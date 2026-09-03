Acusan a agente del ICE de mentir en caso de ataque a inmigrante en EE.UU.

Un agente federal de inmigración de Estados Unidos se enfrenta a cargos por hacer declaraciones falsas sobre un tiroteo ocurrido en enero contra un migrante venezolano en Minnesota, según informaron el jueves medios locales.

La acusación formal contra el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) representa un caso poco común en el que la administración de Donald Trump emprende acciones legales contra un agente de las fuerzas del orden.

Christian Castro, de 52 años, fue uno de los dos agentes apartados de sus funciones a principios de este año por presuntamente mentir sobre el tiroteo ocurrido el 14 de enero en Mineápolis contra Julio César Sosa-Celis, quien resultó herido en una pierna.

ProPublica, un medio de noticias sin fines de lucro, informó que los fiscales federales de Minnesota habían intentado presentar cargos por violación de derechos civiles contra Castro debido al tiroteo, pero sus esfuerzos fueron bloqueados por altos funcionarios del Departamento de Justicia en Washington.

En su lugar, Castro -quien ha sido suspendido por el ICE- se enfrenta al cargo federal menor de mentir a los investigadores.

También afronta cargos estatales en Minnesota relacionados con el tiroteo contra Sosa-Celis: agresión grave y denuncia falsa de un delito.

Minnesota ha solicitado la extradición de Castro desde Texas para que responda ante la justicia del estado, pero el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, se ha negado hasta ahora a entregarlo.

El tiroteo contra Sosa-Celis se produjo una semana después de que un agente federal matara a tiros en Mineápolis a Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos.

La muerte de Good avivó las protestas contra las redadas migratorias ordenadas por el presidente Trump.

Una segunda muerte, la del ciudadano estadounidense Alex Pretti a finales de enero, avivó el rechazo nacional ante la agresiva política de mano dura en materia de inmigración.

Según los fiscales de Minnesota, Castro disparó a través de la puerta principal de una vivienda, hiriendo a Sosa-Celis en la pierna.

Inicialmente, los fiscales federales presentaron cargos por agresión contra Sosa-Celis y otro hombre, Alfredo Alejandro Aljorna, pero los retiraron después de que las pruebas en video y testigos pusieran en duda la versión de Castro sobre lo sucedido.