no respondió a preguntas específicas sobre el acuerdo. En un breve comunicado, una portavoz de la empresa, Shannon Devine, calificó esta historia como "obviamente alimentada" a The Associated Press "por operativos políticos".

La Casa Blanca ha dicho repetidamente que Trump ha tomado las medidas adecuadas para evitar conflictos de interés, señalando su decisión poco después de las elecciones presidenciales de poner sus participaciones comerciales en un fideicomiso controlado por sus hijos.

"Ni el Presidente ni su familia han estado involucrados, ni estarán involucrados, en conflictos de interés", aseveró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Trump Media se involucra en las criptomonedas

Trump Media and Technology Group, que es mayoritariamente propiedad de Trump, no se estableció con las criptomonedas en mente. Su plataforma insignia Truth Social se lanzó a principios de 2022, dando al entonces expresidente un megáfono luego que Twitter y Facebook lo prohibieran por su papel en fomentar el asalto del 6 de enero de 2021 por una turba de sus seguidores al Capitolio de Estados Unidos. Trump ha sido reactivado en ambas plataformas.

Truth Social enfrentó obstáculos para comenzar. Una empresa fantasma —un SPAC en la jerga financiera— que recaudó dinero para la empresa fue investigada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) por engañar a los inversores, culminando en una multa multimillonaria. Un miembro de la junta del SPAC fue sentenciado a prisión por uso de información privilegiada.

Cuando salió a bolsa en 2024, Trump Media se vio obligada a defenderse de litigios de dos cofundadores que acusaron a la empresa de engañarlos con respecto a las acciones.

Trump Media aún no ha obtenido ganancias. Tan solo el año pasado perdió más de 400 millones de dólares. El precio de sus acciones cerró el lunes en alrededor de 10,50 dólares por acción, por debajo de un máximo de aproximadamente 62 dólares cuando comenzó a cotizar en marzo del año pasado. Durante el último año, los ejecutivos de la empresa se han diversificado en nuevas líneas de negocio, incluyendo una plataforma de streaming, servicios financieros --y criptomonedas.

El camino hacia las criptomonedas reflejó una evolución completa en el concepto de Trump sobre las monedas digitales. No mucho después de dejar el cargo en 2021, dijo que Bitcoin, una criptomoneda líder, "parece una estafa". Tres años después, durante su campaña presidencial, tenía una visión muy diferente. Su familia lanzó su propia empresa de criptomonedas, World Liberty Financial, comenzó a vender tokens y prometió revertir la regulación de la industria.

Entre aquellos que han tenido enredos comerciales: Changpeng Zhao, el multimillonario fundador de Binance, quien fue indultado por Trump varios meses después de participar en un acuerdo complejo con un fondo soberano de los Emiratos Árabes Unidos. Como parte del acuerdo, se invirtieron 2.000 millones de dólares en World Liberty Financial para comprar su nueva criptomoneda estable.

En un comunicado, Binance señaló que era "erróneo y gravemente engañoso" describir los compromisos comerciales de la empresa con World Liberty Financial como un "conflicto de interés". La empresa agregó que la decisión de usar la moneda estable de World Liberty para consumar el acuerdo fue tomada por el fondo soberano de los Emiratos Árabes Unidos.

La SEC también pausó una investigación de Justin Sun luego que el magnate de las criptomonedas dijera que compró aproximadamente 200 millones de dólares en ofertas de criptomonedas de Trump.

Sun no respondió a las solicitudes de comentarios hechas a través de su empresa.

Investigación de la SEC

Crypto.com pasó gran parte de 2023 y 2024 luchando contra una posible medida regulatoria por parte del gobierno de Biden. Después que Trump derrotara a Biden, la empresa de criptomonedas comenzó a repartir donaciones a las comisiones políticas afiliadas al presidente electo.

Crypto.com dio 1 millón de dólares a la toma de protesta de Trump en diciembre pasado, seguido de una contribución de 10 millones de dólares en febrero a MAGA Inc., el comité de campaña electoral (o super PAC) del presidente. A finales de 2024, Crypto.com comenzó a aumentar el gasto en cabildeo a Jeff Miller, un poderoso intermediario de Trump y recaudador de fondos del Partido Republicano que se desempeñó como presidente de finanzas de los festejos de investidura del presidente entrante.

Miller, quien no respondió a una solicitud de comentarios, cabildeó en la Casa Blanca y la SEC sobre asuntos regulatorios, según informes de divulgación. La investigación fue formalmente desestimada el 27 de marzo.

Una portavoz de Crypto.com dijo que Miller "no tuvo participación" en la investigación de la SEC. La empresa se negó a comentar sobre la naturaleza o gravedad de los cargos que la SEC tenía la intención de presentar en su contra.

Los comisionados de la agencia durante la presidencia de Biden autorizaron presentar cargos contra Crypto.com. Pero los abogados de la empresa negociaron con la SEC para retrasar la presentación de cualquier medida de ejecución hasta después que Trump asumiera la presidencia. A cambio, Crypto.com retiró una contrademanda presentada contra la SEC. Tales negociaciones son comunes antes de que la SEC presente un caso de ejecución.

"En última instancia, la investigación se cerró porque no había un caso legítimo que perseguir", sostuvo Davis, la portavoz. "No hay absolutamente ninguna conexión entre esa decisión y las actividades políticas de Crypto.com".

"Cualquier afirmación en contrario es completamente inexacta", agregó.

Días antes que Crypto.com revelara que la pesquisa de la SEC había sido abandonada, Trump Media estaba haciendo sus propias noticias.

Buscando nuevos socios

Cuando lanzó una serie de fondos de inversión en marzo con un "enfoque Hecho en Estados Unidos", Trump Media anunció que Crypto.com fue elegido para ser el anfitrión digital de los fondos.

Sin embargo, Trump Media estaba buscando aún más acuerdos, y la incursión inicial entre las dos empresas ofreció un atisbo de lo que estaba por venir.

En abril, funcionarios de la empresa de medios sociales señalaron que estaban buscando una compañía de telecomunicaciones, medios o tecnología a la cual adquirir. Se unieron a una firma de servicios financieros y lanzaron un SPAC para recaudar el dinero para la empresa.

Cuatro meses después, Trump Media y Crypto.com anunciaron la formación de Trump Media Group CRO Strategy. Indicaron que la nueva empresa serviría como tesorería para el token Cronos de Crypto.com, aunque los funcionarios de la empresa no han revelado muchos detalles.

Bajo los términos del acuerdo, que aún no se ha finalizado, Crypto.com está obligado a contribuir con la mayor parte del capital, invirtiendo lo que entonces se valoraba en 1.000 millones de dólares de su token Cronos en la empresa. Yorkville Advisors, una firma de servicios financieros que ha trabajado estrechamente con Trump Media, está proporcionando una línea de crédito. La contribución de Trump Media es más limitada e incluye "una licencia para usar cierta propiedad intelectual", según una presentación ante la SEC.

Las tres empresas tendrán "propiedad mayoritaria" en la nueva empresa, de acuerdo con un comunicado de prensa de la empresa. Pero aún no se ha revelado cuánta participación tendrá Trump Media.

"Cuando consideras que la investigación sobre (Crypto.com) fue abandonada, la economía de esto parece más un acuerdo de declaración de culpabilidad que un acuerdo comercial", destacó Corey Frayer, un experto en políticas de criptomonedas que fue un alto funcionario de la SEC durante la presidencia de Biden.

Hilary Allen, profesora de Derecho en la American University que se especializa en banca y criptomonedas, dijo que el acuerdo era preocupante desde una perspectiva ética.

Con Crypto.com, "tenemos una investigación que se abandona y una inversión (en una empresa de Trump) después del hecho", enfatizó Allen. "La gente puede sacar sus propias conclusiones".

El presidente y director ejecutivo de Trump Media, Devin Nunes, dijo a un comentarista conservador en agosto que la nueva empresa ofrecía a los consumidores "dos nombres" — Trump Media y Crypto.com — "en los que puedes confiar".

"Esto realmente se va a convertir en el futuro de las finanzas", añadió Nunes, un exintegrante republicano del Congreso y aliado cercano de Trump.

Crypto.com parece ansioso por consolidar otros acuerdos con Trump Media. La plataforma de criptomonedas anunció en octubre que estaba creando un mercado en línea que permitirá a los usuarios de Truth Social apostar en una variedad de eventos mundiales.

Entre aquellos en los que los usuarios podrán apostar: el resultado de las elecciones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

