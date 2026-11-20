El director y guionista James Gray echó mano de sus memorias de adolescencia para confeccionar el drama "Tigre de Papel", y reunió a Adam Driver, Miles Teller y Scarlett Johansson para encarnar a su familia durante un complejo episodio.

Ambientada en Nueva York, en la década de 1980, la cinta es un drama familiar inmerso en un thriller criminal.

Gary Pearl (Driver) es un adinerado expolicía que seduce con una oferta de negocios a su hermano Irwin Pearl (Teller), un ingeniero que lleva una vida más modesta con su esposa Linda (Johansson) y sus dos hijos adolescentes.

Pero la ilusión se derrumba por culpa de que sus potenciales socios forman parte de la mafia rusa.

A partir de allí, cada punta del triángulo familiar tira en una dirección opuesta en un intento de proteger al resto.

La tensión de la cinta llega a partes iguales por la amenaza de violencia, como al enjambre de mentiras que comienzan a separar a la pareja y los hermanos.

La mayor parte de la historia surge de la propia familia de Gray, cuyo padre tuvo problemas legales y llegó a ser condenado por la justicia.

El realizador sostuvo que intentó mantenerse fiel a los hechos con algunas libertades narrativas, algo que conlleva ciertos desafíos.

"A veces cuando eres muy cercano a algo o a alguien, se vuelve difícil. Tu percepción se nubla", dijo Gray a AFP.

"Trato de explicarme en las películas porque es lo que siento que les debo. Solo hay un yo, lo que probablemente sea una buena noticia para muchos", bromeó el director. "Pero solo hay un yo, así que te debo mi historia y contarla de la forma más honesta posible".

Gray, quien también se adentró en el ramo autobiográfico en "El tiempo del Armagedón" (2022), comentó que esta película es sobre padres e hijos.

"Hubo un pequeño cambio que creo que vino del hecho de que estoy más viejo", sonrió.

El director de 57 años contó que, como padre de tres hijos, se cuestiona a diario sobre la forma en que los cría.

"Lo que me preocupa es no saber qué errores estoy cometiendo en el momento en que los cometo. Esa es una idea dramática muy buena para una historia, pero también resulta ser la narrativa de nuestras vidas", dijo.

- "Verdadero" -

Driver elogió la atención al detalle del director reflejada tanto en la forma de filmar, como en las locaciones y el vestuario.

"Filmamos con tecnología antigua, con luces de tungsteno, rodamos en celuloide, con lentes antiguos", dijo el actor en un encuentro con los medios.

A pesar de que la trama se desprendía de la vida personal de Gray, Driver no sintió la necesidad de indagar en cada detalle de la historia para entrar en personaje.

"Se trataba más de asegurarme que yo creyera lo que estaba diciendo, y dejarlo a él ser el barómetro de si se sintió correcto, o verdadero para él", dijo el actor quien, al igual que Johansson, fue nominado al Óscar por interpretar a una pareja en medio de un duro divorcio en "Historia de un matrimonio".

Para Teller, quien interpreta una versión del padre de Gray, se trató de "una manera de conocer más a James como persona".

"James y yo hablábamos mucho sobre nobleza, y esta era una familia muy noble, muy orgullosa", comentó.

El rodaje, dijo, contribuyó a establecer el tono íntimo y familiar desde el comienzo.

"Especialmente en esa casa de Queens, realmente se sintió como si fuese el hogar de la familia Pearl", dijo.

"Y una vez que comenzamos a llenarla con los niños y Scarlett, y cuando Gary viene (...) el set se llenó de vida al punto de volverse muy cómodo".