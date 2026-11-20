La Fiscalía Federal de Estados Unidos acusó formalmente este viernes a 21 presuntos miembros del cártel mexicano La Nueva Familia Michoacana(LNFM), entre ellos los hermanos Hurtado Olascoaga, señalados como los líderes, por crímenes castigados hasta con cadena perpetua.

LNFM fue designada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera en febrero de 2025, junto con el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, entre otras organizaciones.

"Los cargos incluyen conspiración para participar en actividades delictivas, narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, lavado de dinero", dijo a la prensa el fiscal federal de Estados Unidos para el distrito oeste de Texas, Justin Simmons.

Según el fiscal, el cártel LNFM introdujo miles de kilos de metanfetamina, cocaína y heroína en Estados Unidos.

También establecieron inmuebles en vecindarios de Texas, "y obtuvieron millones de dólares para sí mismos, y para los hermanos Hurtado en particular".

En cuanto al tráfico de personas, "introdujeron a miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Algunos de esos inmigrantes murieron durante el viaje".

Acusan al cártel de comprar armas en Estados Unidos y luego introducirlas de contrabando a México "para mantener el control sobre sus rutas de narcotráfico y tráfico de personas".

De acuerdo con el fiscal Simmons, los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga tomaron el control del cártel en 2011.

Aseguró que la organización obtuvo el control de minas en México, "y utilizaron el producto de estas minas para intercambiarlo con individuos chinos por precursores químicos que luego el cártel usaba para fabricar y distribuir drogas en Estados Unidos".