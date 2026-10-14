Acusan a un empleado saudita de colocar micrófono en sede de OpenAI

Un ingeniero saudita de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, fue arrestado por supuestamente colocar un dispositivo de grabación en las oficinas de la empresa en San Francisco, informaron el martes el gobierno estadounidense y la compañía.

OpenAI informó de la detención de un empleado al que había denunciado al FBI por haber ocultado un "dispositivo de grabación sofisticado" en la sede en San Francisco de la empresa y de haber intentado instalar otros en diferentes sitios.

El equipo de seguridad de OpenAI encontró el dispositivo el pasado 30 de septiembre. Abdulrahman Alfozan, de 35 años, fue despedido el 9 de octubre y detenido el mismo día, según anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

Este martes compareció ante un juez federal por "interceptación de comunicaciones", un delito castigado con hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares.

Alfozan, que se incorporó en julio de 2025 a la firma, supuestamente envolvió un dispositivo USB en papel higiénico y lo conectó a un televisor en una sala de reuniones, según el Departamento de Justicia.

Habría usado una "herramienta de productividad" para buscar más información sobre los edificios de oficinas de OpenAI, salas de reuniones, calendarios, horarios y la ubicación de las personas, según el comunicado.

Una cuenta de chatbot vinculada a la esposa de Alfozan también contendría preguntas relacionadas con grabación de audio remoto y el cifrado de tarjetas de memoria.

"Este caso demuestra por qué ganar la carrera mundial por la superinteligencia es un imperativo de seguridad nacional", declaró en un comunicado Jay Clayton, director de Inteligencia estadounidense, recién nombrado al frente del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre IA, denominado Super Intelligence Force.

"Los servicios de inteligencia estadounidenses siguen movilizados para proteger la propiedad intelectual de vanguardia de Estados Unidos frente a las amenazas extranjeras", añadió.

La detención y acusaciones se dan en medio de la feroz carrera global para dominar la inteligencia artificial.

La firma saudí de IA Humain, respaldada por el Estado, invirtió 3.000 millones de dólares en xAI, de Elon Musk, poco antes de que la empresa espacial del multimillonario, SpaceX, adquiriera la división de Ia en febrero.

- Varios dispositivos -

Según la empresa, el dispositivo estaba diseñado para pasar desapercibido y dotado de un cifrado (sistema de seguridad, ndlr) complejo.

No estaba claro de inmediato qué información, si es que había alguna, pudo recopilar el dispositivo de grabación.

"En este momento no tenemos indicios de que esta persona haya accedido de forma inapropiada a los pesos (parámetros de calibración) de los modelos, al código fuente o a los datos de los clientes", declaró un portavoz de OpenAI a la AFP.

Un segundo aparato fue encontrado por el equipo de seguridad de la firma cuando revisaban una maleta que pertenecía a Alfozan, según el Departamento de Justicia.

Una cuenta de LinkedIn que coincide con el nombre y el currículum de Alfozan muestra que antes trabajó en Meta, matriz de Facebook, así como en una startup de IA y en una firma de capital de riesgo.

Se espera que comparezca ante un tribunal federal el 19 de octubre.

bl/sia/dga/mel/lbf/mel